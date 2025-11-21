

子育てと女優業に奮闘していた30代前半の頃の浜木綿子さん（写真：本人提供）

「不幸に負けない。負けるのは最大の不幸」。

今年90歳を迎えた、女優・浜木綿子さんはそう語ります。

市川猿之助（二代目猿翁）さんとの結婚、そして離婚――。1人息子の照之さん（俳優の香川照之さん）を育てながら女優として数々の名作を彩ってきた浜さんが、苦労しながらもかけがえのなかった日々を振り返ります。

照之の芸能界入りには反対だった

長男、照之が俳優になりたい、と言い出したことは、浜にとってまさに青天の霹靂であった。照之が東京大学文学部4年生に在学中の夏のことだ。

「とんでもないと思いました。せっかく学業ができたのだから会社員になって欲しかったんです」

芸能界の厳しさを知り抜いていたからこその反対でもあった。

「役者は努力だけではどうしようもありません。天性のものもあるし、運も周りの方の助けも必要です。運や周囲に恵まれず技術を磨いてもうまくいかない方もいらっしゃるし、芽が出ない方、芽がちょっと出たけれど、不幸にして咲かなかった方だっていらっしゃいます」

浜は旧知のテレビプロデューサーで舞台演出家の石井ふく子に相談した。

石井は「裏方をやらせたらいいのよ。絶対に嫌になるから」とテレビ番組のアシスタントディレクター（AD）に推薦してくれた。

「そうしたら今度は、『裏方はしんどいので役者になる』と言い出したので、石井先生は『あらぁ、失敗しちゃった』。がっかりしました。一度は反対したものの、彼の意思強固さ、言い出したら聞かない、絶対に曲げない性格は知っていました。考え抜いて決めた道だろうから、自分で責任を持てばいいんだと最終的には諦めました」

一方の照之こと市川中車は「大学卒業時点で、やりたいことがなかったので、俳優になろうと考えました。蛙の子は蛙と、今となっては思います。ADも俳優になるなら勉強しておいた方がいいという母の意見に、したがったまででした」と当時の思いを語ってくれた。

1989年1月の読売新聞の連載企画「後継者」に浜と照之の対談が掲載されている。



「猛反対にも耳を貸さず、自分を曲げなかった性格を見ると、父親によく似ていると思った。結局、この道に進んだところに、私は、役者としての血を感じるわ」と語る浜に対し、照之は「血といわれると、そうかなと思う。もう一ついえば、『芸能人の子供』というレッテルがついて回るのなら、同じ畑で勝負してやれ、と思ったのも確かなんだ。逃げたくないというか……。見られる存在として思いっきりやってやろうと」と応じている。



「一番の宝物」と表現する1人息子の照之さんを抱く浜さん（写真：本人提供）

「おやじに会ってきたよ」「どこのおやじ？」

照之は1989年のNHK大河ドラマ「春日局」（橋田寿賀子脚本）で小早川秀秋を演じた。

収録が始まり、自宅に置かれたドラマの台本に目が留まった浜はつい親心を働かせた。

「参考になればと思い、小早川秀秋の台詞を読んでテープに吹き込みました」

帰宅してテープを目にした照之は、「これは何？」と尋ねた。

「『参考になったらと思って、私があなたの役の台詞を吹き込んでみたんだけれど』と言ったら、『ありがとう。でも演出家がいるからいいよ』と一度も聞かずに返されました。考えてみたらもっともですよね」

後日、放送された映像を見た。

「武将の役なので馬にも乗っているし、ちゃんとやっているからちょっと感心しました」

照之はテレビ、映画など映像の世界で実績を積み出した。浜は照之の出演作品は、テレビも映画も欠かさず目を通した。

再び照之が、その行動力で浜を驚かせたのは1991年2月13日のこと。ひとりで静岡県沼津市の巡業先の楽屋に市川猿之助（二代猿翁）を訪ねたのだ。



「その日は、自宅に私も母も妹もいました。帰ってきた照之は『おやじに会ってきたよ』と切り出しました。思わず、『どこのおやじ？』と問い返すと、『僕のおやじだよ』『えっ、猿之助さん？』。母が『おばあちゃんによろしくと言っていたかい？』と尋ねると、照之は『それどころじゃなかったよ』と答えました。『どうしたの？』と聞いても、『いや、大変だったよ』と言うばかり。私たちも、あえてそれ以上は聞こうとしませんでした」

後日、照之から、「（四代市川）段四郎さんだけが『よくわかるよ。君の気持ちは』と言って抱きしめてくれ、二人で泣いた」と聞かされた。

「段四郎さんは、照之の中車襲名後もずっと優しい言葉をかけてくださいました。亡くなられた時は悲しかったです。本当に残念でした」

段四郎は三代段四郎の次男で、二代猿翁の弟。1946年生まれで、大きな舞台ぶりの立役として、「勧進帳」の弁慶、「神霊矢口渡」の頓兵衛などに存在感を示した。闘病の後、2023年に76歳で他界した。

「あなたは息子ではありません」

照之が父と対面した折の心境を、「婦人公論」（1991年8月号）に発表した手記から引用しよう。

「彼がいなかったら、ぼくがこの世に誕生してこなかったことは紛れもない事実なのだ。ぼくはただそんな種類の強い意志に突き動かされて、沼津の公演先まで父を訪ねたのだった。（中略）彼と会った30分間、実際ぼくはただべーべー泣き、父は実に多くのことを語った」

その際に猿之助が照之にかけた言葉も同誌から引用する。

「ぼくはあなたのお母さんと別れた時から、自らの分野と価値を確立していく確固たる生き方を具現させました。（中略）今のぼくとあなたとは何の関わりもない。あなたは息子ではありません。したがって、ぼくはあなたの父でもない。（中略）今後あなたとは二度と会わないけれど、そのことをよく心に刻んでおきなさい。何ものにも頼らず、少しでも自分自身で精進して、一人前の人間になってください」

どんな思いで猿之助がその言葉を発したのか。手がかりになる文章を後に日本経済新聞に掲載された「私の履歴書 市川猿翁」から引用する。

「大事な舞台の前に約束なしに来たことは役者として配慮が足りない。（中略）『息子ではない。したがって父でもない』と言ったのは、成人した人間として行動も考えもしっかりしてほしいという気持ちからだ。私は家庭を失ってから、生きるも死ぬも身ひとつの覚悟でやってきた。歌舞伎に全身全霊をかけている。だから息子も役者としてやっていきたいなら、私を父と思うな、と言ったのだ」

父子が融和し、照之がさらに大胆な一歩を踏み出すのはまだ先のことである。

最後まで粋人らしい洒脱さを貫いた父

浜の父、忠次が没したのは1996年8月2日であった。前立腺がんが転移した下咽頭がんで入院していた。

「私がお見舞いに行った時は辛そうで、『阿都子、もう喋らへんで』と口にしました。そろそろ危なそうだなと思っていた日には、着物のお見立て会に出席する仕事が入っていました」

母の照子はその仕事は断れないのかと浜に尋ねた。

「マネージャーに相談すると『お父さんがそういう状態でしたら、相手先にお願いします』と言ってくれました。先方も許してくださったので母と病院に駆けつけました」

だが主治医から「今亡くなられました」と告げられた。

「付いてくれていた家政婦さんが、『般若心経を始めから終わりまで唱えられ、その後、長唄を口ずさまれました』と最期の様子を教えてくれました。母が曲名を尋ねましたが、『私にはわかりません』とのことでした。母は父と出会ったころ、一緒に歌った曲かもしれないと思ったのでしょう」

最後まで粋人らしい洒脱さを貫いた父であった。

「お葬式の準備もあるので、いったん帰宅することにして、お医者さんに『今朝、庭の百合の花が三輪咲きました』とお話しし、『その百合のように、お母さまと妹さんと仲良く3人でお過ごしくださいね』と言われた時には、思わず涙がこぼれました」

2010年1月2日には母の照子が没した。99歳であった。

父も母も浜の舞台生活を支え、応援し続けた得難き存在であった。

「2人とも歌舞伎が大好きで、しょっちゅう連れ立って歌舞伎座に出かけていました。母は（十代坂東）三津五郎さんの踊りがお上手だと言って大の贔屓でした。父も母も照之と政明の歌舞伎入りを知らないで亡くなったのが、心残りです」

それから時が経ち、自宅から父の長唄の名取名「佐源次」が彫り込まれた三味線の象牙の撥が出てきた。

「『お父さんが猿翁さんにお三味線を教えた時に使っていた撥だから、猿翁さんのお仏壇にお供えして』と照之に頼みました」

（小玉 祥子 ： 演劇ジャーナリスト）