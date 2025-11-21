◆新日本プロレス「ＷＯＲＬＤ ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２５」（２０日、後楽園ホール）観衆１４９８人（札止め）

新日本プロレスは２０日、後楽園ホールで「ＷＯＲＬＤ ＴＡＧ ＬＥＡＧＵＥ ２０２５」開幕戦を開催した。

大会では、ホールのスクリーンに棚橋弘至社長がＶＴＲで登場。棚橋は全席完売になった自身の引退試合が行われる来年１・４東京ドーム大会について「チケットが売り切れました！改めて皆さん、ありがとうございます！」と感謝。そして「皆様のご期待に応えて、今日は追加席発売のお知らせをします！追加する券種は、アリーナＢ、アリーナＣ、そして外野スタンド！発売日は、１１月３０日朝１０時です！」と発表した。

続けて「現在の東京ドームで可能な最大の席数を用意しましたが、追加席の購入を考えている方が多いと思いますので、ぜひお早めにＧＥＴしてください！ 皆様のご来場、お待ちしておりまーす！」とＰＲしていた。

３０日に発売される追加販売席種は「アリーナＢ」２万５００円。「アリーナＣ」１３５００円。「外野スタンド」１万１５００円（金額はいずれも税込み）。新日本プロレスは「外野スタンドは、ステージ・ステージ上のビジョン・入場花道等が一部見えない場合もございます。（リングはご覧いただけます）また、外野スタンドは全て背もたれがないベンチシートとなっております。ご購入の際は予め上記の点をご了承のうえお買い求めくださいませ」と告知。さらに「前売りにて全席完売の場合、当日券・小中高生券の発売はございません。あらかじめご了承ください」とした。

◆１・４東京ドーム決定済みカード

▼棚橋弘至 引退試合

棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ

▼ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座

次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ

エル・デスペラード ｖｓ 石森太二 ｖｓ 藤田晃生 ｖｓ ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

▼ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

▼ＮＥＶＥＲ無差別級選手権 ウルフアロンデビュー戦

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ 挑戦者・ウルフアロン