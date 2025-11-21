ユキムは、ELACとアパレルブランドAdsumがコラボしたBluetoothスピーカー「NAVA100-WH」を12月に発売する。価格は49,500円。ELACが2026年に創立100周年を迎えるのを記念したアニバーサリーモデルとして位置づけられている。

ELACのサウンドテクノロジーとAdsumの先進的なデザインを融合させたポータブルBluetoothスピーカー。7.5cmのフルレンジドライバー1基と、2基のパッシブラジエーターを搭載し、深みのある低音と臨場感の高いサウンドを実現する。アンプ出力は10W RMSで、最大音圧レベルは95dB(1m)。再生周波数帯域は55Hz～19.6kHz(-10dB)。

BluetoothはVersion 5.3に準拠。2台のNAVA100をペアリングしてステレオ再生が行なえる「デュアル・プレイ」に対応し、簡単にワイドなサウンドステージを構築できる。

電源部には7.4Vデュアル18,650セル(合計5,000mAh)のバッテリーを内蔵し、最大15時間(音量25％時)、フルボリュームでは約6時間の連続再生が可能。背面のUSB-C端子から充電でき、通常充電は約4～5時間、1.5A入力による急速充電では約2時間でフル充電できるとしている。

外形寸法は150×78×128mm(幅×奥行き×高さ)、重量は約1.4kg。カラーはCream。