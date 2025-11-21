日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3011（-33.0　-1.08%）
ホンダ　1495（-19　-1.25%）
三菱ＵＦＪ　2343（-43.5　-1.82%）
みずほＦＧ　5078（-81　-1.57%）
三井住友ＦＧ　4341（-75　-1.70%）
東京海上　5240（-110　-2.06%）
ＮＴＴ　151（-1.6　-1.05%）
ＫＤＤＩ　2664（-11　-0.41%）
ソフトバンク　226（-1.3　-0.57%）
伊藤忠　8894（-136　-1.51%）
三菱商　3582（-36　-1.00%）
三井物　3972（-54　-1.34%）
武田　4428（-23　-0.52%）
第一三共　3576（-51　-1.41%）
信越化　4296（-138　-3.11%）
日立　4751（-124　-2.54%）
ソニーＧ　4370（-91　-2.04%）
三菱電　4161（-95　-2.23%）
ダイキン　19179（-431　-2.20%）
三菱重　4026（-94　-2.28%）
村田製　2979（-99　-3.22%）
東エレク　30742（-1758　-5.41%）
ＨＯＹＡ　22651（-424　-1.84%）
ＪＴ　5738（-36　-0.62%）
セブン＆アイ　2112（-11.5　-0.54%）
ファストリ　53300（-1320　-2.42%）
リクルート　7424（-215　-2.81%）
任天堂　13057（-218　-1.64%）
ソフトバンクＧ　17928（-1252　-6.53%）
キーエンス（普通株）　52355（-1425　-2.65%）