日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3011（-33.0 -1.08%）
ホンダ 1495（-19 -1.25%）
三菱ＵＦＪ 2343（-43.5 -1.82%）
みずほＦＧ 5078（-81 -1.57%）
三井住友ＦＧ 4341（-75 -1.70%）
東京海上 5240（-110 -2.06%）
ＮＴＴ 151（-1.6 -1.05%）
ＫＤＤＩ 2664（-11 -0.41%）
ソフトバンク 226（-1.3 -0.57%）
伊藤忠 8894（-136 -1.51%）
三菱商 3582（-36 -1.00%）
三井物 3972（-54 -1.34%）
武田 4428（-23 -0.52%）
第一三共 3576（-51 -1.41%）
信越化 4296（-138 -3.11%）
日立 4751（-124 -2.54%）
ソニーＧ 4370（-91 -2.04%）
三菱電 4161（-95 -2.23%）
ダイキン 19179（-431 -2.20%）
三菱重 4026（-94 -2.28%）
村田製 2979（-99 -3.22%）
東エレク 30742（-1758 -5.41%）
ＨＯＹＡ 22651（-424 -1.84%）
ＪＴ 5738（-36 -0.62%）
セブン＆アイ 2112（-11.5 -0.54%）
ファストリ 53300（-1320 -2.42%）
リクルート 7424（-215 -2.81%）
任天堂 13057（-218 -1.64%）
ソフトバンクＧ 17928（-1252 -6.53%）
キーエンス（普通株） 52355（-1425 -2.65%）
