ワンパターンの生活では、

自分の思考の世界が狭くなるだけ

同じ場所にいて、同じ人に囲まれて、同じような毎日を繰り返していたら、好奇心は枯れてしまう。

「なんでもワンパターンの生活で、なんでも知ったような気になってしまう」からだ。

それは、単に「自分の思考の世界が狭くなっている」だけだ。

私は、行く場所や行き方や出会う人を、できるだけ毎回変えるようにしている。

いつでも不便さ、ハプニング大歓迎という行程を組んである。

会ったことのある人とは、よほどのことがない限り、あえて会わないとか。

そうすると、行ったことのある場所に行っても、発見だらけであり、好奇心がどんどん掻き立てられる。

よくわからないメンバーから腑に落ちない、不思議としか思えないような機会に誘われたら、そういう誘いも何かのご縁！ ということも含めて、不透明さ不可解さ大歓迎と、真っ先にイエスと返事をして予定に入れる。

そして決意を固めるため、その場でチケットも買ってしまう。

ハプニングだらけの家族旅行が

いい学びの機会になる

旅の思い出は、快適な想いよりハプニングのほうが強く残る。

美しい景色や素晴らしい方、美味しいものとの出会いも忘れられない思い出だが、ハプニングは、その後、何年も真っ先に思い出されてくる。

・休みの日にすべてのお店が閉まっていたり

・搭乗ゲートが知らないうちに変更になり、乗り継ぎに乗り遅れそうになって走ったり

・言葉が通じなくてまったく意思疎通できなかったり

・時差ぼけのまま高級レストランに入って料理の合間に眠ってしまったり……

一番いいのは、家族で同じ部屋に寝て、三食をともにして、ヒマな時間に今まで話せなかったようなことまで、外国の雰囲気のおかげで話ができたりすることだ。

皆で力を合わせて目的地までの道やお店を見つけたり、荷物を運び合ったり。

一緒に住んでいるだけでは、わからない発見がいろいろある。

ハプニングいっぱいの旅に出て、一緒に楽しんで失敗して、力を合わせて課題解決する家族旅行は、とてもいい学びの機会だ。

