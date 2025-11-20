Medical DOC監修医がプリン体の排出方法などを解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「プリン体の多い食べ物」はご存知ですか？過剰摂取すると現れる病気・症状も解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修管理栄養士：

武井 香七（管理栄養士）

「プリン体」とは？

帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科卒業 横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院3年7ヶ月勤務 株式会社コノヒカラ、障がい者グループホーム半年勤務 その後フリーランスを経て株式会社Wellness leadを設立。栄養士事業と健康事業を行なっている。保有免許・資格管理栄養士資格

プリン体とは、プリン環という化学構造を持つ物質の総称です。細胞中の核酸の主成分で、ほとんどの食品に含まれています。特に、レバーや魚卵など細胞数の多い食品・細胞分裂の盛んな組織を含む食品には含有量が多い物質です。プリン体は肝臓で代謝され、尿酸となって尿や便から排泄されます。尿酸が過剰に産生されたり、尿酸を排泄する機能が低下したりして、血液中の尿酸が異常に増えると高尿酸血症を起こします。

プリン体の一日の摂取量

私たちが通常の家庭食から摂取しているプリン体は、1日200mg程度とされています。プリン体は食物からの摂取のみならず、体内で生合成されている物質です。食事からの摂取がないからといって、体内に存在しないわけではありません。高尿酸血症で治療を要する患者さんには、プリン体の多い食品の摂取を控え、1日のプリン体の摂取が400mgを超えないように指導します。

プリン体の排出方法

水分を摂取する

尿中の尿酸の濃度を低下させ、尿酸を排出するには1日2,000mL以上の尿量を確保する水分摂取が有用です。ただし、アルコール類や糖分を多く含む飲料を水の代わりとして飲まないように注意してください。肝臓や腎臓、心臓の疾患などで水分摂取制限のある患者さんは、主治医に摂取量を相談しましょう。プリン体の有無に関わらず、アルコールを肝臓で代謝する過程で、血液中の尿酸値が上昇します。低プリン体ビールだから大丈夫だ、というものではありません。すべての種類のアルコール類を適切な飲酒量にとどめておくことが重要です。

乳製品を摂取する

牛乳をはじめとする乳製品に含まれるカゼインとラクトフェリンには、尿酸の排泄を増やす作用があるとの報告があります。厚生労働省の食事バランスガイドによると、牛乳の適切な摂取量は1日コップ1杯200ml程度が目安です。たんぱく質の摂取制限がある腎臓疾患の患者さんは、主治医に摂取量を相談してください。乳製品が尿酸の排泄を増やすメカニズムは、はっきりとはしておらず、今後も研究や検討が必要とされています。

ビタミンＣを摂取する

乳製品と同じく、メカニズムがはっきりとはしていないものの、ビタミンCにも尿酸の排出を促す作用があるとされています。ビタミンC摂取量が多いと尿酸値が低値を示す、ビタミンC摂取量が痛風の発症リスクと関連しているなどの報告が複数あります。ビタミンCは、柑橘類や緑葉野菜、いも類に多く含まれる栄養素です。

アルカリ性食品を摂取する

酸性に傾きやすい高尿酸血症の患者さんの尿をアルカリ化する食品は、ヒジキやわかめなどの海藻類とほうれんそうです。尿のアルカリ化は尿酸結石を予防するとともに、尿酸の排泄を促す効果もあります。野菜のほとんどは、アルカリ性食品です。野菜類や大豆製品、きのこ類はプリン体含有量が少ない食品でもあるため、積極的な摂取が望まれます。

「プリン体の多い食べ物」についてよくある質問

ここまでプリン体の多い食べ物などを紹介しました。ここでは「プリン体の多い食べ物」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

プリン体が一番多い食品を教えてください。

武井 香七 医師

日本痛風・核酸代謝学会が作成した高尿酸血症・痛風の治療ガイドラインでは、食品をプリン体含有量に応じて分類しています。高プリン食のなかでもプリン体含有量が豊富な食品は、以下のとおりです。

鶏レバー（100gあたり312mg）

豚レバー（284mg）

イサキの白子（305mg）

あんこう肝（399mg）

マイワシ干物（305mg）

プリン体の大部分は、細胞に含まれる核酸に由来するものです。精巣である白子、内臓であるレバーにはプリン体が多く含まれます。

プリン体が多い野菜について教えてください。

武井 香七 医師

野菜類で100gあたりのプリン体含有量が50mg以上のものを、プリンリッチ野菜と呼びます。プリンリッチ野菜の多くは、細胞分裂が盛んな花芽を食する野菜や成長段階にある野菜です。プリン体が多い野菜は、以下のとおりです。

ブロッコリースプラウト

ほうれん草の芽

パセリ

アスパラガスの穂先

カリフラワー

ブロッコリー

しかし、プリンリッチ野菜のプリン体含有量は、肉類や魚類の半分以下にすぎません。したがって、プリンリッチ野菜の摂取は高尿酸血症のリスクとは関連がないと報告されています。

編集部まとめ

ほとんどの食品に含まれているプリン体を過剰に摂取しないためには、プリン体の多い食べ物を意識しつつ、野菜・果物・豆類などをバランスのよく摂取する食習慣が大切です。

食べすぎやアルコール類の飲みすぎは、高尿酸血症をはじめとした生活習慣病につながり、脳血管障害や心疾患を発症するリスクが高くなります。

尿酸が高い状態を放置すると、痛風関節炎や尿路結石、腎臓障害などを起こすおそれもあります。健康診断で血液中の尿酸値が高いと指摘された場合は、自覚症状がなくても内科への受診を検討しましょう。

「プリン体」と関連する病気

「プリン体」と関連する病気は10個程あります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

内科の病気

高尿酸血症

痛風

痛風関節炎

糖代謝異常

循環器科の病気

脂質代謝異常高血圧

心血管障害

脳神経科の病気

腎臓内科の病気

脳血管障害

腎臓障害

泌尿器科の病気

尿路結石

プリン体の代謝産物は尿酸です。血液中の尿酸が高い高尿酸血症は、生活習慣病に関与し、心血管障害や脳血管障害のリスクを高めるとされています。

「プリン体」と関連する症状

「プリン体」と関連している、似ている症状は7個程あります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

肥満

関節が痛い

片側の背中が痛い

片側の腰が痛い

尿の回数が多い

排尿後も尿が出きっていないように感じる

排尿時に尿道や膀胱周辺が痛い

高尿酸血症の患者さんには、肥満を合併している方が少なくありません。また、尿路結石が生じると背中や腰の痛みを感じたり、排尿に関する症状がみられたりします。

参考文献

食品・飲料中のプリン体含有量（痛風・尿酸財団）

高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン（日本痛風・核酸代謝学会）