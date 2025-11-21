2026年1月23日に公開される『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』の新予告と本ポスタービジュアルが公開された。

スコット・カーソン原作の人気ホラーゲームシリーズを、『M3GAN／ミーガン』『ブラック・フォン』『透明人間』などのブラムハウスが製作を手がけ映画化した『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』。北米でオープニング興収約8000万ドルを記録すると、その年に公開されたホラー作品で興収No.1に。最終的に全世界の累計興行収入は約3億ドルを達成し、ブラムハウス史上No.1の興収も記録した。

続編となる本作では、前作で高い評価を受けたエマ・タミが監督を続投。脚本は原作となったゲームシリーズを生み出したカーソンが再び手がけた。製作には、ブラムハウス創設者でありCEOのジェイソン・ブラム、そして前作に続きカーソンが参加。製作総指揮には、監督のタミをはじめ、ベアトリス・セケイラ、クリストファー・ワーナー、ラッセル・バインダー、マーク・モーストマンが名を連ねている。

さらに、前作に引き続き、廃墟のピザ店の元警備員だったマイクをジョシュ・ハッチャーソン、地元の警官ヴァネッサをエリザベス・レイル、マイクの妹・アビーをパイパー・ルビオがそれぞれ務め、ジェレマイア役のテオダス・クレイン、ウィリアム・アフトン役のマシュー・リラードも続投する。

公開された新予告では、廃墟と化したピザレストラン「フレディ・ファズベアーズ・ピザ」の元警備員マイク（ジョシュ・ハッチャーソン）と地元の警察官ヴァネッサ（エリザベス・レイル）が、レストランで食事をするシーンが映し出される。ヴァネッサは頻繁に、父・ウィリアム（マシュー・リラード）に襲われる夢を見てはうなされていた。どこか不穏な空気が漂う中「フレディ・ファズベアーズ・ピザ」の1号店で起きた悲劇の衝撃的な真相を告げられるマイクの姿や、マスコットたちと再会するアビー、そして次々と動き出す新たなマスコットたちの姿も描かれる。舞台もさらに広がった本作。ピザレストランを抜け出して街中にも、民家の中にも、走行中の車の上にも神出鬼没に現れるマスコットたちによって街全体が恐怖に包まれていく。

あわせて公開された本ポスターでは、「2」の数字の隙間からマスコットたちが目を光らせ、今にも襲い掛かってきそうな眼差しでこちらを覗いている。

また、11月21日午前10時よりムビチケ前売券（オンライン）の発売が決定。ムビチケ前売券（オンライン）購入者限定で、抽選でそれぞれ50名様に特製缶バッジと特製サコッシュが当たるキャンペーンも実施される。詳細は公式サイトにて。

