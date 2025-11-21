27¥¤¥ó¥Á¤«¤é34¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç GIGABYTE¤«¤é¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼3µ¡¼ï¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥·¡¼¡¦¥¨¥Õ¡¦¥Ç¡¼ÈÎÇä¤Ï¡¢GIGABYTE¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿··¿¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¡ÖMO32U2¡×¡ÖG34WQC2¡×¡ÖM27Q2 QD ICE¡×¤Î3¥â¥Ç¥ë¤ò11·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â3Ç¯´ÖÊÝ¾ÚÉÕ¤¤Ç¡¢¥²¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡3¥â¥Ç¥ë¤È¤â¥²¡¼¥ß¥ó¥°¸þ¤±¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢HDMI¤äDisplayPort¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÆþÎÏ¤ËÂÐ±þ¡£¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤È¹¿§°è¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤ä±ÇÁü»ëÄ°¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖMO32U2¡×¤Ï31.5¥¤¥ó¥Á¤ÎQD-OLED¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢4K²òÁüÅÙ¡Ê3840¡ß2160¡Ë¡¢±þÅúÂ®ÅÙ0.03ms¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È240Hz¤ò¼Â¸½¡£AI¥Ù¡¼¥¹¤ÎOLEDÊÝ¸îµ»½Ñ¤äDCI-P3 99¡ó¥«¥Ð¡¼Î¨¤Ê¤É¡¢±ÇÁüÉÊ¼Á¤ÈÂÑµ×À¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÏHDMI 2.1¡ß2´ð¡¢DisplayPort 1.4¡ß1´ð¡¢USB-C¡ÊºÇÂç18WµëÅÅ¡Ë¡ß1´ð¡¢USB 3.2 Downstream port¡ß2´ð¡¢USB 3.2 Upstream port¡ß1´ð¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÃ¼»Ò¡ß1´ð¡£ÁÛÄê²Á³Ê¤Ï17Ëü9800±ßÁ°¸å¡£
¡¡¡ÖG34WQC2¡×¤Ï34¥¤¥ó¥Á¤Î¶ÊÌÌVA¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢WQHD¡Ê3440¡ß1440¡Ë²òÁüÅÙ¤È1500R¤ÎÏÑ¶ÊÀß·×¤ÇË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤¿¥ï¥¤¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¡£±þÅúÂ®ÅÙ1ms¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È200Hz¤ËÂÐ±þ¤·¡¢DCI-P3 95¡ó¤Î¹¿§°è¤ò¼Â¸½¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÏHDMI 2.0¡ß2´ð¡¢DisplayPort 1.4¡ß1´ð¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÃ¼»Ò¡ß1´ð¤òÈ÷¤¨¤ë¡£ÁÛÄê²Á³Ê¤Ï5Ëü6800±ßÁ°¸å¡£
¡¡¡ÖM27Q2 QD ICE¡×¤Ï27¥¤¥ó¥Á¤ÎÎÌ»Ò¥É¥Ã¥ÈºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢OLED¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¿§ºÌ¤È¹¿§°è¤¬ÆÃÄ§¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î¥Ù¥¼¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£QHD²òÁüÅÙ¡Ê2560¡ß1440¡Ë¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È200Hz¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¯¥í¥Ã¥¯»þ210Hz¡Ë¡¢DCI-P3 99¡ó¥«¥Ð¡¼Î¨¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÏHDMI 2.0¡ß2´ð¡¢DisplayPort 1.4¡ß1´ð¡¢USB-C¡ÊºÇÂç18WµëÅÅ¡Ë¡ß1´ð¡¢USB 3.2 Downstream port¡ß2´ð¡¢USB 3.2 Upstream port¡ß1´ð¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÃ¼»Ò¡ß1´ð¡£ÁÛÄê²Á³Ê¤Ï4Ëü6800±ßÁ°¸å¡£
¡ü¥²¡¼¥à¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ ¤¤ì¤¤¤Ë±Ç¤Ã¤ÆÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Î3¥â¥Ç¥ë
¡¡3¥â¥Ç¥ë¤È¤â¥²¡¼¥ß¥ó¥°¸þ¤±¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢HDMI¤äDisplayPort¤Ê¤É¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÆþÎÏ¤ËÂÐ±þ¡£¹â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤È¹¿§°è¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤ä±ÇÁü»ëÄ°¤ËºÇÅ¬¤Ê´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖG34WQC2¡×¤Ï34¥¤¥ó¥Á¤Î¶ÊÌÌVA¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢WQHD¡Ê3440¡ß1440¡Ë²òÁüÅÙ¤È1500R¤ÎÏÑ¶ÊÀß·×¤ÇË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤¿¥ï¥¤¥É¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¡£±þÅúÂ®ÅÙ1ms¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È200Hz¤ËÂÐ±þ¤·¡¢DCI-P3 95¡ó¤Î¹¿§°è¤ò¼Â¸½¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÏHDMI 2.0¡ß2´ð¡¢DisplayPort 1.4¡ß1´ð¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÃ¼»Ò¡ß1´ð¤òÈ÷¤¨¤ë¡£ÁÛÄê²Á³Ê¤Ï5Ëü6800±ßÁ°¸å¡£
¡¡¡ÖM27Q2 QD ICE¡×¤Ï27¥¤¥ó¥Á¤ÎÎÌ»Ò¥É¥Ã¥ÈºÎÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢OLED¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¿§ºÌ¤È¹¿§°è¤¬ÆÃÄ§¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿¡¼¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î¥Ù¥¼¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£QHD²òÁüÅÙ¡Ê2560¡ß1440¡Ë¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È200Hz¡Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¯¥í¥Ã¥¯»þ210Hz¡Ë¡¢DCI-P3 99¡ó¥«¥Ð¡¼Î¨¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÏHDMI 2.0¡ß2´ð¡¢DisplayPort 1.4¡ß1´ð¡¢USB-C¡ÊºÇÂç18WµëÅÅ¡Ë¡ß1´ð¡¢USB 3.2 Downstream port¡ß2´ð¡¢USB 3.2 Upstream port¡ß1´ð¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÃ¼»Ò¡ß1´ð¡£ÁÛÄê²Á³Ê¤Ï4Ëü6800±ßÁ°¸å¡£