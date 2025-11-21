ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）が11月18日、MLB Japan公式Instagramに登場し、2025年9月と10月のハイライト動画が公開された。投稿では、レギュラーシーズンで自己最多の55本塁打を達成したことに加え、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）で「3本塁打＋10奪三振」を記録した異次元のパフォーマンスを紹介。さらにワールドシリーズ連覇まで導いた活躍をまとめた内容となっている。

動画の冒頭では、青を基調にしたグラフィックの中央に大きく「9月」の文字が配置され、カレンダーには各試合のサムネイルが並ぶ。冒頭でこのサムネイルへズームし、そのまま試合映像へ切り替わるダイナミックな演出が印象的だ。ドジャースのユニホームをまとい、打席やマウンドで集中した表情を見せる姿が連続して映し出され、2ヶ月間の圧巻のシーンがテンポよくつづられている。

この投稿には、Instagramユーザーから「大谷翔平選手の活躍が止まりませんでしたね さらに進化したら来シーズンはどんな結果を残してくれるのか」「9月10月の史上最高の個人パフォーマンスと言っても過言ではない」「大谷翔平ほんとに次元が違う…55本塁打からNLCSでの3HR＆10K、そしてWS連覇まで決めるのはもう完全に伝説」「3HR＋10K同試合とか頭おかしい（最高）大谷さん野球壊しましたありがとうございます！」といった驚嘆と称賛の声が寄せられている。