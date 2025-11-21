「暑いのと寒いの、どっちが苦手？」「辛い食べ物は好き？嫌い？」――誰もが一度は交わしたことのある、たわいない会話だろう。けれども、なんとなくの“好き嫌い”で語られるこれらの感覚の裏には、命を左右する“危険のライン”が存在している。「暑さ」「寒さ」「辛さ」という、私たちの身近な刺激に潜むリスクを、「基準値」という視点から見つめ直してみよう。※本稿は、永井孝志・村上道夫・小野恭子・岸本充生『世界は基準値でできている 未知のリスクにどう向き合うか』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。

夏の暑さと冬の寒さ

危険なのはどっち？

2024年の夏は、全国153の気象台などのうち80地点で、平均気温が歴代1位の高温を記録した。

いまや「異常気象」はすっかり夏の風物詩となってしまったが、みなさんは夏の暑さと冬の寒さ、どちらが危険と感じられているだろうか。

多くの人は、熱中症などを心配して暑いほうの基準に注目するが、寒いほうの基準にはあまり注目されていないのではないだろうか。

2018年に公表されたWHOのガイドラインは、室内温度が下がると高血圧や循環器疾患のリスクが高まるため、冬の室温を「18℃以上」にするよう勧告した。子どもと高齢者は、さらに室温を暖かくしたほうがよいようだ。

これにともない、日本の建築物環境衛生管理基準も、室温の基準がそれまでの「17〜28℃」から「18〜28℃」に更新され、2022年度から施行された。

厚生労働省の人口動態調査によると、2023年の冬（1月、2月、12月）の死者数は月平均14.9万人であり、それ以外（3月〜11月）の月平均12.5万人よりも高い。寒いときは月2万人多く死ぬことになる。

