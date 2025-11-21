¡Ö½¤¤¤¬¹ó¤¯¤ÆÀÚÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¿·½É»àÂÎ°ä´þ»ö·ï ¡É¼êÅÁ¤ï¤µ¤ì¤¿ÃË¡É¤¬Ë¡Äî¤Ç¸ì¤Ã¤¿À¨»´¤Ê¸½¾ì
Éô²°¤«¤éÉå¤Ã¤¿½¤¤¤¬¡Ä¡Ä
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÍá¼¼¤ËÃËÀ¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤Æ»àÂÎ°ä´þºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍüËÜ½Ó¹°Èï¹ð¡Ê31¡áÂáÊá»þ¡Ë¤Î¸øÈ½¤¬11·î10Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤ÈÍüËÜÈï¹ð¤ÏËÌÀ¿°ìÈï¹ð¡Ê30¡áÂáÊá»þ¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÃËÀ¤Î»àÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¨»´¤Ê»ö·ï¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
£··î£±Æü¡¢¡ÒÉå¤Ã¤¿½¤¤¤¬¤¹¤ë¡Ó¤È´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤ÏÈ¯³Ð¤·¤¿¡£
¡ÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿½ð°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¤òÈï¤»¤é¤ì¤¿ÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬Íá¼¼¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°äÂÎ¤ÎÆ¬Éô¤ËÊ£¿ô¤ÎºÃÎöÁÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÁÜºº¤ò³«»Ï¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤éËÌÈï¹ð¤¬Éâ¾å¤·¡¢·Ù»¡¤Ï£··î£²Æü¤ËÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÈï¹ð¤Ï»¦³²¤·¤¿ÃËÀ¤«¤é¸½¶âÌó180Ëü±ß¤ä¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶¯Åð»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎËÌÈï¹ð¤ÈËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÍüËÜÈï¹ð¤Ç¤·¤¿¡££··î10Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢ÍüËÜÈï¹ð¤Ï¡Ò¡ÊËÌÈï¹ð¤«¤é¡ËÉô²°¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¡¢ÃÇ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ó¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢ÍüËÜÈï¹ð¤¬ËÌÈï¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¶²ÉÝ¿´¤«¤éÈÈºá¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë²áÄø¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¾å²¼¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È»Ñ¤ÇÄ¹¿È¤ÎÍüËÜÈï¹ð¤ÏÁ°È±¤ò²¼¤í¤·¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤È¥Þ¥¹¥¯¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢É½¾ð¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÊÛ¸î¿Í¤Ëº£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢
¡ÖËÌ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¼Õºá¡£Â³¤±¤Æ¡¢
¡ÖºÇ½é¤«¤é·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¸å²ù¤ÎÇ°¤òÉ½¤·¤¿¡£ÍüËÜÈï¹ð¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¸í¤é¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×
¤È¤¤¤¦¡¢ËÌÈï¹ð¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò¥ä¥Ð¤¤»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ó
ÍüËÜÈï¹ð¤ÈËÌÈï¹ð¤ÏÃæ³Ø¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤âÅ¾¿¦¤ä¥«¥Í¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍüËÜÈï¹ð¤Ï·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ç24Ç¯£´·î¤´¤í¤ËLINE¤ÇËÌÈï¹ð¤Ë¡¢
¡ÒÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤º¤ª¥«¥Í¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ó
¤È50Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Í¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶·î23Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËÌÈï¹ð¤«¤é¡Ò¿·½É¤Ç»Å»ö¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥ä¥Ð¤¤»Å»ö¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ó¤ÈLINE¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¾ÜºÙ¤ÊÆâÍÆ¤òÊ¹¤¯¤¿¤á¤ËLINEÄÌÏÃ¤¹¤ë¤È¡Ö»àÂÎ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êó½·¤Ï50Ëü±ß¡£¡ÖÂß¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¢¤²¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÍüËÜÈï¹ð¤Ï¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¡£¤¿¤À»àÂÎ¤ò±¿¤Ö¤³¤È¤ÏÎ»¾µ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Äî¤Ç¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÌ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÊÍüËÜÈï¹ð¤¬¡ËºÊ»Ò»ý¤Á¤Ç¡¢¼«Âð¡Ê¤Î¾ì½ê¡Ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÇ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿°Ê¾å¡¢²¿¤ò¤µ¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤òÎ»¾µ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Íâ£¶·î24Æü¡¢£²¿Í¤ÏÎÌÈÎÅ¹¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥·¡¼¥È¡¢¥¥Ã¥Á¥óÍÑÀöºÞ¡¢Âç·¿¤Î¥Ý¥ê¥Ð¥±¥Ä¡¢Âæ¼Ö¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¡£¸½¾ì¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇËÌÈï¹ð¤¬¡Ö»ä¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢ÍüËÜÈï¹ð¤Ï¡¢
¡Ö¤´°äÂÎ¤ò»¦³²¤·¤¿¤Î¤ÏËÌ¤µ¤ó¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤È°ú¤²¼¤¬¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
ËÌÈï¹ð¤¬ÍüËÜÈï¹ð¤ËÀâÌÀ¤·¤¿ÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éô²°¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿Èï³²ÃËÀ¤òËÌÈï¹ð¤¬¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Ç²¿ÅÙ¤â²¥ÂÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éô²°¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï·ì¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Û½¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ËÌÈï¹ð¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤ÆÍá¼¼¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÍáÁå¤Î²£¤ËºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢´é¤À¤±¤¬Ê¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿°äÂÎ¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËÌÈï¹ð¤Ï±¿¤Ó½Ð¤·¤ÆËä¤á¤¿¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤¿¤á¡¢ÍüËÜÈï¹ð¤Ï²áµî¤Î»ö·ï¤ò»²¹Í¤Ë±öÁÇ·Ï¤ÎÌôÉÊ¤ò»È¤Ã¤ÆÍÏ¤«¤¹¤³¤È¤òÄó°Æ¡£
Èï³²ÃËÀ¤Ï¿ÈÄ¹180ÑÄ¶¤ÈÂçÊÁ¤Ç¡Ö½Å¤¯¤Æ¡¢¹ÅÄ¾¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¡¢ÍüËÜÈï¹ð¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿·ì¤ò¿¡¤¼è¤ë¤Ê¤ÉÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¡¢ËÌÈï¹ð¤«¤é¸½¶â10Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤êµ¢Âð¤·¤¿¡£
¡ÖµÞ¤¤¤Ç½èÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×
ËÌÈï¹ð¤«¤é¡Ö¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¡¢£¶·î27Æü¤ËºÆ¤Ó¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅþÃå¤¹¤ë¤È¶¯Îõ¤ÊÉåÇÔ½¤¬É¡¤òÆÍ¤¤¤¿¡£ÍüËÜÈï¹ð¤Ï¡¢
¡ÖÏ²¼¤ËÉº¤¦¤è¤¦¤Ê½¤¤¤Ç¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ò¹ß¤ê¤Æ¤«¤é¤â½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£µÞ¤¤¤Ç½èÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½¤¤¤òÍÞ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀÚÃÇ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Æü¤Ë¤Á¤¬·Ð¤Á¡¢½¤¤¤¬¹ó¤¯¤Æ¤½¤ì¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤Ê¤É¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤«½¤¤¤òËÉ¤´¤¦¤ÈÍá¼¼¤Î¥É¥¢¤òÍÜÀ¸¥Æ¡¼¥×¤ÇÌÜÄ¥¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬·ë¶É¡¢»àÂÎ¤Î½èÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·ÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¸¡»¡¤«¤é¡ÖËÌÈï¹ð¤ÎºÛÈ½¤Ç¤âÀµÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢ÍüËÜÈï¹ð¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£ÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ºá¤òÇ§¤áÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿ÍüËÜÈï¹ð¤À¤¬¡¢¸¡»¡¤Ï¡Ö±£Æ¿ÂÐ±þ¤Ï°¼Á¡£»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¸·Àµ¤Ê½èÈ³¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò£±Ç¯¤òµá·º¤·¤¿¡£
11·î17Æü¤ËÈ½·è¸øÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍüËÜÈï¹ð¤Ë¤Ïµá·ºÄÌ¤êÄ¨Ìò£±Ç¯¤Î¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤È½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£