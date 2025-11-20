「通院がしんどい」と感じたら! 在宅医療を 始めるタイミングとメリット・デメリット【医師が解説】

訪問診療は、患者さんが自宅で安心して療養を続けられるようサポートする医療サービスです。今回は、訪問診療を始めるタイミングについて、「ファミリークリニック荒川」の廣田先生に解説していただきました。

監修医師：

廣田 智也（ファミリークリニック荒川）

日本大学医学部卒業。東京女子医科大学整形外科の医局に入り、整形外科医として多数の地域中核病院にて患者診療に携わる。東京女子医科大学助教を務めた後の2022年、東京都北区に位置する「ファミリークリニック荒川」の院長に就任。日本整形外科学会専門医。認知症サポート医、難病指定医、身体障害者福祉法指定医。

編集部

どのようなタイミングで訪問診療を始めるのがいいですか？

廣田先生

訪問診療を始めるタイミングは、大きく2つに分けられます。1つは、もともと通院治療を受けていた患者さんが、ご病状や体力、介護力などの問題で通院が難しくなってしまったケースです。もう1つは、病気や怪我などで入院している人が退院するタイミングです。「退院の話が出ているけれど、しばらくは医療ケアが必要になりそう」「退院後、別の病院で治療を続けるか、自宅で治療を続けるかのどちらか決める必要がある」といった背景から、訪問診療を導入するケースがあります。

編集部

転院か退院か、どちらか選ばなければならない場合、どうしたらいいか迷ってしまいます。

廣田先生

患者さんの気持ちが第一ではありますが、ご家族の意見や生活背景なども考え、在宅で暮らすメリットとデメリットを踏まえて選択することが大事です。

編集部

どのようなメリット・デメリットがありますか？

廣田先生

在宅医療のメリットは、住み慣れた環境でリラックスして療養できることや、通院の負担がないことです。家族と過ごす時間が増えたり、ご近所付き合いが続けられたりすることで、精神的にも安定しやすいのが特徴です。ただし、自宅で対応できる治療には限りがあり、高度な検査や脳梗塞や心筋梗塞の発症時など、緊急の際は病院へ行く必要があります。また、自宅に医療従事者が常にいるわけではないため、家族のサポートが必要な場面もあります。

※この記事はメディカルドックにて＜「訪問診療」を始めるのに適したタイミングはご存じですか? 往診との違いや向いている人も医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。