アメリカとウクライナが新たな和平計画の協議入り　ゼレンスキー大統領「建設的かつ迅速な作業の準備が出来ている」

アメリカホワイトハウスの報道官は20日、ロシアの侵攻終結に向けた新たな和平計画をウクライナ側に示したことを明らかにした上で、「双方が受け入れ可能な計画だ」と説明しました。

レビット報道官は会見で、「和平合意を拒否するロシアとウクライナに対し、トランプ大統領はますますいら立ちを強めている」と述べるとともに「政権は和平実現に向けた取り組みを続けている」と強調しました。

その上で、トランプ政権がウクライナ側に対し、新たな和平計画を示したことを明らかにしました。

レビット報道官：

この計画は進行中で流動的なため、詳細は差し控えるが、大統領は（新たな和平）計画を支持している。ロシアとウクライナ双方に良い計画であり、両国が受け入れ可能と信じている。

複数の欧米メディアはトランプ政権が示した新たな和平計画について、ウクライナ東部2つの州の割譲やアメリカによる軍事支援の縮小など28項目に上り、「ロシア寄りの和平案」と伝えています。

一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は20日、アメリカ側と和平計画について協議していることを認めた上で、ウクライナが「建設的、誠実かつ迅速な作業を行う準備が出来ている」とSNSに投稿しました。