ディック・チェイニー元副大統領の葬儀がワシントン大聖堂で営まれた＝20日/Matt Rourke/AP

（CNN）米国のディック・チェイニー元副大統領の葬儀が20日、首都ワシントンで営まれた。チェイニー氏を副大統領に指名したブッシュ元大統領や、バイデン前大統領ら党派を超えて多くの政界要人らが参列したが、現職のトランプ大統領やバンス副大統領の姿はなかった。

情報筋によると、トランプ氏とバンス氏は葬儀に招待されなかったという。バンス氏は同日、弔意を示したが、トランプ氏はチェイニー氏の死去についてこれまで公にコメントしていない。

チェイニー氏は3日、肺炎と心臓・血管疾患による合併症で死去した。84歳だった。共和党の保守強硬派で、2001年から2期8年副大統領を務め、米現代史で最も影響力と権力を持つ副大統領の一人となった。16年の大統領選ではトランプ氏を支持したが、晩年はトランプ氏に対して批判的になり、24年の大統領選では民主党候補だったハリス氏を支持した。

ブッシュ氏は弔辞で、チェイニー氏は頼れる完璧な公務員で、周囲の人々の「基準を引き上げてくれた」と偲んだ。また、自身が大統領選に出馬することになったとき、伴奏者となる副大統領候補の検討をチェイニー氏に依頼し、候補者リストを見た後、チェイニー氏こそが副大統領に最適の人物であることに気づいたとのエピソードを紹介した。

葬儀には歴代の副大統領のカマラ・ハリス氏、マイク・ペンス氏、アル・ゴア氏、ダン・クエール氏らの他、ナンシー・ペロシ元下院議長（民主党）、ジョン・スーン上院院内総務（共和党）らが参列した。要人の逝去時には党派を超えて敬意を示すという、政治がそれほど分極化していない頃を彷彿（ほうふつ）とさせる場となった。