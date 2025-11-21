雑誌『GetNavi（ゲットナビ）』の1月号が発売。11回目の「家電大賞」が一般からの投票受付を開始。ノミネートされた151製品を紹介するとともにトレンドを徹底解説！ 第2特集は手書きによるジャーナリングが注目される今読みたい、手帳＆ノート術。

【総力特集】発表！家電大賞2025-2026にノミネートされた間違いない家電151

日本の家電市場は依然、およそ6兆9000億円の規模に上ります。冷蔵庫・洗濯機・エアコンなど定番の大物家電にも、シェーバーやドライヤーなど個人ユースの小物家電にも、それぞれトレンドがあり、2025年も百花繚乱！ 今年もいよいよ終盤にさしかかり、恒例の家電大賞ではすべてのジャンルを総ざらいして、20部門・151製品をノミネートしました。今回はEV部門など新設した3部門も注目。投票した方は、豪華最新家電のプレゼント抽選にも参加できますよ！

■特集目次

・ノミネート家電＆トレンド発表！

[冷蔵庫／洗濯機／ロボット掃除機／掃除機／エアコン／空気清浄機／加湿器・除湿機／扇風機・サーキュレーター／炊飯器／キッチン家電／こだわり調理家電／テレビ／チューナーレスAV家電／健康家電／美容家電／スマートウェルネス家電／シャワーヘッド／防災・アウトドア家電／セキュリティ家電／EV]



・<コラム>懐かしニッポンのやりすぎ家電

・<コラム>小売店が参入する理由と独自価値とは？拡大するリテールPB家電

・<コラム>フツウの中古と何が違う？ リファービッシュという選択肢

・<コラム>家電好きなら知っておくべき！ 世界の家電事情

【第2特集】デジタル時代の時間と心の整え方！ 今こそ手帳＆ノート術

思考を深め、気持ちを整える効果があるとして、「手書き」の効果が見直されています。同時に、「ライフログ」を中心に手帳人気も健在。「時間を管理する」「日々を記録する」「思考を深める」の3つの効果についてそれぞれ、おすすめ手帳と活用術を紹介します。

■特集目次

・インタビュー「私的な手書き記録の価値」

・Section 1 時間を管理する

・個性派手帳図鑑

・#私の手帳の中身

・Section 2 日々を記録する

・Section 3 思考を深める

・思考が深まる手帳＆ノート術

・手帳に効く文房具＆雑貨

【連載】つっちーの辛口レビューから意外な北海道土産まで！

・土田晃之のここがああなりゃもっといい！「アテックス ピタウォーマー」

・ジャーナリスト・西田宗千佳の週刊ゲットナビ「ROG Xbox Ally」

・鈴木みそ「おひろめ：UCC上島珈琲『YOINED』新商品試食試飲会」

・小岩井ことりのことリズム「オーディオテクニカ Hotaru」

・文房具愛好家・古川耕の手書きをめぐる冒険「三菱鉛筆 ジェットストリーム 多機能ペン」

・Makuake×GetNavi NEXT CREATORS「東レ コーヒーフィルター NANTO！」

・キーワードで知るEV事典「バッテリーの開発競争」

・コンデジサンポ「富士フイルム X-half」

・見モノ、識るモノ、語るモノ「パイロット ノック式万年筆 キャップレス」

・日本土産ばなし 北海道

・“本”人に訊け『お金の不安という幻想』田内 学

・クルマの神は細部に宿る。「アルファロメオ JUNIOR」

・MINI4WD TWIN STAR CLUB

・GetNavi Salonメンバー本音レビュー「KENWOOD ディスプレイオーディオ／スタンダードリアビューカメラ」

・読者プレゼント

・次号予告

［商品概要］

GetNavi 2025年 1月号

著者：GetNavi編集部

特別定価：890円 (税込)

発売日：2025年11月21日(金)

判型：A4変形判

ISBN：4912136710165

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

The post 雑誌GetNavi(ゲットナビ)1月号は「家電大賞」のノミネート家電を大発表！買って贈って間違いない最新家電151点を総力特集 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.