上映期間：2025年11月21日（金）から順次切り替え（2026年1月8日（木）まで）

上映劇場：『ズートピア２』を上映予定劇場（一部劇場を除く）

※期間中、順次切り替え。映画館によって開始時期が異なります。

※一部作品や、舞台挨拶・イベント等では上映のない場合がございます。予めご了承ください。

※上映期間は予告なく変更、または終了する場合がございます。

日本公開まで残り2週間となる中、この度、『ズートピア２』らしい遊び心が詰まった企画が新たに始動！

11月21日(金)より順次、「NO MORE映画泥棒『ズートピア2』特別バージョン」が、「映画館に行こう！」実行委員会の全面協力により全国の『ズートピア2』を上映する予定の劇場（※一部劇場を除く）にて期間限定上映！

動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。

頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックは、憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいました。

ある日、とある任務で騒ぎを起こしてしまったふたりは、最高のバディであることを証明するため、ビーバーのニブルズなど、様々な動物たちの力を借りて、ズートピアの街にいないはずのヘビ・ゲイリーを追いかけます

。しかし、やがてそれは、“ズートピア”の誕生の裏に隠された驚くべき秘密へと繋がっていく――。

なぜ、この街には哺乳類しかいないのか？ヘビたちが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される―。

ジュディとニックのバディによる新たな物語の幕開けを前に、この度、「NO MORE映画泥棒『ズートピア2』特別バージョン」が、全国の『ズートピア2』を上映する予定の劇場（※一部劇場を除く）にて期間限定上映されることが決定！

2025年11月21日(金)から現在上映中の「NO MORE映画泥棒」から順次、特別バージョンに切り替わっていきます。

「NO MORE映画泥棒」といえば、映画館での盗撮・録音防止の啓発を目的に、日本全国の劇場で映画本編の直前に上映されているキャンペーンCM。

劇場に足を運んだことのある者は誰もが目撃したことのある“カメラ男”でお馴染み。

そんな「NO MORE映画泥棒」がハリウッド映画とタッグを組み「映画館に行こう！」実行委員会公認の特別バージョンとして正式採用され、全国の劇場で上映されるのは今回が初めてのこと。

史上初となるその栄えある作品に、『ズートピア２』が選ばれました。

今回上映される映像では、お馴染みのカメラ男が、前作『ズートピア』で海賊版DVDの販売などを行っていたイタチのデューク・ウィーゼルトンからインスパイアされた“カメライタチ”に。

そして、パトランプ男が、ジュディとニックにインスパイアされた“パトランプウサギ”と“パトランプキツネ”に。

ズートピア警察でバディとして活躍するジュディとニックが、映画館に現れた“カメライタチ”を追い詰め、映画泥棒防止の啓発を行うというスペシャルストーリーとなっています。

ナレーションを務めるのは、ジュディとニックの日本版声優を担当する上戸彩さんと森川智之さん。

ズートピアらしいユーモアの詰まった期間限定の特別映像となっています。

