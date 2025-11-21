今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、思いっきりお腹を見せた状態でブラッシングされている猫ちゃんの姿。飼い主さんにお腹をブラッシングされてもまったく動じなかったとのこと。投稿はXにて、66.6万回以上表示。いいね数は4.2万件を超えました。

【動画：ブラッシングされる猫ちゃん→『体勢』を見てみると…あまりにも無防備な光景が微笑ましすぎる】

信頼を感じる

今回、Xに投稿したのは「ヤマネコ」さん。登場したのは、猫のヤマネコちゃんです。

飼い主さんにヘソ天で寝転んだお腹を優しくブラッシングしてもらっていたヤマネコちゃん。多くの猫はお腹を触られることを警戒するものですが、ヤマネコちゃんはまったく嫌がる様子を見せなかったそうです。

前足も後ろ足も力が抜けていて、動きたい素振りや抵抗は一切なし。ただ静かに飼い主さんのブラッシングをお腹で受け止めていたそうです。これぞ、まさに信頼の証。飼い主さんに絶対の信頼を抱いているからこそのヘソ天なのでしょう。

無抵抗なヤマネコちゃんに驚くX民たち

一切、抵抗することなくお腹のブラッシングをされていたヤマネコちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「完全無防備」「無防備の極み」「お腹の毛、絶対やわらか～」「野生はない、あるのは信頼である」「信頼の証ですね」などの声が多く寄せられていました。ヘソ天でリラックスしながら手入れを受けている姿を見て、のんびりした気分になった方も多いようです。

Xアカウント「ヤマネコ」では、猫のヤマネコちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。モフモフなヤマネコちゃんはいつ見ても可愛いです。

写真・動画提供：Xアカウント「ヤマネコ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。