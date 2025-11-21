「今回のコラボ熱い」「めっちゃくちゃ美味しい」【ローソン】マニア一推し♡「新作スイーツ」

専門店クオリティの本格スイーツが自慢の【ローソン】から、生キャラメルシフォンケーキ専門店の「MERCER bis（マーサー ビス）」とコラボした「新作スイーツ」が登場。10 / 14より販売がスタートした話題の商品をご紹介するので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

キャラメル好き必見！「クリームたっぷりロールケーキ」

茶色いスポンジとマーブル模様のクリームが目を引くこちらは「生キャラメルロールケーキ」。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると、キャラメルスポンジ・キャラメル入りクリームさらにキャラメルソースまで入ったキャラメルづくしな1品。「甘さもありつつ全体的にはほろ苦さが主張」しているそうなので、甘すぎるスイーツが苦手な方もおいしく食べられそうです。

クリームの中にキャラメルソース！

クリームの底の部分にキャラメルソースが入ってきます。クリームがたくさんなのでボリュームがありますが、ビターなキャラメルソースと合わせることでぱくぱく食べ進められそう。\286（税込）で買えるので、キャラメルのほろ苦い味わいが好きな方は試してみる価値ありです。

生地もクリームも◎「ザクザクキャラメルシュー」

@nyancoromochi_sweets_blogさんが「キャラメル好きに刺さる美味しさ」と激推しするこちらは、ザクザク食感のキャラメルコーティングが特徴のシュー生地に、たっぷりのミルククリームと生キャラメルソースを詰め込んだ「生キャラメルクッキーシュー」です。北海道産生クリームを使ったミルククリームと、ビターなキャラメルソースの相性が抜群。\275（税込）とは思えないクオリティの高さに驚くはずです。シュークリーム好きはお見逃しなく。

マニア激推し！「もちもちキャラメルどら焼き」

ローソンの大人気スイーツ・どらもっちと、MERCER bisのキャラメルがぜいたくコラボ。@nyancoromochi_sweets_blogさんが「今回のコラボ熱い」「めっちゃくちゃ美味しい」と大興奮のこちらは「生キャラメルどらもっち」です。もちもちのどら焼き生地でミルククリームとキャラメルソースをサンドしていて「甘さとほろ苦さのバランス」が絶妙だとか。今回のコラボでどれを買おうか迷ったときは、まずこれを買ってみるのがいいかもしれません。価格は\246（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A