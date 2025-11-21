

李相日監督（左）、主演の吉沢亮（右）はロサンゼルスの上映会に参加した（筆者撮影）

【画像】｢外観は怪しい､でも中は豪華｣グランドサロン十三で撮影された映画『国宝』の１シーン

『国宝』が、ついにアメリカで公開になった。

とは言っても、ロサンゼルスとニューヨークで、それぞれ1館、1週間だけの限定公開だ。目的は一般観客にチケットを買ってもらうことではなく、アカデミー賞国際長編映画部門の資格を得ること。本格公開となる来年2月までにアワード戦線で名前が挙がっていればおそらく人々の興味につながり、そこでようやく「興行成績はいくら」という話になる。

こうした事情から、この限定上映のための前売りが発売になった時点でユニバーサル・シネマAMC（ロサンゼルスのシネコン）が用意していたのは、最も小さいシアターだった。早くにかなり席が埋まったせいか、まもなく大きめのシアターがひとつ追加されたものの、限定公開も終わりに近づき、平日でもある現地時間19日には、また小さいシアターひとつに戻っている。

映画への現地の反応は？

さらに18日夜には、李相日監督、吉沢亮が日本から参加する上映会が、ロサンゼルス中心地にあるアカデミー博物館内のシアターで行われた。招待客にはなんらかの賞の投票者もいたが、このイベントには日本領事館やJETROなどが絡んでおり、会場の顔ぶれはさまざまだ。

映画への反応は良く、エンドクレジットが流れ始めると、拍手とともに「ブラボー！」の声も上がった。上映開始前、李監督は観客に向け、「3時間ありますけれど、みなさんトイレは行かれましたか？」と聞いたが、途中、トイレのために席を立った人は誰もいない。

日本のマスコミあるいは業界向け試写の感覚だと「当然だろう」と思うかもしれないが、アメリカでは必ずしもそうではない。渡辺謙演じる花井半次郎が舞台で血を吐くシーンではどよめきが聞こえたし、多くの観客は映画に没頭していたようだ。

と、感触としては良い感じだったが、アカデミー国際長編映画賞の候補入りの可能性はどうだろうか。

正直なところ、ほかの国がエントリーしている作品を見るかぎり、競争はかなり熾烈と思われる。今回は、世界が直面している事柄に触れる、考えさせられる感動作が目白押しだからだ。

たとえば、チュニジアの『The Voice of Hind Rajab』は、家族とドライブ中、イスラエル軍の攻撃に遭ってひとり生き残った幼い少女が助けを求める電話の録音音声をもとに、救出に向けて努力する姿を描く実話ベースの映画だ。

パレスチナ問題に関しては、パレスチナ系アメリカ人女性監督が自身の家族の話に想を得て脚本を書き下ろしたヨルダンの『All That’s Left of You』、パレスチナの『Palestine 36』、イスラエルの『The Sea』もある。

イスラエル政府は、パレスチナの少年を主人公に据えた『The Sea』を強烈に批判しているのだが、この映画がオフィール賞を受賞したことで、自動的にオスカーのエントリー作品となった。そういう経緯も人々の関心をひきつけるだろう。

ウクライナのドキュメンタリー戦争映画も

また、政府を批判して逮捕されたイラン人監督ジャファル・パナヒが極秘で撮影し、フランスからエントリーされた『It Was Just an Accident』は、彼自身の身の上もさながら、映画の内容も良く、国際長編部門のみならず主要部門へ食い込む可能性もささやかれている秀作だ。

一方、ウクライナからのエントリー作『2000 Meters to Andriivka』は、『マウリポリの20日間』で2024年の長編ドキュメンタリー賞を受賞したミスティスラフ・チェルノフ監督による、いわば続編。ウクライナとロシアの戦争の最前線で、身を危険にさらしてまでとらえた映像はパワフルで、心を揺さぶる。

意図的に流産した疑いで警察に逮捕された若い女性と、彼女のために闘う女性弁護士の実話を女性監督が語るアルゼンチンの『Belen』も、アメリカで中絶の権利が危ぶまれている今は、タイムリーな映画だ。

自国の暗い過去を見つめるという意味では、ほかに、イランの『The President’s Cake』、70年代を舞台にしたブラジルの『The Secret Agent』がある。

パク・チャヌク監督、イ・ビョンホン主演の韓国映画『No Other Choice』は、ブラックコメディではあるが、製紙業界に長年勤めてきた主人公（ビョンホン）が突然職を失い、同じ業界での再就職を望むも苦戦するという、世界の中年サラリーマンを取り巻く現実を描き、共感を得ている。

『国宝』のアピールポイントとは？

これらの作品は、「なぜ今、これを語るのか」という意図が明確だ。もちろん、政治的、社会的な映画がそうでないものより優れているということには、決してならない。そもそも、「優れている」と考える基準は、人それぞれに異なる。

『国宝』にも、アカデミー賞投票者へのアピール要素は十分ある。ロサンゼルスでの舞台挨拶で李監督自身が話したように、なにせ『国宝』は、歌舞伎という芸術のためにすべてを捧げる役者の話なのだ。

最高のものを成し遂げるために犠牲を強い、身近な人を傷つけたかもしれないという思いを抱いている人は、映画を作る人たちの団体であるアカデミーの会員にも少なくないのではないか。

アカデミーの内訳では俳優が最も多く、演技をきちんと勉強する中で歌舞伎を学んだ人もいる。それらの人たちが、異国の時代ものであるこの作品にパーソナルな思い入れを抱くのは自然である。

しかし、その角度で見た場合、ノルウェーのヨアキム・トリアー『Sentimental Value』が大きなライバルとなりえる。

こちらも主人公（レナーテ・レインスヴェ）は舞台役者。映画監督の父（ステラン・スカルスガルド）が新作の主演をオファーしてくるが断り、代わりにアメリカ人女優（エル・ファニング）を雇うというストーリーで、作り手が作品に込める個人的な思い、カタルシスというテーマは、アカデミー会員にとって共感しやすいだろう。

『ドライブ・マイ・カー』以来の快挙なるか

トリアー監督とレインスヴェが組んだ『わたしは最悪。』は、2022年のオスカー国際長編部門に候補入りしつつ、日本の『ドライブ・マイ・カー』に敗れて受賞を逃した。彼らにとっては今度こそという思いがあるだろうし、投票者もここまでにこのふたりへの尊敬をなおさら高めてきている。

くしくも、西島秀俊が演じた『ドライブ・マイ・カー』で演じた主人公も、舞台俳優兼演出家だった。今度は、ノルウェーの舞台役者の話と日本の歌舞伎役者の話が争うことになるのか。それとも、政治的、社会的な映画がこれらを制するのか。

勝負をかけるには、何よりまずできるだけ多くの人に見てもらうのが大切。すでに中盤に入ったアワード戦線で、『国宝』がこれから効果的なキャンペーンを展開することを期待したい。

（猿渡 由紀 ： L.A.在住映画ジャーナリスト）