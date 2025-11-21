¡Ö¤¹¤´¤¤Æ°¤¤·¤¿¡×60¥¥í¤ÎÎÏ»Î¡¢¡È¶Ã¤¡É¤ÎÆ°¤¤ÇÇòÀ± ÂÎ½Å2ÇÜ¤ÎÎÏ»Î¤¿¤Þ¤é¤º¥´¥í¥ê
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½ÆóÆüÌÜ¡þ20Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡Û60¥¥íÎÏ»Î¤¬Ì¥¤»¤¿¡È¶Ã¤¡É¤ÎÆ°¤
¡¡ÂÎ½Å60¥¥í¤Î36ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥óÎÏ»Î¤¬¡¢ÇÜ¶á¤¯½Å¤¿¤¤Áê¼ê¤ò¡È¶Ã¤¤ÎÀïË¡¡É¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£¾×·âÅª¤Ê·èÃå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÉ¬»¦µ»½Ð¤¿¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½øÆóÃÊÈ¬½½È¬ËçÌÜ¡¦±§ÎÜÆÒ¡Ê¼°½¨¡Ë¤È½øÆóÃÊ¶å½½ËçÌÜ¡¦¶ð¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤Î°ìÈÖ¡£36ºÐ¤Î±§ÎÜÆÒ¤Ï¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å60.6¥¥í¤Î¾®ÊÁ¤ÊÂÎ³Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÎÏ»Î¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¶ð¥ÎÉÙ»Î¤Ï¿ÈÄ¹175¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å117.4¥¥í¤Ç¡¢ÂÎ½Åº¹¤Ï2ÇÜ¶á¤¯¤Ë¤â¤ª¤è¤ó¤À¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤éÁÇÁá¤¯Àø¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤·¤¿±§ÎÜÆÒ¡£½Å¤¿¤¤Áê¼ê¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¼ê·«¤Ã¤Æ¤Þ¤ï¤·¤ò¿¼¤¯¤Ä¤«¤ó¤À±§ÎÜÆÒ¤ÏÈ¿·â¡£¤°¤ë¤°¤ë¤È1¼þÈ¾¡¢±§ÎÜÆÒ¤Ï¶ð¥ÎÉÙ»Î¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ê¤¬¤éÅÚÉ¶Ãæ±û¤Ç¹âÂ®²óÅ¾¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤¹¶¤á¤ÇÅ¾¤¬¤·¤¿¡£¾×·âÅª¤Ê·èÃå¤Ë´ÛÆâ¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£²¡¤·ÅÝ¤·¤Ç¾¡¤Ã¤¿±§ÎÜÆÒ¤Ï3¾¡ÌÜ¡£ÇÔ¤ì¤¿¶ð¥ÎÉÙ»Î¤Ï4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÊÁ¤Ê±§ÎÜÆÒ¤¬Í½ÁÛ³°¤Î¹¶¤áÊý¤ÇÌó2ÇÜ¤â½Å¤¿¤¤Áê¼ê¤ò²¼¤·¤¿°ìÈÖ¤Ë¡¢ABEMA¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¤´¤í¤ó¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥éÂç²óÅ¾¡×¡ÖÉ¬»¦µ»½Ð¤¿¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¡×¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ëÅê¤²¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë