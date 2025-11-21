FC±Û¸åºÊÍ¡¢¥¢¡¼¥È¡ß¥µ¥Ã¥«¡¼¡ßÇÀ¶È¤òÂÎ¸½!?
Á´¹ñ¤«¤é¿·³ã¤Î±Û¸åºÊÍ¡Ê¤¨¤Á¤´¤Ä¤Þ¤ê¡ËÃÏ°è¤Ë°Ü½»¤·¡¢ÇÀºî¶È¤ä·Ý½Ñº×¤Î±¿±Ä¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡ÖFC±Û¸åºÊÍ¡×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£ËÜ¹ÆÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡ÖÂçÃÏ¤Î·Ý½Ñº×¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×¤ÈFC±Û¸åºÊÍ¤È¤Î´Ø·¸À¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÊú¤¨¤ë¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î£±Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ä¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
FC±Û¸åºÊÍ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤ËÇÀ¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëNPO¤Î»Å»ö¡¢¸á¸å¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÎý½¬¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬´ðËÜ¡£Ê¿Æü¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤È»Å»ö¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤³¤Ê¤·¡¢½µËö¤Ë¤Ï»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£»î¹ç¤Î¤Ê¤¤ÅÚÆü¤Ï¡¢½ªÆüÇÀºî¶È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤¿¤Ã¤¿£²¿Í¤ÎÁª¼ê¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥àÈ¯ÂÅö½é¤Ï¡¢»Å»öÆâÍÆ¤¬ÃªÅÄ¤ÎÊÝÁ´¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡ÖÇÀ¶È¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢ÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¯¥Á¡¼¥à¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áý¤¨¤¿º£¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢·Ý½Ñº×¤Î´Ñ¸÷¥Ä¥¢¡¼¤ò¼êÅÁ¤¦Áª¼ê¡¢¿©¤Ë·È¤ï¤ëÁª¼ê¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Î´ÉÍý¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿¦Ì³ÈÏ°Ï¤ÏÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¡£¡ÖÇÀ¶È¤Ë¤â¤â¤Á¤í¤ó¿Í¼ê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢±Û¸åºÊÍ¤ÎÃÏ°è¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸µ°æ´ÆÆÄ¤Ï¸À¤¦¡£FC±Û¸åºÊÍ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÖÇÀ¶È¡ß¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤òÄ¶¤¨¡Ö¥¢¡¼¥È¡ßÇÀ¶È¡ß¥µ¥Ã¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¿·¶ÃÏ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
MF¡Ê¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼¡Ë¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤ë»³²¼Í³°áÁª¼ê¤¬±Û¸åºÊÍ¤ÎÃÏ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£µÇ¯Á°¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢NPO¤ÇÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ËÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¤âNPO¤Î»Å»ö¤Ï¡¢±Û¸åºÊÍ¤ËÍè¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô°Ê³°¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æü¡¹ÊÙ¶¯¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£º£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤Ê¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÇÀ¶È¤ÏÂçÊÑ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤âÂç¤¤¤¡¢¤ÈÊÆºî¤ê¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÁª¼ê¤¿¤Á
ÇÀ¶È¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢º£¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤ä¤Ï¤êÂçÊÑ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½Å¤¤µ¡³£¤ò²¡¤·¤Æ¡¢Á´¿ÈÅ¥¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤òÊâ¤¯¡Ö¹ÂÀÚ¤ê¡×¤È¤¤¤¦ºî¶È¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î²á¹ó¤µ¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÆ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶ìÏ«¤·¤¿²áÄø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤è¤ê¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»³²¼Áª¼ê¤Ï¾Ð¤¦¡£ËèÇ¯µ¤¸õ¤¬°ã¤¨¤Ð¡¢¤ªÊÆ¤Î°é¤ÁÊý¤äÅÄ¤ó¤Ü¤Î´Ä¶¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸ÊýË¡¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Ç»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¹©É×¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÊÆºî¤ê¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤âÆ±¤¸¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥Á¡¼¥à¤ÈÃÏ°è¤¬¼«Á³¤È½õ¤±¹ç¤¦FC±Û¸åºÊÍ¤¬µòÅÀ¤È¤¹¤ëÅÛÆàÀî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÁà¶µ¼¼¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊPhoto by Nakamura Osamu¡Ë
¡Ö±Û¸åºÊÍ¤ËÍè¤¿Åö½é¤Ï¡¢Ä¹¤¯¤Æ¤â£²Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«£µÇ¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È»³²¼Áª¼ê¡£¤³¤ÎÃÏ¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ï¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Î²¹¤«¤µ¤À¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÇ®¿´¤ËFC±Û¸åºÊÍ¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Çµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
FC±Û¸åºÊÍ¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤òºî¤ê½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡ØFC±Û¸åºÊÍ¤¬ÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤ò¹Í¤¨¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ï°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Îý½¬¾ì¤ËºÎ¤ì¤¿¤Æ¤ÎÌîºÚ¤òº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£Àã¹ñ¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏÊÁ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢½õ¤±¹ç¤¤¤ÎÀº¿À¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÁÇÅ¨¤Ê½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤¬ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¸µ°æ½ß´ÆÆÄ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢£³Ç¯Á°¤«¤é¤ÏÃÏ¸µ¹â¹»À¸¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤â¡£Àã¿¼¤¤½½ÆüÄ®¤Î¹â¹»¤Î¥¹¥¡¼Éô¤Ç¤Ï¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÄ¹´ü¤Ç¥¹¥¡¼¹ç½É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î´Ö¤ÏÂÎ°é¶µ°÷¤¬ÉÔºß¤Ë¤Ê¤ë¡£FC±Û¸åºÊÍ¤ÎÁª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤¬¡¢ÂÎ°é¶µ°÷¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂ¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ø¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÂçÃÏ¤Î·Ý½Ñº×¡×¤ÎÁí¹ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëËÌÀî¥Õ¥é¥à»á¤«¤é¤Ï¡¢¾ï¡¹¡ÖÃÏ°è¤Î¸æÍÑÊ¹¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Þ¤µ¤ËÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤È¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â¡¢¼Â¤ËÉý¹¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Áª¼ê¤¬ÇÀºî¶È¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é±þ±ç¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤ä¡¢¤â¤È¤â¤È·Ý½Ñº×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³èÆ°¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁØ¤¬¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢»î¹ç¤Ë±þ±ç¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Â¿¤¤¡£¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÇÀ¶È¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿²¿Âæ¤â¤Î·Ú¥È¥é¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¸÷·Ê¤À¡£¥¢¥¦¥§¥¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¼Ö¤Ç±óÀ¬¤ò¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤Îµ¢¤ê¤Ë¡¢¤´ÅöÃÏ¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢FC±Û¸åºÊÍ¤ÏÆü¾ï¤òºÌ¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£FC±Û¸åºÊÍ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òËº¤ì¤º¡¢ÃÏ°è¤È¶¦¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌö¿Ê¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¥ê¡¼¥°»²Æþ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤â¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø±ó¤¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¼ä¤·¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤Û¤«¤Î¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤â¡ØÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Á¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¡£ÃÏ°è¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä¡¢FC±Û¸åºÊÍ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï·è¤·¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ê¸µ°æ´ÆÆÄ¡Ë
±Û¸åºÊÍÃÏ°è¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢»³²¼Áª¼ê¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö½½ÆüÄ®¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃªÅÄ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÀ±Æ½¤ÎÃªÅÄ¡Ù¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤È¤¡¢¤³¤ÎÈþ¤·¤¤¾ì½ê¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ÈÄ¾´¶Åª¤Ë»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±Û¸åºÊÍ¤Ç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¤â¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÀ¸³è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¼Ô¤«¤é¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÇÀ¶È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Àã¿¼¤¤Åß¤ò±Û¤¨¡¢½Õ¤Ë¤ÏÅÄ¿¢¤¨¤ò¤·¡¢²Æ¤Ïº×¤ê¤ä¥¢¡¼¥È¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¡¢½©¤Ë¤Ï²«¶â¿§¤ÎÃªÅÄ¤¬¹¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤àFC±Û¸åºÊÍ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÆü¾ï¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò²¿¤è¤ê¤ÎÎÏ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¤È¥Á¡¼¥à¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î·Á¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
text by Miu Tanaka¡ÊParasapo Lab¡Ë
¼Ì¿¿Äó¶¡¡§FC±Û¸åºÊÍ