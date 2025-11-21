『コーチ』最終章のゲストキャスト解禁 坪倉由幸＆佐藤龍我＆片桐仁＆若月佑美＆木幡竜
俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレ東ドラマ9『コーチ』（毎週金曜 後9：00）の第7〜9話（最終話）に出演するゲストキャストが、21日に解禁された。
【場面カット】殺人事件の行方は…向井と向き合う向井チルドレン
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。
物語は最終章に突入。益山瞳（倉科カナ）、所貴之（犬飼貴丈）、西条猛樹（関口メンディー）、正木敏志（阿久津仁愛）ら捜査一課四係が次に担当するのは品川北署管内で起きた女子大生殺人事件。瞳らを取り巻く重要人物となってくるゲストキャストが公開された。
瞳たちの上司となる警視庁刑事部捜査一課四係係長・三田義徳役を坪倉由幸。警察庁刑事局長の息子で、品川北署にいるが、いまいち仕事への情熱がない刑事・堺進次郎役を佐藤龍我（ACEes）。殺人事件の被害者・高木萌が講師バイトをしていた学習塾「鹿島スクール」の塾長・鹿島勝役を片桐仁。今回の事件とある関連を持つ15年前の殺人事件の被害者・浜浦沙織役を若月佑美。事件に関係する洋服ブランドの日本代理店の関係者・古屋英俊役を木幡竜が演じる。
