15枚組で復活…イエス『海洋地形学の物語』のスーパー・デラックス・エディション登場
プログレッシブロックの巨星・イエスが1973年に発表した大作アルバム『海洋地形学の物語（原題：Tales From Topographic Oceans）』が、12CD＋2LP＋Blu-rayの15枚組のスーパー・デラックス・エディションとして蘇る。日本盤は輸入盤国内仕様で、来年2月18日に完全生産限定で発売される。価格は2万7500円。
ロックの殿堂入りを果たし、グラミー賞も受賞したイエスが放った同作は、アナログ2枚組・全4曲という構成で、バンドの黄金期の技巧と精神性を凝縮したコンセプトアルバムとして知られる。その壮大な構造と抽象的な世界観は、当時から賛否両論を巻き起こしつつも、今なおプログレッシブロックの金字塔として語り継がれている。
今回のスーパー・デラックス・エディションには、オリジナルアルバムの最新リマスターCDとアナログ盤に加え、スティーヴン・ウィルソンによる新リミックス音源やインストゥルメンタルミックス、貴重なレア音源、制作過程バージョン、そして1973年〜1974年にかけて行われたツアーからの未発表ライブ音源を収録。さらに、Blu-rayにはドルビーアトモスミックス、5.1chミックス、ステレオミックスなども網羅されており、全15枚のディスクにわたって『海洋地形学の物語』の全貌を浮かび上がらせる内容となっている。
ブックレットには、詳細なライナーノーツや当時の貴重な写真を掲載。日本盤にはその完全翻訳や歌詞、対訳を収めた別冊ブックレット、さらに日本盤限定の封入特典（内容未定）も用意されている。
同作は、イエスのジョン・アンダーソン（ボーカル）が来日公演時に読んでいた『あるヨギの自叙伝』に触発されて構想したもので、古代ヒンドゥー教の聖典を題材とした4部構成の楽曲「神の啓示」「追憶」「古代文明」「儀式」から成る。メンバーはプロデューサーのエディ・オフォードとともに、当時英国初導入となった24トラックのコンソールを駆使してロンドンのモーガン・スタジオで制作を敢行。1973年12月7日にリリースされ、全英1位、全米6位を記録し、日本でもアルバムチャート8位のヒットを記録している。
50年以上の時を超えて甦る『海洋地形学の物語』。イエスの創造性と野心が刻まれたこの伝説的作品の真髄に触れる、またとない機会となりそうだ。
