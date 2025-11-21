マリナーズが２０日（日本時間２１日）、来年５月２日のロイヤルズ戦の試合前に野球殿堂入り左腕ランディ・ジョンソンの背番号５１の永久欠番式典を行うと発表した。

マリナーズは今年６月、ジョンソンの背番号５１の永久欠番を発表。チームではケン・グリフィー（背番号２４）、エドガー・マルティネス（背番号１１）、そして今夏５１番を永久欠番としたイチロー（会長付特別補佐兼インストラクター）、ＭＬＢの全球団欠番ジャッキー・ロビンソン（背番号４２）に次いで５人目。

ジョンソンはマリナーズで１０シーズンを過ごし、１３０勝７４敗、防御率３．４２を記録した。１９９５、９７年と２度の地区優勝に貢献した。欠番が決まった際には「私がそこ（マリナーズ）にいた１０年間の貢献が今、認められて嬉しいです。本当に長い時間でした」と語っている。ジョンソンはダイヤモンドバックスでも欠番になっており複数球団は史上１６人目。

また、同一背番号で２人が欠番になるのは前記Ｊ・ロビンソンの４２を除くと、ヤンキースのビル・ディッキー、ヨギ・ベラ両捕手の「８」、カブスのグレッグ・マダックスとファーガソン・ジェンキンス両投手の「３１」、ナショナルズのアンドレ・ドーソン、ラスティ・スタウブ両外野手の「１０」、アスレチックスのロリー・フィンガースとデーブ・スチュワート両投手の「３４」に次いで５組目となる。