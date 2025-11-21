トム・ホランド主演、（MCU）映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に出演しているセイディー・シンクが、『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』にも続投することがわかった。米が報じている。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）の出来事を受け、MCU版スパイダーマンとして初めてストリート・レベルの活躍を本格的に描くとみられる一作。「ストレンジャー・シングス 未知の世界」や『ザ・ホエール』（2022）などで知られるセイディー・シンクの出演は、2025年3月の時点でいた。

MCUにおいてシンクが演じる役どころは謎のベールに包まれており、X-MENのジーン・グレイ役やスパイダーマンの恋人として有名なMJ（メリー・ジェーン・ワトソン）役、あるいは『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズに登場しているグウェン・ステイシー役ではないかとが、現時点では不明だ。

もっとも今回の報道では、役柄こそ相変わらず明らかになっていないものの、シンクが『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』の撮影に参加することが明言されている。『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の撮影は2025年12月中旬に終了する見込みで、その後、2026年夏に『シークレット・ウォーズ』へと移る計画のようだ。

『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』は、現行MCUを“リセット”するとも伝えられている超重要作で、2026年12月公開『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』に続く2部作の後編。『ドゥームズデイ』のキャストは一部発表されているが、『シークレット・ウォーズ』に続投する顔ぶれはわかっていない。

シンクが『シークレット・ウォーズ』に出演するということは、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は、やはり『アベンジャーズ』新2部作に深く関わる作品だということになる。スパイダーマン／ピーター・パーカー役のトム・ホランドは『ドゥームズデイ』のキャストに加わっていないものの、同作はともかく、『シークレット・ウォーズ』にはシンクとともに登場するのではないか。

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日にUS公開予定（日本公開は2026年夏）。共演にはハルク／ブルース・バナー役のマーク・ラファロ、スコーピオン／マック・ガーガン役のマイケル・マンド、パニッシャー／フランク・キャッスル役のジョン・バーンサルのほか、MJ役のゼンデイヤ、ネッド役のジェイコブ・バタロンも復帰するとみられる。監督は『シャン・チー／テン・リングスの伝説』（2021）のデスティン・ダニエル・クレットン。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日に日米同時公開。『アベンジャーズ／シークレット・ウォーズ』は2027年12月17日にUS公開予定。

Source: