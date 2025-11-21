がん治療に「最後の砦」があった…最高峰の医療技術が集まる「がんセンター」の実態

がん治療に特化したエキスパートが集う

検査でがんと診断されれば、すぐにでも病院に行き治療を受けたいもの。しかし、進行した状態で見つかったり、症例が少ない「希少がん」だったりすると、「当院では対応が難しい」「手術はできない」と、行く先々の病院で断られるケースも少なくない。

そんな患者たちの命を救っているのが、各地の「がんセンター」だ。これらの施設では、一般病院では扱いづらい「難治がん」に対し、最新技術を駆使した手術、放射線治療、薬物療法など、あらゆる選択肢を組み合わせた最適な治療を受けることができる。まさに、がん治療における「最後の砦」と呼ぶにふさわしい存在だ。次の見開きにある図の通り、全国に公立・民間あわせて19の独立したがんセンターが存在する。

なかでも、国立がん研究センター中央病院は日本のがん医療における、不動のトップランナーだ。同病院・呼吸器外科長の渡辺俊一氏が解説する。

「国がん中央病院には、がんに関連する35の診療科があり、各臓器の診療科も外科、内科、あるいは内視鏡と細かく分かれています。各分野のトップを務める医師には、学会で教育講演やセミナーを行うようなエキスパートたちが揃っているのが特徴です。

さらに、抗がん剤で髪が抜けた患者のサポート、患者や家族の精神的ケア、おカネや就労の心配事をサポートする体制も整っています」

がんを完全に取りきる名医たち

日本人の部位別がん死亡数で一番多いのは肺がんだ。渡辺氏は肺がん手術のトップドクターで、難易度の高い手術を年間数百件も行っているという。

「特に力を入れているのが、肺の機能を温存する区域切除と呼ばれる手術です。当科では年間300例以上実施していますが、血管を一本でも誤って切断すれば肺機能が損なわれるため、血管の走行をすべて頭に入れてから手術に臨みます。

全国的には年間数例しか実施していない施設も多く、この症例数の差が技術力の違いにつながっています」

一方、罹患者総数が最も多いのは大腸がんだ。同病院・副院長／大腸外科長の金光幸秀氏はその手術の第一人者として知られる。

「いま、大腸がんの手術において主流なのは、ロボット支援手術や腹腔鏡手術といった、極力お腹を切らない低侵襲の手術です。患者さんの体への負担が少なく、回復も早いので、自分から『低侵襲手術でお願いします』とおっしゃる患者さんも増えました。

しかし、それだけではがんを完全に取り切れない場合もある。その場合、転移した部分を含めてすべて切除する『拡大手術』を行います。この手術は私の得意分野でもあるのですが、いま、若い医師でこの手術ができる人は減っているのが実状です。だからこそ、私が第一線で手術を続けて、技術を継承していく責任があると思っています」

首都圏のがん治療において、国立がん研究センターと双璧をなすのが、がん研究会有明病院だ。明治時代に実業家の渋沢栄一や元総理大臣の桂太郎らが創立した「癌研究会」の附属病院として、昭和9年（1934年）に開院。民間組織ながら、日本のがん治療・研究を牽引してきた。

同病院でも際立った実績を誇るのが「頭頸部がん」の治療だ。頭頸部がんとは、口腔、咽頭・喉頭（のど）、副鼻腔、唾液腺など、首から上にできるがんのこと。著名人にも患者が多く、俳優の勝新太郎さんや元横綱の輪島大士さんがこれで亡くなった。タレントの堀ちえみさんや石橋貴明さんも闘病を明かしている。

後編記事『「年間1000件の肝胆膵がん手術」「97.5%の成功率を誇るマイクロサージャリー」…最高峰のがん治療機関の実力』へ続く。

