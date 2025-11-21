2位「霜降り明星」…令和の高校生が選ぶ「いま一番おもしろいと思う芸人」1位は、人を傷付けない漫才コンビ
株式会社ワカモノリサーチ（東京都杉並区）が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト『ワカモノリサーチ』は、このほど「いま一番おもしろいなと思う芸人ランキング」の結果を発表しました。それによると、「サンドウィッチマン」が1位を獲得しました。
調査は、全国の現役高校生男女368人を対象として、2025年7月〜8月の期間にインターネットで実施されました。
▽いま一番おもしろいなと思う芸人ランキング
【1位：サンドウィッチマン（12.0%）】
▽子供でもわかるような漫才をしてくれてしかもとても面白いから
▽安定に面白いから。突破ファイルとか楽しみにしてる
▽人を傷つけないネタだから
▽親世代と一緒に笑えるから
【2位：霜降り明星（8.2%）】
▽コンビでも輝けるし、単体でもめっちゃ面白い
▽ツッコミの仕方がおもしろい
▽ネタが飽きない
▽YouTubeの企画が面白い
【3位：ジャルジャル（6.3%）】
▽言葉遊びが面白い
▽掛け合いとかネタが面白すぎる笑笑
▽友達とネタのまねをするくらい好き
▽学校でネタを真似するのが流行ってる
【4位：チョコレートプラネット（6.0%）】
▽悪い人顔選手権とかまじおもろい
▽YouTubeの企画ガチで面白いから
▽ネタがわかりやすい
▽子供から大人まで楽しめる
【5位：狩野英孝（4.6%）】
▽失敗しても笑いになるから
▽いじられても輝いている
▽なんかもう存在が面白い
▽不器用さが逆におもしろい
