株式会社ワカモノリサーチ（東京都杉並区）が運営する10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト『ワカモノリサーチ』は、このほど「いま一番おもしろいなと思う芸人ランキング」の結果を発表しました。それによると、「サンドウィッチマン」が1位を獲得しました。



【写真】高校生が選ぶ「いま一番おもしろいと思う芸人」1位は…

調査は、全国の現役高校生男女368人を対象として、2025年7月〜8月の期間にインターネットで実施されました。



▽いま一番おもしろいなと思う芸人ランキング



【1位：サンドウィッチマン（12.0%）】

▽子供でもわかるような漫才をしてくれてしかもとても面白いから

▽安定に面白いから。突破ファイルとか楽しみにしてる

▽人を傷つけないネタだから

▽親世代と一緒に笑えるから



【2位：霜降り明星（8.2%）】

▽コンビでも輝けるし、単体でもめっちゃ面白い

▽ツッコミの仕方がおもしろい

▽ネタが飽きない

▽YouTubeの企画が面白い



【3位：ジャルジャル（6.3%）】

▽言葉遊びが面白い

▽掛け合いとかネタが面白すぎる笑笑

▽友達とネタのまねをするくらい好き

▽学校でネタを真似するのが流行ってる



【4位：チョコレートプラネット（6.0%）】

▽悪い人顔選手権とかまじおもろい

▽YouTubeの企画ガチで面白いから

▽ネタがわかりやすい

▽子供から大人まで楽しめる



【5位：狩野英孝（4.6%）】

▽失敗しても笑いになるから

▽いじられても輝いている

▽なんかもう存在が面白い

▽不器用さが逆におもしろい



◇ ◇



【出典】

▽ワカモノリサーチ／令和の現役高校生に聞いた！いま一番おもしろいなと思う芸人ランキング