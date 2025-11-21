¡Ú#º´Æ£Í¥¤Î¥·¥óÀ¤³¦ÃÏ¿ÞÃµº÷136¡ÛÇ¾ÆâÀï´Ï¥µ¥Ê¥¨¡¢½Ð·â¡ª¡ãvs¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÀï¤ò²òÀâ¡ä
¹ñ²ñÅúÊÛÃæ¤Î¹â»Ô¼óÁê¡£¤³¤Î½Ö´Ö¡¢¡ÖÇ¾ÆâÀï´Ï¥µ¥Ê¥¨¡×¤¬½Ð·â¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§AFP¡á»þ»ö¡Ë
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁèËÖÈ¯¤«¤éÀ¤³¦¤Î¹½¿Þ¤Ï·ãÊÑ¤·¡¢¿¿¿·¤·¤¤¡Ø¥·¥óÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡Ù¤¬Æü¡¹¡¢ºî¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¤ò¡¢ºî²È¤Ç¸µ³°Ì³¾Ê¼çÇ¤Ê¬ÀÏ´±¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Îº´Æ£Í¥»á¤¬¡¢¥ª¥·¥ó¥È(OSINT Open Source INTelligence¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó)¤ò¶î»È¤·¤ÆÃµº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡ª
¡½¡½¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤óÄì¤ÎÆüËÜ¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë½Ð·â¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥È¥ë¤Î²òÀâ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡¤Þ¤º¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ò»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¯¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼êÃÊ¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤ÆÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤³¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡ÖÀï´Ï¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÀï´Ï¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡½¡½1991Ç¯¤ÎÏÑ´ßÀïÁè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÆÀï´Ï2ÀÉ¤¬¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤Ë½Ð·â¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÊÆÀï´Ï2ÀÉ¤¬¡¢ÇîÊª´Û¤È¤·¤Æ¡¢·¸Î±¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Àï´Ï¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤âÃæ¹ñ¤ÏÀï´Ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ÎÀï´ÏÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¤âË¡À©¶É¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´±Î½¤Î½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤Ê¤é¤Ð¡¢¡ÖÀï´Ï¡×¤Ê¤ÉÀäÂÐ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¤¹¤ë¤È¡¢¼óÁê¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤À¤±¤ÎÀï´Ï......¡£
º´Æ£¡¡¤Ï¤¤¡£¤À¤«¤é¡ÖÇ¾ÆâÀï´Ï¥µ¥Ê¥¨¡×¤Ç¤¹¤Í¡£ÆàÎÉ¤Î¼¯¤ò½³¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë±äÄ¹Àþ¾å¤À¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸¸¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤Î¡ÖÇ¾ÆâÀï´Ï¥µ¥Ê¥¨¡×¤Î¡¢ÂÐÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ÊóÆ»¤Ç¤ÏÂçÀ®¸ù¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡¤¢¤ì¤ÏÆüÊÆ´Ö¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê·ü°Æ¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£³°Ì³¾Ê¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢À®¸ù¤ÏÍ½¤áÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤âÆüËÜÃæ¤¬¡¢ÆüÊÆ²ñÃÌ¤ÏÂçÀ®¸ù¤À¤ÈñÙ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
º´Æ£¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤º¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¹ñÉÐ¡¢¼¡¤Ë¸øÉÐ¡¢¤½¤·¤Æ¸ø¼°¼ÂÌ³Ë¬ÌäÉÐµÒ¤ÈÉÐµÒ¤Î¥é¥ó¥¯¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¸ø¼°¼ÂÌ³Ë¬ÌäÉÐµÒ¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½à¹ñÉÐ¤È¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¡£
º´Æ£¡¡¤·¤«¤·¡¢½à¹ñÉÐ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¶¦Æ±À¼ÌÀ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡Í®ÌÚËã»Ò¤Î¾®Àâ¤Ë¡Ø°ËÆ£·¯AtoE¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ËÆ£¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼»ÖË¾¤ÎÃË¤¬¡¢6¿Í¤Î½÷À¤òËÝÏ®¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°ËÆ£¤Ï°ìÅÙ¤â¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢½ñ¤¯¤ÈÂ¾¿Í¤ËÈãÉ¾¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡£ÈãÉ¾¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·ù¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë½ñ¤«¤Ê¤¤¥·¥Ê¥ê¥ª¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬¤Þ¤µ¤Ëº£²ó¤ÎÆüÊÆ²ñÃÌ¤À¤È¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÇÔ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»²²Ã¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£¾¡Éé¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤Ë!!
º´Æ£¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ËÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶¦Æ±Àë¸À¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×¤¬µ¢¹ñ¤·¤Æ¤â¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊóÆ»¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡¡±³¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤¼°ìËç»æ¤Î¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¤ì¤Ë¤ÏÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬¤ä¤Ã¤¿À®²Ì¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê±³¤òÉÕ¤¤¤Æ¸ÒÅÉ¡Ê¤³¤È¡Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤í¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÇ¾ÆâÀï´Ï¥µ¥Ê¥¨¡×¤ÎµðË¤¤Ê¤é¤Ì¡¢µõÊó¡£
º´Æ£¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤ÆÊÆ³¤·³¹Ò¶õÊì´Ï¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼¹ñÌ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡½¡½·ë¹½»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤Ï2Ï¢ÁõµõÊó¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¡¡¤À¤«¤é·ë¶É¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ò¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤â¥È¥é¥ó¥×¤¬²ñÃÌ¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¤ÏÁ´Á³·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¡½¡½¥È¥é¥ó¥×¤Û¤Éµ¼Ô²ñ¸«¤¬Âç¹¥¤¤ÊÂçÅýÎÎ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¡ÖÇ¾ÆâÀï´Ï¥µ¥Ê¥¨¡×¤Ï¡¢Àø¿å²ÄÇ½Àï´Ï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼óÁê¤¬Ì³¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¤½¤ì¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬´±Î½¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼óÁê´±Å¡¤ä³°Ì³¾Ê¤ÏÆüÊÆ²ñÃÌ¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È¤·¤«¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤½¤ì¤¬»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤¬¶áÂåÀï¤ÇºÇ¸å¤ËÀï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1905Ç¯¤ÎÆüÏªÀïÁè¤Ç¡¢¼¡¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÁè¤Ï1939Ç¯¤Î¥Î¥â¥ó¥Ï¥ó»ö·ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡¤½¤Î´Ö¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÄÅç¤äÆîÍÎ½ôÅç¤Ç¾®µ¬ÌÏ¤ÊÁè¤¤¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ï¤¤¡£¥Î¥â¥ó¥Ï¥ó»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¥½Ï¢·³Áê¼ê¤ËÂçÆüËÜÄë¹ñÎ¦·³¤ÇºÇ¶¯¤Î´ØÅì·³¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÉé¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡¡34Ç¯´Ö¡¢ÀïÁè¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤·³Ââ¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤Ï²¿¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡½¡½Å´·ýÀ©ºÛ¤È¥±¥Ä¥Ð¥Ã¥È¤ÎÄË¤µ¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¤½¤ì¤è¤ê¤â½ñÎà¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤«¡¢¿ÍÌ®¤Å¤¯¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤«¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ë3Ç¯¤¯¤é¤¤¾´±¤¬ÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸òÂå¤ÎÈ¾Ç¯Á°¤ËÉ¬¤ººîÀï¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎºîÀï¤Ï¡¢´ë²èÎ©°Æ¤È¼Â¹Ô¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¿Í¤¬Æ±¤¸¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡½¡½¤º¤Ã¤È¾¡Íø¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À®¸ù¤«ÂçÀ®¸ù¡¢¾¡Íø¤«Âç¾¡Íø¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î½¸ÀÑ¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÏÌÇË´¤Ø¤ÎÎ¹Î©¤Á¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¡¡º£²ó¡¢ÆüËÜ¤ÏÄë¹ñÎ¦·³¤ÎÅÁÅý¤ËÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼óÁê´±Å¡¤ä³°Ì³¾Ê¤¬¡¢ÆüÊÆ²ñÃÌ¤Ï¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤¿¤È¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
ÀäÂÐ¤ËÇä¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ä·Ý¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¹¡×¡ÖÌÌÇò¤¤·Ý¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÊóÆ»¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¤¯¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥á¥ÇŽ¨¥¢¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤ÎÂç¿·Ê¹¼Ò¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤Ï¡©
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÂç¿·Ê¹¼Ò¤¬Àµ¤·¤¤ÅÁÅý¤Ë²óµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÅÁÅý¤Ë½¾¤Ã¤ÆÌÇË´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È¡£
º´Æ£¡¡¤â¤¦¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÇ¾ÆâÀï´Ï¥µ¥Ê¥¨¡×¤Ç¥Ï¥ê¥¹ÀûÉ÷¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡½¡½¥Ï¥ê¥¹ÀûÉ÷¡©
º´Æ£¡¡¥È¥é¥ó¥×¤È¤ÎÄ¾ÀÜTVÂÐÃÌ¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤¸¤ãÌµÍý¤À¡×¤ÈÉûÂçÅýÎÎ¤Î¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹¤¬ÂçÅýÎÎ¸õÊä¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ï¥ê¥¹¤Ê¤é¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥ê¥¹ÀûÉ÷¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡½¡½³Î¤«¤ËºòÇ¯¤Î²Æ¡¢È¿¥È¥é¥ó¥×¥á¥Ç¥£¥¢ÁíÆ°°÷¤ÎÂçÁû¤®¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡¡¤Ç¤â¡¢¤·¤ç¤»¤ó¥Ï¥ê¥¹ÀûÉ÷¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½ºÇ½é¤«¤é²¿¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¡¢¥µ¥Ê¥¨ÀûÉ÷¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¥Ï¥ê¥¹ÀûÉ÷¤Ê¤ó¤«¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç³§Ëº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡Ö¥Ï¥ê¥¹¡¢WHO¡©¡×¤È¤Í¡£
¡½¡½¥Ï¥ê¥¹¤ÎºÆÇä¤ê½Ð¤·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¸«»ö¤Ë¶ÌºÕ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¹â»Ô¡¢WHO¡©¡×¤È¤Ê¤ë¡©
º´Æ£¡¡ÍèÇ¯¤Îº£º¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖµîÇ¯¤Î¹â»ÔÀûÉ÷¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡ÖÇ¾ÆâÀï´Ï¥µ¥Ê¥¨¡×¡¢·âÄÀ¡£
º´Æ£¡¡¤¤¤Þ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¤â¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡½¡½°ÊÁ°¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¡¢1Ç¯¤â¤Æ¤Ð3Ç¯¤ä¤ì¤ë¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ßÅÄ¤µ¤ó¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î»Ä¤·¤¿¤³¤È¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©
º´Æ£¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢·Ñ¾µ¤¹¤ë¤«¤·¤Ê¤¤¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤À¤«¤é¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ïµ°Æ»½¤Àµ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢µ°Æ»½¤Àµ¤¹¤é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¹â»Ô¤µ¤ó¤¬Ìµ°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¾¥ó¥Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
º´Æ£¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥µ¥Ê¥¨¥Ö¡¼¥à¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤Â³¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡½¡½¡ÖÇ¾ÆâÀï´Ï¥µ¥Ê¥¨¡×¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡ÅÄÃæ¿¿µª»Ò¤µ¤ó¡¢¥Þ¥Ã¥¡¼¤â¥Ö¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤·¤«¡¢¥Þ¥Ã¥¡¼¥Ö¡¼¥à¤Ï4¥õ·î¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥Ê¥¨ÀûÉ÷¤ÏÍèÇ¯½Õ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤«......¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¾®Ê÷Î´À¸