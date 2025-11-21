»ÔÀî¼ÓÜ¿¤¬¡Ø¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎÌ¾¡¦ÌÂË®Âê¡Ù¤Î¥»¥ó¥¹¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÚPart2¡Û
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎË®Âê ¡ÊPart2¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
Á°²ó¤«¤é¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Ë®Âê¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°²ó¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡ØÎÞ¤Î¾è¼Ö·ô¡Ù¡Ê¸¶Âê¡ØTicket to Ride¡Ù1965Ç¯¡£¥¤¥®¥ê¥¹È¯É½Ç¯¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤ä¡¢Ææ¤Ë»¨¤Ê¡Ø¤³¤¤¤Ä¡Ù¡Ê¸¶Âê¡ØThis Boy¡Ù63Ç¯¡Ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¸¶Âê¤Ï¡ØYouʼre Going To Lose That Girl¡Ù¡Ê65Ç¯¡Ë¡á¡Ö·¯¤Ï¤½¤ÎÌ¼¤ò¼º¤¦¤¾¡×¤È¤¤¤¦·Ù¹ð¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ë®Âê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ØÎø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤È¡¢¤Ê¤¼¤«Í¥¤·¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤â¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¶½Ì£¿¼¤¤Ë®Âê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÆüËÜ¸ìÊ¸²½·÷¥È¡¼¥¯¤ÎÂ³¤¤ò¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥«¥Ó¥ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¥ó¥¹¤¬56Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤¬64Ç¯¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡ØEverybodyʼs Trying to Be My Baby¡Ù¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê²¶¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥â¥Æ¼«Ëý¥½¥ó¥°¤Ã¤Ý¤¤¸¶Âê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Ë®Âê¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤Ì¼¤³¡Ù¡£¤Þ¤ë¤Ç¶µ°éÈÖÁÈ¤«¡¢Æ»ÆÁ¤Î»þ´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ï¥ê¥¹¥ó¡££Å¥Æ¥ì¤Ç¡Ø¥¸¥ç¡¼¥¸¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¡¢¤¤¤¤Ì¼¤Ë¤Ê¤í¤¦¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤½¤¦¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ØThink for Yourself¡Ù¡Ê65Ç¯¡Ë¡£Ä¾Ìõ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡×¤À¤¬¡¢Ë®Âê¤Ï¤Ê¤¼¤«¡Ø±³¤Ä¤½÷¡Ù¡£Àâ¶µ¤¯¤µ¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î½¤Íå¾ì¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÅ¯³Ø¡×¤«¤é¡ÖÎ¥º§ÆÏ¡×¤Ë¤Þ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤Æ¤³¤ÎË®Âê¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í¤Î»ä¾ð¡©¡¡¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ´Å¤¤¡ª¡¡À¤¤ÎÃæ¡¢±³¤Ä¤¤Ð¤Ã¤«¤ê¡ª¡×¤È¤¤¤¦ËÝÌõ¼Ô¤Î¾ðÇ°¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤¬Îø°¦Å¯³Ø¤ò¸ì¤ë´Ö¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÅ¥¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤ÏÃ¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡ØYouʼve Got to Hide Your Love Away¡Ù¡Ê65Ç¯¡Ë¤ÎË®Âê¡ØÈá¤·¤ß¤Ï¤Ö¤Ã¤È¤Ð¤»¡Ù¡£¸¶Âê¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î°¦¤Ï±£¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ö¤Ã¤È¤Ð¤»¡×¤È¤¤¤¦à¾¼ÏÂ¤Î¸µµ¤¸ìá¤¬¡¢´¶¾ð¤òÊªÍý¤ÇÊ´ºÕ¤·¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡µã¤¤¤¿¤ê¡¢Çº¤ó¤À¤ê¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢¡Ö¤Ö¤Ã¤È¤Ð¤»¡ª¡×¡£¾¼ÏÂ¤Ï¿´¤ÎÀ°Íý¤ò·ý¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëàÌÂáË®Âê¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤ÏÌó200¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÂê¡Ê¸¶Âê¤ò¥«¥¿¥«¥Ê¤Ë¤·¤¿¤À¤±¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ë®Âê¡Ë¤ÏÌó20¶Ê¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎ¤Î£±³ä°Ê¾å¤Î¶Ê¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿ËÝÌõ¼Ô¤¿¤Á¤Îº²¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¤Ï¡Ö¸¶Âê¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê»þÂå¤À¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤ÎË®Âê¤ÏËÝÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯à²ò¼áá¤À¤Ã¤¿¡£±Ñ¸ì¤òÌõ¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ë¤É¤¦¶Á¤«¤»¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨È´¤¤¤¿Ê¸²½¤ÎËÝÌõ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ÕÌ£¤Î¥º¥ì¤¹¤éÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢¡Ö¸¶Âê¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎË®Âê¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ê¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ª
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
1987Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ±¥Æ¡¼¥Þ3½µ¤Þ¤¿¤®¤Ë¡¢Ã¯¤è¤ê¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷sayaichikawa.official¡Û