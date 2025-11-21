『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（13）

デンソーエアリービーズ 大粼琴未 後編

（前編：大粼琴未は全治５カ月の大手術で「素人になっている」 支えとなったのは同期・石川真佑が活躍する姿＞＞）

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

ブラジルから帰ってきたあとの日向翔陽（烏野高校）

【アウトサイドヒッター】

田中龍之介（烏野高校）、木兎光太郎（梟谷学園高校）

【ミドルブロッカー】

月島蛍（烏野高校）、青根高伸（伊達工業高校）

【セッター】

孤爪研磨（音駒高校）

【リベロ】

西谷夕（烏野高校）

「ブラジルから戻ってきた日向は別人みたいで、『海外に行くと、こんなに変わるのか』って思いました。体つきやプレーだけじゃなくて、考え方とかもひと回り大きくなっていましたね。

サイドは田中先輩で！ 作品のなかで一番好きなキャラです。『ところで平凡な俺よ 下を向いている暇はあるのか』ってセリフが大好きですね。もうひとりは木兎。明るいし、大好きなサイドです。

ミドルは迷いますが、ツッキー（月島）で。初期は冷めたところがあったけど、だんだん考えも変わって成長する姿がいいです。もうひとりは青根。チームとしても伊達工が好きなんです。ブロック勝負、いいですよね！

セッターは研磨。（下北沢成徳高校、東レアローズ同期の野呂）加南子にそっくりなので。雰囲気とか考え方とか、なんとなく似てるんです。加南子の"推し"でもあるんですよ（笑）。リベロは西谷。一緒にやるなら、『絶対上げるから、任せてくれたら大丈夫』という感じが、ミドルとして安心できますね」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「音駒の猫又（育史）監督の『一番無意味なのは"ただ"やること 「考えて」「やってみて」「失敗する」はアリだよ』って言葉があるんですけど、そのとおりだなって。リハビリ期間中は、『これは何のためにやっているのか』と考えていました。これをやれば身になる、と納得してやるのと、ただやらされている、では結果も変わる。（左手首の手術の）リハビリはきつかったですが、猫又先生の言葉を思い出しながらやっていました！」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

合宿中の烏野高校vs.梟谷学園高校

「練習試合のシーンも、私はすごく好きです。合宿で烏野は梟谷とやって、全然うまくいかず、やられまくる。でも、その経験が次の試合につながるのが好きなんです」

【プロフィール】

大粼琴未（おおさき・ことみ）

所属：デンソーエアリービーズ

2000年８月23日、島根県出身。180cm・ミドルブロッカー。小学５年生からバレーを始める。下北沢成徳高（東京）では、３年時にインターハイと国体の二冠を達成し、2019年に東レアローズに入団。2022−23シーズンは副キャプテンを務め、今年の６月にデンソーエアリービーズに入団した。日本代表としては、2019年に日本代表のＢ代表としてアジア選手権に出場して優勝に貢献した。