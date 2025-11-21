Ｊリーグ懐かしの助っ人外国人選手たち

【第20回】ラモン・ディアス

（横浜マリノス）

Ｊリーグ30数年の歩みは、「助っ人外国人」の歴史でもある。ある者はプロフェッショナリズムの伝道者として、ある者はタイトル獲得のキーマンとして、またある者は観衆を魅了するアーティストとして、Ｊリーグの競技力向上とサッカー文化の浸透に寄与した。Ｊリーグの歴史に刻印された外国人選手を、1993年の開幕当時から取材を続けている戸塚啓氏が紹介する。

第20回はラモン・アンヘル・ディアスを取り上げる。母国の名門リーベル・プレートでプロキャリアをスタートさせ、アルゼンチン代表とインテル、それにモナコなどで実績を積んだこの左利きのストライカーは、Ｊリーグ開幕時の1993年から1995年途中までプレーした。

すでにベテランの域に達していたものの、類稀（たぐいまれ）なゴールセンスは健在だった。172cmのサイズで得点を量産した彼は、日本人FWにひとつのロールモデルを示したのである。

ラモン・ディアス／1959年8月29日生まれ、アルゼンチン・ラ・リオハ出身 photo by Getty Images



1993年のJリーグ開幕以前に、ラモン・ディアスは日本に足跡を刻んでいる。1979年のワールドユース選手権だ。

現在はU-20ワールドカップと呼ばれる大会が日本で開催され、ディアスとディエゴ・マラドーナを擁するアルゼンチンが優勝を飾った。背番号9を着けたディアスは、6試合で8ゴールを挙げて得点王に輝いている。

1993年に横浜マリノスの一員となった彼は、ワールドユースの思い出について何度も聞かれた。サッカー専門誌の記者だった僕もそのひとりで、「あの大会で得た喜びが、再び日本へ来る理由のひとつになっていますか」と聞いた。

ディアスは渋みのあるスペイン語で答える。

「この国に感情があるのは確かだよ。ワールドユースの決勝で決めたゴールは、僕のキャリアのなかでも特別なものだからね」

【実質２年でクラブ歴代５位の得点】

彼が挙げたゴールは、まさにスーパーだった。

センターサークル内でパスを受け、そのままペナルティエリア内までドリブルで持ち込み、左足で決めきっている。アルゼンチンは旧ソ連を2-1で突き放し、マラドーナのダメ押し弾で3-1の勝利を飾ったのだった。

Jリーグ開幕とともに日本のピッチに舞い降りたディアスは、ワールドユース当時とは得点パターンを変えていた。33歳となった彼は熟達の狙撃手さながらに、一発で仕留めるワンタッチゴーラーとして得点を量産していくのである。

マリノスの前線にはディアスだけでなく、木村和司や水沼貴史、ダビド・ビスコンティらがいた。決定的なラストパスを供給するだけでなく、自ら決めることができる彼らの存在が、ディアスの得点能力を際立たせたところはあっただろう。

それにしても、彼の得点能力は際立っていた。

1993年は32試合に出場して28ゴールを挙げ、栄えあるＪリーグ初代得点王に輝いた。1994年も23ゴールを記録している。1995年の数字も含めたＪリーグ通算52ゴールは、現在もクラブ歴代5位である。実働2年半でこれだけの数字を残したのだから、クラブ史に残る助っ人外国人と言っていいだろう。

ディアスはレフティだ。彼に左足を振らせてはいけない。振らせたら失点に直結する。それなのに、対戦相手はその左足を止めることができなかった。

得点パターンは多彩だ。左サイドからのクロスを、左足ボレーで合わせる動きは芸術的だった。マークするDFの前にキュッと入り込み、ワンタッチで蹴り込むのだ。ゴール前での瞬間的なスピードは健在だった。

ポジショニングがよかった。点が取れる場所へ、取れるタイミングで入っていくことができていた。その「タイミング」が、とにかく絶妙なのだ。

ペナルティエリア内に使いたいスペースを見つけると、早すぎず、遅すぎずで侵入する。ジャストのタイミングだから、点が取れる確率は高くなる。彼のゴールは必然的なものであり、幸運に助けられたものはほぼなかったと言っていい。

【ボール1個が通るコースを狙う】

身長172cmだったが、ヘディングシュートも決めている。パワーを持ってゴール前へ飛び込んでいくのではなく、密集のなかでスルリと頭を出してボールに触れるイメージである。ここでもポジショニングの妙を発揮している。

なぜ、あそこにいたのか。あそこへ走り込めたのか──。そんなゴールがいくつもあった。試合後にその理由を聞く。彼の答えは決まっていた。

「味方を信じて、ゴール前へ走り込む。点を取るという自分の仕事に集中するのです」

イタリアとフランスで結果を残したストライカーでも、点を取るためのシンプルな作業を怠らない、ということなのだろう。ただ、同じ答えを何度も聞いていると、こちらも少し物足りなくなる。

ストライカーとしての神髄を、もう少し深いところまで知りたくなる。あれこれと質問を変えていくうちに、ディアスは言った。

「相手をしっかりと観察するのです」

ペナルティエリア内でパスを受ける。目の前にはDFがいる。シュートコースを消している。

それでも、ディアスはコースを見つける。決して大げさではなく、ボール1個が通るぐらいのわずかなコースから、ゴールネットを揺らしてみせた。相手が警戒している左足を、時に強く、時に柔らかく振って。

ゴール前の彼は、打ち急ぐことがない。切り返しで相手DFを滑らせたあとのゴールが多かったのは、ギリギリまでシュートコースを探るからであり、彼よりも先に相手DFが焦れていたからなのだろう。

ディアスには、数秒後の未来が見えているようだった。ひょっとしたら本人が喜んでくれるかもしれないと期待して、ある試合後にそんな言葉を投げかけた。

通訳の言葉を聞いたディアスは、ちょっとだけ笑って答えた。

「もし未来が見えていたら、私はもっとうまくプレーできているし、もっとたくさんゴールが取れているよ。今日の得点も、味方を信じてゴール前へ走り込んだ結果です」

彼との言葉の駆け引きは、いつも完敗だった。