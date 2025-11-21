◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス 第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

第１ラウンドが行われ、１４歳アマチュアの岩永梨花（兵庫・塚口中２年）が４バーディー、ボギーなしの６７で回り、首位と２打差の４位と好発進した。

中学２年生の岩永が、自身２戦目のレギュラーツアーで圧巻のプレーを見せた。

「最初のティーショットも緊張せずに振れた。練習ラウンドだと思ってやりました」。強心臓の１４歳は前半の９番で５〜６メートルを沈めて初バーディー。１１、１２番はともに１メートルに寄せるショットで連続バーディーを奪った。平均飛距離こそ２２１ヤードとプロ選手に及ばなかったが、パーオン率８３・３３％は全体４位と高精度のショットを武器にボギーなしの６７。「後半はショットが安定してきて、パターが入ってくれた」とかみしめた。

兵庫県出身で３姉妹の次女。７月には姉妹で世界一に輝いた。世界ジュニア選手権（米カリフォルニア州）で自身が１３〜１４歳の部を制し、３歳上の姉・杏奈（大阪桐蔭高２年）が１５〜１８歳の部で優勝した。「ライバルであり、目標にしている」と言う姉のプレーを見て、「１日目で崩れても爆発力やスコアをまとめる力があれば優勝や上位争いができる」と学び、切磋琢磨を続けている。

２４年のメジャー、ワールドレディスサロンパスカップを１５歳１７６日で制した李暁松（イ・ヒョソン、韓国）を抜く１４歳１３２日でのツアー最年少優勝、史上９人目のアマＶに向けて好スタートを切った。岩永は「予選通過を目標にしていたので、思ったより上にいた。体力が落ちていくんで、明日は崩さないように頑張りたい。３日目、４日目は耐えるゴルフで頑張りたい」と目を輝かせた。

◆岩永 梨花（いわなが・りんか）２０１１年７月１４日、兵庫県出身。４歳でゴルフを始める。尼崎市立塚口中２年。２５年６月の日本女子アマ選手権で２０位。７月の世界ジュニア選手権、８月の日本ジュニア選手権１２〜１４歳の部で優勝。９月の住友生命レディス東海クラシックでツアーデビューし、予選落ち。平均飛距離は２２０ヤード。得意クラブはウェッジ。好きなアーティストは超特急。家族は両親、姉、妹。１５７センチ。