最強の「農政改革特命チーム」に情熱を燃やした石破茂氏の過去…総理就任で発揮されるはずだった”コメ政策ビジョン”の真価とは

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

農水相時代の石破茂が総力を結集

拙著『現代の食料・農業問題――誤解から打開へ』を参考にした農政改革を進めるため、当時の内閣官房長官、農政改革担当大臣（農林水産大臣）、内閣府特命担当大臣（経済財政政策）、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣をメンバーとする「農政改革関係閣僚会合」が2009年に組織された。その趣旨は、次のように説明された。

〈中長期的には世界の食料需給がひっ迫することが見込まれる一方、我が国農業の生産構造の脆弱化や農村地域の疲弊が深刻化している。

このような中、我が国農業の持続可能性を確固たるものにし、我が国のみならず世界全体の食料需給の安定化に貢献する観点から、農地制度や経営対策、水田の有効活用方策、農村振興対策など食料自給力の向上や国際化の進展にも対応しうる農業構造の確立に向けた政策の抜本的な見直しを検討するため、内閣官房長官及び農政改革担当大臣の主宰による「農政改革関係閣僚会合」を開催する〉 （2009年1月28日）

特命チーム「農政改革関係閣僚会合」は、内閣官房内閣参事官（内閣官房副長官補付）、内閣府大臣官房審議官（経済財政運営担当）、総務省大臣官房企画課長、財務省主計局総務課長、農林水産省大臣官房総括審議官、経済産業省大臣官房審議官（経済産業政策局・地域経済再生担当）をメンバーとし、私もアドバイザリーメンバーとして参加している。

特命チームの会合は、2009年1月から7月にかけて合計14回開催された。生産者、消費者、関連組織、流通・加工・小売業界など、農業・農村・食料に関連するすべての分野から詳細なヒアリングを精力的に行い、総合的な検討が進められた。

農水省による精緻なシミュレーション分析

特命チーム「農政改革関係閣僚会合」にとっての検討事項の「目玉」は、新たなコメ政策の提案だった。

私が開発した計量モデル（拙著『現代の食料・農業問題――誤解から打開へ』の「補章4」参照）が農林水産省にもちこまれ、省内の優秀なスタッフによって計量モデルがさらに精緻化された。そのうえで、新たなシミュレーション分析が行われた。拙著で打ち出したコメに関する政策提案は、次のようなものだ。

〈コメの生産調整を廃止して、これ以下には農家手取りを下落させないという「岩盤」米価を60kg当たり1万2000円とする。それを下回った販売価格との差を政府が補填する場合には、財政負担は減反廃止直後には一時的に大きくなるものの、その後はコメ関税が190％くらいまでに維持されれば、3000億円台の財政負担で対応でき、我が国の水田農業、農村、コメ自給率を最低限維持できる〉

この提案をベースとして、石破茂農林水産大臣の指示のもと、農林水産省官僚の尽力によって「石破茂ビジョン」が誕生したのだ。

その石破氏が、2024年10月1日に内閣総理大臣に就任した。日本の農政にとって、大きな一歩がもたらされる大チャンスだった。何かと逆風で茨の道ではあっただろうが、石破氏の辣腕に、心から期待していたのに、残念だ。

『総理就任でコメ政策の「石破茂ビジョン」は封印!?…動かぬ農政・消え行く田園に対し、2030年までの5年で必要な“転換の決断”』へ続く。

