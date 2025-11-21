『弔いの値段』は一体いくら…？寺が「魂抜きをしない」言っても「払う義務がない」費用の見分け方【葬式マネー】

近年、墓を撤去して遺骨を別の場所に移す「墓じまい」をする人が急増。墓石のある一般墓をやめ、供養塔や樹木葬（樹木墓）などに遺骨を移して永代供養しようという流れがある。こうした遺骨を別の場所へ移す「改葬墓」は、厚生労働省によると2023年度過去最多の16万6886件になり、年々増加傾向にある。

そんな中、菩提寺に墓を持つ人たち（檀家）が離檀料をめぐりお寺とトラブルになるケースが続出。ほとんどが請求金額が原因だが、その背景には寺が直面している深刻な事情がある。

円満に墓じまいをするために、知っておくべきことは何か。現役住職であり、ジャーナリストでもある浄土宗住職・鵜飼秀徳氏と日本経済新聞社記者の大久保潤氏が、現代の弔いが抱える課題についてタブーを恐れることなく率直に解説している『弔いの値段 葬式、墓、法事……いくら払うのが正解か？』から抜粋し、再編集してお伝えする。

墓じまいを拒む寺院の「足かせ」菩提寺と檀家の関係を終わらせる離檀料

無宗教の霊園や公営墓地の墓じまいは、比較的簡単で費用も20万円程度と、さほどかからないのだが、菩提寺の場合には注意が必要だと話すのは日本経済新聞社記者、大久保潤氏だ。

「菩提寺の墓じまいでは閉眼供養という儀式を行います。お布施として普段の法要と同額程度が普通のようです。これまでのお礼も含めて3〜10万円程度でしょうか。しかしこれだけで終わらないことがあります。菩提寺に所属する檀家が墓じまいをする際、閉眼供養とは別に、地域によっては5〜20万円の離檀料をお寺から求められることがあります。

お墓を巡る費用で最もトラブルになりがちなのが、この離檀料です。離檀料はルールがあるわけではない上、相場がわかりにくいため、数百万円といった法外な金額を要求されるケースもあります」

実は、離檀料に法的根拠はない。全日本仏教会によると「いわゆる離団料に法的な根拠はなく、仏教の教えにもない」（広報文化部）と明確に否定している。

これについて浄土宗僧侶である鵜飼秀徳氏は、

「日本最大の宗派である曹洞宗も、離檀料が社会問題化する中で見解を発表しています。曹洞宗の公式サイト上で『宗門公式としての離檀料に関する取り決めはない』『檀信徒から、離檀料を頂くようになどという指導も行っていない』と関与を否定しています。

その上で、『離檀に当たり、これまで先祖代々がお世話になった感謝の気持ちとして、布施を納めてくださる場合があるが、地域の風習や慣行、寺院と檀信徒との関係性において、当事者間の話し合いにより決まるものと考えている』と述べています」と話す。

高額な離檀料請求という「嫌がらせ」暴走する寺にどう対抗するか？

宗派として離檀料についての取り決めはないというのだが、実際には離檀料トラブルは後を絶たない。

「離檀料に関しては曹洞宗だけではなく、他の仏教宗派も同様の考えです。宗門から末寺に対し、離檀料を設定して、徴収するように指導するようなことはありえません。したがって、お寺のほうから『檀家を離れるなら、お布施を包め』などということはあってはならないことといえます。

しかし、一部の寺院が暴走し、多額の離檀料を徴収するケースがみられるのは確かです。だからといって、宗門がそうしたあこぎな住職に対し、よほどのケースがなければ懲戒できないのが現実ではあります。

離檀料を請求するっていうのは、脅迫に近いわけです。つまり、払わなければ魂抜き（閉眼供養）をしない、そんなのは弱みにつけ込んだあこぎな商売といわざるを得ない。

一番いいのは『長い間大変お世話になりました。これでうちは檀家を去りますけれど、これはお寺のために有効に使ってください』『修繕されるのに使ってください』というような形で（お布施を）いただくのは非常にありがたいですし、理想的です。

多額の離檀料請求という『嫌がらせ』を受けた場合、どのように対処すればよいか。まず、寺には檀家総代という役員がいるので、そちらに相談されるのもよいと思います。総代から住職を説得してもらうのです。それでも、住職が頑なな場合は、弁護士や行政書士などの第三者を立てるのがよいでしょう」（鵜飼氏）

寺院経営を圧迫する 墓を放棄する悪質な檀家が横行

離檀料請求をすることで非難される寺だが、離檀家と称する請求の内訳を檀家のほうも理解する必要がある。

「住職が要求している離檀料は、墓石の撤去費用やそれに伴う儀式料のことを指している場合があります。これは、檀家に負担する義務が生じます。

近年、墓じまいの際、墓石の撤去費用を出さずに、管理費も滞納したまま、そのまま放置してしまうようなケースが散見されます。これは寺院の経営を圧迫することにも繋がりかねません。

墓地管理費の滞納が続くと、墓地管理者である住職が督促をすることになります。それでも3年以上の滞納が続いた場合、墓地使用者に契約解除の通知を実施。墓地区画に立札を設置して、1年間ほど掲示するとともに、官報にも同様の公告を行います。それでも申し出がなかった場合は、行政手続きを経て、撤去が可能になります。

こうした手続きの煩雑さに加え、墓石の撤去・処分となれば数十万円の出費がかかります。斜面など立地が悪く、区画の規模が大きい場合は100万円を超えることもあります。

墓石が放置され、あるいは、管理費の滞納が増えていくと、墓地管理の秩序が崩壊し、連鎖的に同様のケースが増えていきます。時間をかけて寺の経営が圧迫され、最終的には寺院が護持できずに、空き寺になってしまうことも。悪質なケースに困惑する寺が、墓石撤去料を請求するのは当然のことです。

寺院の墓地規定にあらかじめ、離檀の際の墓石撤去料を記載していることもあります。しかし、それが『離檀料』として曲解され、ネットなどで非難を浴びてしまうことが起きているのも確かです。菩提寺も檀家も、最低限の倫理性が求められることはいうまでもありません」（鵜飼氏）

墓じまいをする際は、寺院から請求される「離檀料」を一方的に拒否するのではなく、まずは内訳（内容）をしっかりと確認するなど、冷静に対応する必要があります。

