JR山手線・池袋駅の名標が『池袋（ビックカメラ前）』に
デスク「JR山手線・池袋駅の駅名標が『池袋（ビックカメラ前）』になるんだとか」
記者「ええ。11月14日から変更になります。池袋駅は2024年3月から山手線ホームの発車メロディが『♪ビーック、ビック、ビック、ビックカメラ』というテーマソングになっており、同社は『創業の地である池袋の街の発展に今後も寄与していけるよう、様々な取り組みを行っていく』としています」
デスク「駅名に企業名が入るのは珍しいね」
記者「はい。アース製薬が本社を構えるJR神田駅は、すでに駅名標が『JR神田駅（アース製薬本社前）』となっており、山手線ホームの発車メロディも同社の洗口液『モンダミン』のCMソング（『♪お口、クチュ、クチュ。モンダミン』）になっています。企業にとっては、多くの乗客へ向けて、本社や店舗を構える地域との一体感をアピールすることにもつながりそうです」
冨山和彦【書評】『国際秩序』（ヘンリー・キッシンジャー）
記者「ええ。11月14日から変更になります。池袋駅は2024年3月から山手線ホームの発車メロディが『♪ビーック、ビック、ビック、ビックカメラ』というテーマソングになっており、同社は『創業の地である池袋の街の発展に今後も寄与していけるよう、様々な取り組みを行っていく』としています」
デスク「駅名に企業名が入るのは珍しいね」
記者「はい。アース製薬が本社を構えるJR神田駅は、すでに駅名標が『JR神田駅（アース製薬本社前）』となっており、山手線ホームの発車メロディも同社の洗口液『モンダミン』のCMソング（『♪お口、クチュ、クチュ。モンダミン』）になっています。企業にとっては、多くの乗客へ向けて、本社や店舗を構える地域との一体感をアピールすることにもつながりそうです」
冨山和彦【書評】『国際秩序』（ヘンリー・キッシンジャー）