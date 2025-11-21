9万年前、阿蘇山で「超巨大噴火」が起きていた…九州全域を焼き尽くした「おそるべき破壊力」

列島誕生以来、地震・噴火・津波などの自然災害の脅威に絶え間なくさらされてきた災害大国・日本。いくつもの巨大災害が、日本史上にその名を残してきた。平安時代を揺るがした「貞観の大津波」、近世では「宝永の富士山噴火」や「安政南海地震」、近現代では「関東大震災」や「阪神淡路大震災」、そして「東日本大震災」……。歴史を大きく塗り替えた自然災害はなぜ発生し、日本にどのような影響を与えてきたのか。浮かび上がる「歴史の法則」とは――壮大なスケールで日本史を捉えなおす新連載！

本記事は、『日本史を地学から読みなおす』(鎌田浩毅・著)を一部抜粋・再編集したものです。

世界的にも特殊な場所に存在する富士山

日本には現在111ヵ所の活火山があります。活火山とは「おおむね過去1万年以内に噴火した火山および現在活発な噴気活動がある火山」のことです。日本を代表する活火山といえば、何といっても富士山です。日本最大の火山である富士山は、実は世界的にも非常にめずらしい場所にある火山なのです。

富士山は、約10万年前に誕生した比較的若い火山です。フィリピン海プレートが北米プレートに沈み込むことによってできる「相模トラフ」と、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込むことによってできる「駿河トラフ」の延長線上に位置しています（図「富士山の位置とプレート境界」）。「トラフ」とは一般に、海溝よりも浅くて幅広い海底の凹地のことです。

フィリピン海プレートは、相模プレートでは北東方向へと沈み込み、駿河プレートでは北西方向へと沈み込んでいます。このように異なる方向へと沈み込むことで、フィリピン海プレートには東西に引っぱられる力が働きます。その結果、フィリピン海プレートは地下深くで東西に引き裂かれることになります。

硬い岩盤であるプレートに裂け目があると、地下深くで生産されたマグマが上昇しやすくなります。約10万年前に誕生したあと、富士山は数百年おきに大きな噴火を繰り返しながら、現在のような日本最大の山体をもつ火山に成長しました。富士山が広い裾野をもつ美しい姿になれたのは、プレートの裂け目から大量のマグマが継続的に噴出したおかげなのです。

活火山、休火山、死火山

先述のとおり、活火山とは過去1万年以内に噴火した火山です。これは、2003年に火山噴火予知連絡会が定義しなおしたものです。実は活火山の定義は、火山学の進展とともに更新されてきました。

かつては、現在活発に噴火している火山のみを「活火山」とよび、噴火活動がしばらく見られない火山を「休火山」、歴史的に噴火の記録がない火山を「死火山」とよんでいました。たとえば富士山も、300年以上目立った噴火をしていないため、かつては「休火山」とよばれていました。

ところが、数百年ぶりに噴火を再開する火山は当たり前に存在します。そこで1975年に火山噴火予知連絡会が、「噴火の記録のある火山及び現在活発な噴気活動のある火山」を活火山と定義しました。当時は、77の火山を活火山に選定しました。噴火記録が残っている富士山も、もちろん活火山になります。

1991年には活火山の定義が更新され、「過去およそ2000年以内に噴火した火山及び現在活発な噴気活動のある火山」になりました。そして2003年には、数千年ぶりに噴火が再開する可能性も考慮され、先に紹介したような「過去1万年以内に噴火した」という定義にさらに更新されました。

また、死火山や休火山といった、誤解をあたえる（噴火のリスクを低く感じさせる）可能性がある表現は、使われないようになりました。よって、現在の火山の分類は「活火山」と「活火山でない火山」となっています。

日本中を火山灰で埋めつくした「阿蘇山超巨大噴火」

日本列島には、火山活動の爪痕が各地に残っています。大きな噴火は、噴出する大量の噴石や火山灰によって私たちの生活に大きな影響を与え、ときに山の形や周辺の地形をも変化させます。

たとえば、1914年（大正3年）に大きな噴火が発生した桜島（鹿児島県）では、流れ出した大量の溶岩によって2000戸以上の家屋が焼失したうえ、島の南東部の海が溶岩で埋め立てられ、桜島と大隅半島が陸続きになりました。

日本ではかつて、私たちの想像をはるかにこえる超巨大噴火がたびたび起きています。なかでも最大級のものが、約9万年前に阿蘇山（熊本県）で起きた超巨大噴火です。

火山噴火の規模は、噴出したマグマの量によってはかることができます。9万年前の阿蘇山の噴火では、900立方キロメートル以上のマグマが噴出したと見積もられています。これは判明している限り、日本で最大です。

火山が噴火すると、火山灰や軽石などと高温のガスがいっしょになって高速で斜面を流れ下りる「火砕流」が発生することがあります。「阿蘇4噴⽕」とよばれる九万年前の阿蘇山の噴火では、火砕流（阿蘇4⽕砕流）が火口から150キロメートル以上先まで到達したといわれています（図「阿蘇山の巨大噴火による堆積物とカルデラ」）。

これは九州のほぼ全域を焼き尽くすだけでなく、山口県まで到達するほどの規模です。火口に近い熊本県や大分県では、火砕流による堆積物が場所によって50メートル以上も積もりました。

舞い上がった火山灰（阿蘇4火山灰）は、偏西風に乗って日本全土に広がりました。遠く北海道でも、場所によっては15センチメートルの火山灰が降り積もったことがわかっています。

現生人類（ホモ・サピエンス）がアフリカで出現したのは、約30万年前だと考えられています。そして、日本列島に人類がやってきたのは約3万8000年前だといわれています。9万年前に阿蘇山の巨大噴火が起きたとき、人類はまだそこにいませんでした。

なお、阿蘇山の巨大噴火は9万年前が初めてではありません。約27万年前、約14万年前、約13万年前にも巨大噴火が起きていたことがわかっています。9万年前の噴火は4回目の巨大噴火であるため、「阿蘇4噴火」とよばれてきたのです。

4回の巨大噴火によって大量のマグマが噴出したあと、地上には大きな穴（くぼ地）が残されました。それが現在の「阿蘇カルデラ」です。阿蘇カルデラの大きさは、東西18キロメートル、南北25キロメートルにおよぶ巨大なものであり、噴火の規模を今に伝えています。

＊ ＊ ＊

本連載では、地球科学者が100万年スケールで激動の日本列島を描き、歴史から学ぶべき教訓をお伝えしていく。

初回【世界で起きる巨大地震の「20%」がこの国で発生していた…日本の歴史から浮かび上がる「大災害の法則」】から読む