東北日本と西南日本を分断する「超巨大な溝」…日本列島のなりたちに深く関わる「フォッサマグナ」とは何か

列島誕生以来、地震・噴火・津波などの自然災害の脅威に絶え間なくさらされてきた災害大国・日本。いくつもの巨大災害が、日本史上にその名を残してきた。平安時代を揺るがした「貞観の大津波」、近世では「宝永の富士山噴火」や「安政南海地震」、近現代では「関東大震災」や「阪神淡路大震災」、そして「東日本大震災」……。歴史を大きく塗り替えた自然災害はなぜ発生し、日本にどのような影響を与えてきたのか。浮かび上がる「歴史の法則」とは――壮大なスケールで日本史を捉えなおす新連載！

本記事は、『日本史を地学から読みなおす』(鎌田浩毅・著)を一部抜粋・再編集したものです。

日本列島を分断するフォッサマグナ

1500万年前ごろから、東北日本と西南日本が回転し、日本列島が逆くの字に折れ曲がったと紹介しました。折れ曲がったときに、東北日本と西南日本のあいだに大きな「溝」ができました。それが「フォッサマグナ」です。フォッサマグナとは、「大きな溝」を意味するラテン語です。

フォッサマグナの幅は約100キロメートルで、本州の中央部を南北に縦断しています。ボーリング調査によって、フォッサマグナの溝の深さは6000メートル以上あると推測されています。とはいえフォッサマグナがそれほど深い溝であることは表面的にはわかりません。なぜなら、堆積物によってすでに溝が埋められているからです。

日本列島の土台となっているのは、日本列島が大陸から分離する前にユーラシアプレートの東の端に数億年にわたってくっついた付加体です。それにくらべたら、フォッサマグナができて、その溝が埋められたのは比較的最近のことです。

実際、フォッサマグナ地域の内と外の岩石の年代を比較してみると、明らかなちがいが見られます。フォッサマグナ地域の東西、すなわち日本の土台となっている地盤には数億年前の岩石が分布しているのに対して、フォッサマグナ地域の内部は主に2000万年前以降の比較的新しい岩石からできています。

日本各地に山や高地が誕生

およそ500万年前に現在の日本列島とほぼ同じ広さの陸地が海上にあらわれると、以降は日本列島の上に私たちが見慣れた火山や平野などが形成されていきました。

太平洋プレートとフィリピン海プレートという2つの海洋プレートが日本列島に向かって押し寄せる影響で、日本列島は各地で隆起し、山国へと変わっていきます。

現在の伊豆半島は、かつては日本から離れた太平洋上にある火山島でした。それがフィリピン海プレートに乗って北上し、約100万年前に本州に衝突しました。衝突によって本州は押し上げられて隆起し、丹沢山地や南アルプス（赤石山脈）ができます。

また、約100万年前以降、太平洋プレートが沈み込む速度が速くなった影響で日本列島を押す力（圧縮力）が強まり、北アルプス（飛驒山脈）などが隆起しはじめたといわれています。プレートの移動により生じる圧縮力によって、日本各地に山や高地が誕生しました。

火山活動（マグマの噴出）も日本列島の各地で活発に起こりました。火山の誕生とプレートの沈み込みには深い関係があります。沈み込んだプレートから水が絞り出されることでマグマが生まれ、それが地上に噴出して火山をつくるのです。

地上の火山は、プレートが地下100〜150キロメートルまで沈み込んだところにできるといわれています。その結果、プレートが沈み込む場所、すなわち海溝と並行して、火山の列ができあがります。こうしてできた火山の列は「火山フロント（火山前線）」とよばれます。

東日本には太平洋プレートの沈み込みによって生まれた火山フロントがあり、西日本にはフィリピン海プレートの沈み込みによって生まれた火山フロントがあります。地図を見ると、海溝と火山の列がみごとに並行していることがわかります。こうして日本列島の上には多数の火山が誕生し、世界でも屈指の火山列島となりました。

＊ ＊ ＊

本連載では、地球科学者が100万年スケールで激動の日本列島を描き、歴史から学ぶべき教訓をお伝えしていく。

初回【世界で起きる巨大地震の「20%」がこの国で発生していた…日本の歴史から浮かび上がる「大災害の法則」】から読む