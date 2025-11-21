【日本】
消費者物価指数（10月）08:30
予想　3.0%　前回　2.9%（前年比)
予想　3.0%　前回　2.9%（生鮮食料品除くコア・前年比)

通関ベース貿易収支（10月）08:50
予想　-2900.0億円　前回　-2374.0億円（-2346.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)　
予想　-1295.0億円　前回　-3143.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)

【英国】
GfK消費者信頼感調査（11月）09:01
予想　-17.0　前回　-17.0（GfK消費者信頼感調査)

公共部門ネット負債（10月）16:00
予想　155.0億ポンド　前回　202.0億ポンド（公共部門ネット負債)

小売売上高（10月）16:00
予想　-0.1%　前回　0.5%（前月比)　
予想　1.4%　前回　1.5%（前年比)　
予想　-0.4%　前回　0.6%（除自動車燃料・前月比)
予想　2.5%　前回　2.3%（除自動車燃料・前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30
予想　49.3　前回　49.7（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30
予想　52.1　前回　52.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30
予想　49.8　前回　49.6（製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30
予想　53.9　前回　54.6（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:00
予想　50.1　前回　50.0（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:00
予想　52.9　前回　53.0（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

【カナダ】
小売売上高（9月）22:30
予想　-0.6%　前回　1.0%（前月比)
予想　-0.4%　前回　0.7%（コア・前月比)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）23:45
予想　52.1　前回　52.5（製造業PMI・速報値)
予想　54.5　前回　54.8（非製造業PMI・速報値)　
予想　54.4　前回　54.6（コンポジットPMI・速報値)

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（11月）22日00:00
予想　50.3　前回　50.3（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります