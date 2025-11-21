本日の予定【経済指標】
【日本】
消費者物価指数（10月）08:30
予想 3.0% 前回 2.9%（前年比)
予想 3.0% 前回 2.9%（生鮮食料品除くコア・前年比)
通関ベース貿易収支（10月）08:50
予想 -2900.0億円 前回 -2374.0億円（-2346.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)
予想 -1295.0億円 前回 -3143.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)
【英国】
GfK消費者信頼感調査（11月）09:01
予想 -17.0 前回 -17.0（GfK消費者信頼感調査)
公共部門ネット負債（10月）16:00
予想 155.0億ポンド 前回 202.0億ポンド（公共部門ネット負債)
小売売上高（10月）16:00
予想 -0.1% 前回 0.5%（前月比)
予想 1.4% 前回 1.5%（前年比)
予想 -0.4% 前回 0.6%（除自動車燃料・前月比)
予想 2.5% 前回 2.3%（除自動車燃料・前年比)
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30
予想 49.3 前回 49.7（製造業PMI（購買担当者指数）)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30
予想 52.1 前回 52.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30
予想 49.8 前回 49.6（製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30
予想 53.9 前回 54.6（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:00
予想 50.1 前回 50.0（ユーロ圏製造業PMI)
ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:00
予想 52.9 前回 53.0（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)
【カナダ】
小売売上高（9月）22:30
予想 -0.6% 前回 1.0%（前月比)
予想 -0.4% 前回 0.7%（コア・前月比)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）23:45
予想 52.1 前回 52.5（製造業PMI・速報値)
予想 54.5 前回 54.8（非製造業PMI・速報値)
予想 54.4 前回 54.6（コンポジットPMI・速報値)
ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（11月）22日00:00
予想 50.3 前回 50.3（ミシガン大学消費者信頼感指数)
※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
