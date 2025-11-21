【日本】

消費者物価指数（10月）08:30

予想 3.0% 前回 2.9%（前年比)

予想 3.0% 前回 2.9%（生鮮食料品除くコア・前年比)



通関ベース貿易収支（10月）08:50

予想 -2900.0億円 前回 -2374.0億円（-2346.0億円から修正）（通関ベース貿易収支)

予想 -1295.0億円 前回 -3143.0億円（通関ベース貿易収支・季調済)



【英国】

GfK消費者信頼感調査（11月）09:01

予想 -17.0 前回 -17.0（GfK消費者信頼感調査)



公共部門ネット負債（10月）16:00

予想 155.0億ポンド 前回 202.0億ポンド（公共部門ネット負債)



小売売上高（10月）16:00

予想 -0.1% 前回 0.5%（前月比)

予想 1.4% 前回 1.5%（前年比)

予想 -0.4% 前回 0.6%（除自動車燃料・前月比)

予想 2.5% 前回 2.3%（除自動車燃料・前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30

予想 49.3 前回 49.7（製造業PMI（購買担当者指数）)



サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:30

予想 52.1 前回 52.3（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30

予想 49.8 前回 49.6（製造業PMI（購買担当者指数）)



ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17:30

予想 53.9 前回 54.6（非製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:00

予想 50.1 前回 50.0（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）18:00

予想 52.9 前回 53.0（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)



【カナダ】

小売売上高（9月）22:30

予想 -0.6% 前回 1.0%（前月比)

予想 -0.4% 前回 0.7%（コア・前月比)



【米国】

PMI（購買担当者景気指数・速報値）（11月）23:45

予想 52.1 前回 52.5（製造業PMI・速報値)

予想 54.5 前回 54.8（非製造業PMI・速報値)

予想 54.4 前回 54.6（コンポジットPMI・速報値)



ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（11月）22日00:00

予想 50.3 前回 50.3（ミシガン大学消費者信頼感指数)



※米政府機関再開に伴い米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更することがあります

