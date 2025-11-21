「大空のサムライ」坂井三郎が「犬猿の仲」の元上官と殴り合いの大喧嘩…仲間から「反感」を買った「衝撃の晩年」

いま、太平洋戦争中の日本軍機の代名詞のように扱われている海軍の「零式艦上戦闘機」（零戦）。だが、その名が公表されたのは戦争末期のこと。当時は陸軍の一式戦闘機「隼」のほうが国民に広く知られていた。その零戦がなぜ戦後「日本軍機の代名詞」になったのか。そのいきさつを4回にわたって紹介する。

（第4回）

前回記事『「大空のサムライ」坂井三郎に、「インチキ」と激怒した「別の撃墜王」の存在』より続く。

独り歩きし始めた「零戦のイメージ」

ブームの常で、「ゼロ戦」のイメージは、当事者である元零戦搭乗員たちの思いから、どんどん乖離していく。いったん一人歩きを始めたイメージの変化は、ブームの元を作った坂井三郎本人にも『大空のサムライ』を書いた高城肇にも、制御不能なものだった。

坂井自身が「戦果を誇るのは唾棄すべき」とまで考えていた撃墜機数は、マーチン・ケイディンがつくった「64機」のまま定着した。5機以上を撃墜した戦闘機乗りを「エース」と呼ぶ風習は、第一次世界大戦のヨーロッパ戦線で生まれたもので日本にはない。だが戦後、アメリカから入ってきた「エース」の概念に基づき、研究者が正確とはいえない資料を集めて「エース列伝」などというリストを作り、日本海軍では使われなかった「スコア」という、まるでゲームのような響きの言葉でカウントした撃墜機数から、戦闘機乗りを勝手にランク付けすることが流行した。

「日本海軍にエースという称号はない。エースなどというのはよその国の話だ。戦闘機乗りの評価は撃墜機数だけで論じられるものじゃない」

という元零戦搭乗員たちの声も、ブームにかき消されて「ゼロ戦」ファンには届かなかった。好奇の目で見られ、虚構の種になるのを嫌って、さらに口が重くなった元搭乗員も少なくなかった。敵機を多数撃墜した元搭乗員の幾人かは、本のなかや取材者の口から「○○の殺し屋」などというデリカシーのないレッテルを貼られ、「何が殺し屋だ！国と国との戦いだぞ。やくざ映画や西部劇じゃないんだ」と不快感を露わにした。そうしたレッテルを貼りたがる「ゼロ戦」ファンにまったく悪意はなく、むしろ憧れを表現する誉め言葉のつもりであったから、なお始末が悪かった。

ブームとともに虚実があいまいになり、読者が喜ぶよう事実がゆがめられる。坂井の著書に登場する人物や出来事も一人歩きし、イメージだけがふくらんでいく。零戦という飛行機そのものだけでなく、「中隊長で『ラバウルのリヒトホーフェン（第一次大戦中のドイツ軍エースの名前）』あるいは『ラバウルの貴公子』と呼ばれた笹井醇一（当時、そのように呼ばれた事実はない。戦死後の新聞記事には『江戸ッ子撃墜王』の見出しがある）」「日本最強撃墜王・西澤廣義」「好青年で撃墜ペースのもっとも高かった太田敏夫」など、本の登場人物の一人一人にファンがつくようにもなった。

坂井は晩年、私のインタビューに対し、

「笹井中尉は、率直に言って腕はまだまだでした。でも天性の素質と、部下であってもベテランの下士官搭乗員の言葉に耳を傾ける謙虚さがあったから、列機が守り立てたんです。人物は一流だったから、戦死したのは本当に惜しい。西澤は、センスがあって文句なしに腕がよかった。太田は…みなさん、高く評価してくださるけれど、腕はそれほどでもなかったよ」

と答えて、

「でも、その太田さんの『高い評価』は、坂井先生のご本が元になっているのではないですか」

私が問い返すと、

「まあね」

と苦笑いしたこともある。

米エース・パイロット協会の歓迎に違和感

昭和46（1971年）、坂井はアメリカのエース・パイロット協会（American Fighter Aces Association）より、8月12日から15日にかけ、カリフォルニア州サンディエゴで行われる年次大会に、零戦搭乗員の仲間と誘い合わせて来るよう招待を受けた。坂井はかつての上官、横山保・元中佐に相談し、その時点で住所のわかる元零戦の搭乗員に声をかけた。「招待」と言っても、アメリカ流の招待は「来れば歓迎する」というだけで、旅費はすべてこちら持ちである。

呼びかけに応じたのは、横山をはじめ、森岡寛、松場秋夫、磯崎千利、乙訓菊江、戸口勇三郎、佐々木原正夫、柳谷謙治、柴山積善、木名瀬信也といった面々で、通訳やガイドを合わせて総勢20名。みな、40代後半から50代の働き盛りである。零戦をイメージした揃いのダークグリーンのブレザーに正面から見た零戦の姿をかたどった銀色のエンブレムをつけ、グレーのスラックス姿の一行は、ハワイ・真珠湾のアリゾナ記念館で米軍の戦没者に献花したのち、米本土に渡り、サンディエゴでかつての敵パイロットたちから熱烈な歓迎を受けた。

だがここで、日米の文化、風習の差が浮き彫りになる。

個人の戦果を語ることをよしとしない日本の搭乗員の何人かは、行く先々で「あなたは何機、撃墜しましたか？」と聞かれ、また途切れることなくサインや寄せ書きを求められ閉口した。

予備学生十三期出身の木名瀬信也は、

「生き残っただけでも戦友にすまないのに、手柄話をするなどもってのほか」

と、アメリカ人の無邪気な歓迎ぶりに違和感を抱いた。しかも、招待のいきさつからいえば当然だが、あくまで主役は坂井三郎であり、その他の元搭乗員は添え物のような扱いである。旧海軍では坂井より軍歴が古く、腕も実績も上と目されていた磯崎や松場が坂井より格下に扱われ、機嫌を損ねる場面もあった。敗戦国の軍人の僻目かもしれないが、マフィア映画の手打ちのシーンさながらに、男どうし抱き合って互いを赦しあうアメリカ人のセレモニーのやり方に、嫌悪感を覚える者もいた。

犬猿の仲・塚本と取っ組み合いの大喧嘩に

帰国後、アメリカ旅行に参加したメンバーを中心に、その時点で連絡先のわかる元零戦搭乗員だけで「零戦搭乗員会」という会が作られ、旅の報告を兼ねて東京・原宿の「南国酒家」に集まることになった。

ここで事件が起こる。

乾杯のあと、元上官の塚本祐造（終戦時少佐）が坂井に声をかけてきた。挨拶も抜きに開口一番、

「貴様、自分一人で戦争してきたような本ばっかり書きやがって。評判わるいぞ」

という塚本の言葉に、坂井は、一瞬で体中の血が逆流するような怒りをおぼえたと言う。

塚本は戦後、伊藤忠商事に入社、航空機部で働いていたが、電子計算機を扱う子会社に出向、伊藤忠電子計算サービス（現・株式会社CRCシステムズ）の社長を務めている。年齢は坂井より一歳齢下、小柄で口八丁手八丁、第三者から見れば坂井とタイプが似ている。似たタイプであるせいか、二人は昔から犬猿の仲であった。支那事変の第十二航空隊で一緒の部隊になって以来、横須賀海軍航空隊でともに終戦を迎えるまで、互いに天敵として意識し合っている。

坂井は負けずに言い返した。

「評判がわるい？評判とは何だ。具体的に、誰が何と言って批判してるんだ。言えないのか。文句があるなら本人が俺にそう言えばいいじゃないか。士官たるものが風評で人を貶めて恥ずかしくないのか！」

「何をッ！」

と、50歳を過ぎた大の大人同士が、つかみ合いの大喧嘩になった。あわてて、小町定ほか数名が止めに入り、二人を引き剥がす。

「いつまでも上官風を吹かすな！『塚本八千』のくせに」

「何だと、貴様！空戦で使いものにならなくて、武藤を殺したのは貴様だろう。武藤の代わりに貴様が死ねばよかったんだ」

すさまじい形相でののしり合う二人を周囲がなだめ、羽交い締めするような形で離れた席に移した。

塚本は、坂井との交換を呑んで手放したばかりに武藤金義が戦死したことを終生悔やんでいたし、坂井は坂井で、威張り屋の塚本は、やはり下士官兵に威張ることで有名だった新郷英城・元中佐とともに、もっとも嫌いなタイプの海兵出身士官であった。

坂井の言った「塚本八千」というのは、邀撃戦になるといつも、敵機の来ない高高度まで上昇し、「我高度8000」と無線で報告をよこして空戦せずに帰ってくる塚本を揶揄して、部下搭乗員が陰でつけていたあだ名であった。「八千」がなまって「バッツン」と呼ばれることもあった。

この一件があって以来、坂井も塚本も、元搭乗員の会員名簿には名をつらねても、この種の会合にはいっさい出てこなくなる。

上官批判に反感の声

「世界のエース」として講演や執筆依頼がひきもきらなくなった坂井はこののち、著書のなかで、T大尉（塚本大尉）、S大尉（新郷大尉）と仮名を使い、彼ら海兵出身士官を次々とこき下ろしたりもした。こういうことを仮名でやられると、たとえば鈴木實や進藤三郎、志賀淑雄などイニシャルが同じの別人までがあらぬ詮索をされ、迷惑を被る。坂井の上官批判は、あまり上手なやり方ではなかったと言える。

人には相性がかならずあるから、坂井の嫌いな塚本や新郷にも、慕っている元部下は大勢いる。

塚本は、大戦末期の横空で、戦闘機の無線電話の実験、改良にはげみ、これまで悩まされてきた雑音の原因がエンジンプラグのスパークの火花にあることを解明。アースを施すことで機上で通話ができるレベルにまで仕上げた。大戦末期、戦闘機間の無線電話が実用になったのは塚本の功績である。

新郷についても「名指揮官」として心酔している者さえいる。坂井の繰り広げる上官への非難は、「敵」と名指しされた士官よりもむしろ、味方であるはずの元下士官兵搭乗員の多くの反感を買った。

「二百余度の出撃で、列機を一度も死なせたことはなかった」

という、坂井の非凡さを語るさいに必ず紹介されるエピソードについても、

「列機を死なせなかったのは立派だが、優秀な列機のおかげで生き残ったという感謝の念はないのか。一言でもいい、それがあれば坂井はもっと尊敬されたのに」

と惜しむ声が多かった。現実としては坂井は、硫黄島上空の空戦で直接の三番機、四番機を失っていることが防衛省防衛研究所所収の「横空飛行機隊戦闘詳報」に記録されている。「列機を死なせなかった」のは大戦前期まで限定の話、あるいは「出版社の宣伝文句」ということになる。

そして昭和48年になると、坂井の元部下で「零戦搭乗員会」の事務局を担っていた山中志郎が、社会問題となっていた予科練の同期生・内村健一が始めたネズミ講組織「天下一家の会」の東京事務所を兼ね、坂井がその広告塔に利用されるという問題が表面化した。そのことから昭和52年、零戦搭乗員会はいったん解散、事務局、役員を一新して翌昭和53年に全国組織として再結成する。

坂井は、新しい「零戦搭乗員会」でも名目上は会員であり続けたが、ネズミ講に利用されたこともふくめ、これまでのいきさつが感情的なシコリを生んで、会合に出てきたことは一度もなかった。――ただ、それはあくまでかつての仲間内のことで、一般読者にとっては、依然として坂井は偉大な「エース」であり、「ゼロ戦」を代表する搭乗員であることに変わりはない。

坂井の晩年

多くの仲間を敵に回したことで遠慮の必要がなくなったためか、坂井は晩年、「太平洋戦争研究家」を自称し、『零戦の真実』（講談社・平成4年）、『零戦の運命』（同・平成6年）、『零戦の最期』（同・平成7年）の「零戦三部作」などの著作を通じて舌鋒するどく旧海軍、海軍上層部の批判を展開した。昭和28年、『坂井三郎空戦記録』が最初に世に出てから約40年。かつて坂井の本は福林正之、高城肇らプロの作家が書いていたが、この頃になると坂井は、升目も罫線もない白紙の紙に、ボールペンを用い、几帳面な字で自ら原稿を書いている。

晩年の坂井は、オープンカーの「ホンダCR-Xデルソル」を乗り回したり、行きつけであった池袋東急ハンズの2階に上がる階段を一段飛ばしに駆け上がるなど、心身ともに溌剌として年齢を感じさせない老人であった。何より坂井の笑顔と眼差しには、直接会って話した人間をたちまちファンにしてしまうような、不思議な力がみなぎっていた。ただ、外に出ると案外目立たない。

平成9（1997）10月4日、米空母「インディペンデンス」のファミリークルーズ（乗組員の家族や友人が数千人規模で招かれる体験航海）に招待され、F-14トムキャット戦闘機のコックピットに搭乗したときも、その小柄な老人が坂井三郎であるとは気づかない他の客から、「おやじさん、戦闘機に乗ったことあるの？」と野次が飛んだこともあった。

平成12年9月22日、坂井は米軍厚木基地で行われた在日米海軍西太平洋艦隊航空司令部の50周年祝賀夕食会の席で突然、気分の不良を訴え、そのまま還らぬ人となった。享年84。

同行していた春山勝医師によると、「眠ってもよいか」という一言が坂井の最期の言葉となった。死因は急性心不全だった。9月24日、かつての同僚で坂井と仲のよかった三上一禧が、岩手県から上京して巣鴨の坂井邸に弔問に訪れ、私も同行した。

10月14日、青山斎場で行なわれた「お別れの会」には多くのファンが集った。坂井を師と仰ぐ格闘家の前田日明など縁の深かった何人かが弔辞を読み、24年前の映画『大空のサムライ』で坂井三郎役を演じた俳優・藤岡弘の姿も会場の隅にあった。

しかし当日、斎場にほど近い原宿・東郷神社で元零戦搭乗員の会合があり30数人が集ったにもかかわらず、昔の海軍搭乗員仲間で「お別れの会」に列席したのは、弔辞を読んだ山中志郎のほかには、昔なじみの艦爆、夜間戦闘機搭乗員・小野了、台南空時代の同僚・田中國義、横空時代に一緒に勤務した大原亮治、予備学生出身搭乗員でゴルフ仲間だった望月慶太郎の、あわせて4人だけだった。（完）

