WBCに井上尚弥…動画配信サービス《スポーツ中継独占戦争》の裏側で「ディズニープラス」だけが描く独自の勝算

NetflixやAmazonとも違うディズニーの成長戦略

熾烈なシェア争いが繰り広げられている動画配信市場。ここ最近では、NetflixによるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）、Leminoによる世界4団体統一王者・井上尚弥選手のボクシングタイトル防衛戦の独占配信などが話題になっていた。

各サービスのコンテンツ戦略においては、従来のドラマや映画などエンターテインメントのオリジナル製作とともに、各種スポーツ競技の世界大会やビッグイベントなどの取り込みによるユーザーの囲い込みの動きがより活発になっている。

そんななか、他社とは異なる独自の動きを見せているのが、世界市場を席巻するグローバルプラットフォーム勢の一角となるディズニープラスだ。グループ傘下のスポーツチャンネル・ESPNの配信地域を広げ、スポーツの生中継を強化する方針を示す一方で、アジア発のローカル・オリジナルコンテンツにもより一層注力していく姿勢を明確にした。

▲香港ディズニーランドホテルで開催されたディズニープラスのアジア・パシフィック新作発表プレゼンテーション『ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025』。約400人のアジアからのメディアが参加した（画像提供：ディズニー）

なかでも興味深いのは、日本の「連続実写ドラマ」を強化する方針だ。これまでアジア発のオリジナルコンテンツでは、実写ドラマは韓国が圧倒的多数を占め、日本はアニメを主軸に、バラエティ番組や連ドラも一定数ラインナップしてきた。しかし、編成の傾向から見ても、投下される予算規模は韓国が群を抜いて大きく、日本との差は歴然だった。

そんなアジアの勢力図に地殻変動が起きようとしている。ウォルト・ディズニー・カンパニー、アジア・パシフィックのプレジデントであるルーク・カン氏は、今後数年で日本への投資をアジアのどの国よりも加速させる計画であり、なかでも世界から注目を集め始めている連続ドラマに注力していくことを明かした。

飽和する市場で激化するシェア争い

世界の動画配信市場では、Netflix、Amazonプライムビデオ、ディズニープラス、HBO Max、Hulu、パラマウント・プラスなどハリウッドメジャー映画会社を有するメディアグループによる動画配信サービスがしのぎを削っている。

米調査機関によると、その市場規模は2024年で6700億ドルを超え、2025年は8000億ドルを上回ると予想されている。すでに市場は成熟期へ入っており、従来のサブスクリプション（SVOD）とペイパービュー（TVOD）のほか、広告ベースのAVODなどを組み合わせた複合型の収益モデルへと進化しながら、市場拡大を続けている。

一方、日本国内ではNetflix、Amazonプライムビデオ、HBO Maxやパラマウント・プラスをインサービスにするU-NEXT、ディズニープラスが4強となり、グローバル同様成熟期に入った市場でシェア争いを激化させている。

デジタルコンテンツ協会（DCAJ）によると、国内市場規模は2024年が5710億円（前年比106％）。サービス間の連携や統合が進んだことで、提供内容や料金体系が多様化し、ユーザーの負担軽減と選択肢の拡大につながっている。この流れを受け、今後も市場の伸張は続き、2029年には6780億円規模に達すると見込まれている。

グローバル、国内ともに、コロナ禍の急激な市場拡大を経て現在も成長を続けるが、その伸びは鈍ってきている。近い将来には市場が飽和状態となり、各サービスが生き残りをかけた熾烈なシェア争いへ突入すると予想される。国境を越えた買収や提携が相次いでいる現状は、その段階がすぐ目前まで迫っていることを示唆している。

スポーツ中継が増える中、独自路線を貫くディズニー

国内に目を向けると、各サービスが注力しているのは、映画やドラマ、人気アーティストやタレントの音楽ライブ、バラエティなどのオリジナルコンテンツの拡充と、スポーツや音楽フェスなど幅広く世間に注目される社会的イベントの独占配信による、新たな会員層へのアプローチだ。

とくにここ最近では、NetflixのWBCやNFL（北米プロアメリカンフットボールリーグ）、Amazonプライムのボクシング世界タイトル戦や格闘技のビッグマッチ、U-NEXTのプレミアリーグ（英プロサッカーリーグ）やバレーボール日本代表戦など、スポーツの生中継を各サービスが取り込む動きが拡大している。

▲U-NEXTはプロサッカーリーグ「プレミアリーグ（イングランド1部）」2030-31シーズンまでの日本国内における全試合の独占配信する（画像提供：U-NEXT）

そうしたなか、同分野で後塵を拝しているのがディズニープラスだ。グローバルでは今後の拡大方針を示しているものの、国内ではまだ目立った動きは見られない。一方で、独自戦略として、他サービスとは一線を画しているのが、アジア・パシフィック発のローカル・オリジナルコンテンツ製作（APAC）だ。

APACは2021年にスタートしたプロジェクトで、これまで世界的ヒットを連発してきた韓国ドラマを中心に、巨額の投資を背景にビッグネームのスターが出演する大作を次々と制作し、世界へ送り出してきた。

その結果、2024年に北米以外の国で制作されたオリジナル作品の全世界視聴回数に基づくトップ15のうち、9作品を韓国ドラマが占めた。グローバルでのユーザー・ユーザーエンゲージメントの強化に実績を残している。こうした戦略は、ストーリーテリングをメインに据えるエンターテインメント企業を掲げるディズニーにとっての本筋になるだろう。

世の注目を集めるスポーツ系コンテンツは、ライトユーザーへアプローチすることができる。しかし、その場だけのショット視聴ではなく、そこを入り口にしてユーザーが定着しなければ意味がない。

ロイヤルカスタマーを増やすことこそ、サービスの成長と未来の発展につながる。そのためには、優れたエンターテインメントが欠かせない。APACの戦略には、何よりもそこに注力するディズニーのプライドとポリシーがにじみ出ている。

