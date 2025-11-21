56歳・マルシア、“癒しの時間”塗り絵作品に反響「めっちゃ素敵」「色彩がいい感じ」「センスが良い」 塗り絵は「私の心の深呼吸」
歌手・タレントのマルシア（56）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。日々の忙しさから離れた“癒しの時間”である塗り絵タイムに完成させた作品を披露した。
【写真】「色彩がいい感じ」「センスが良い」マルシアの塗り絵作品
マルシアは「マルシアの真夜中の囁き / Sussurros da Meia-Noite」と書き始め、鮮やかな色使いの塗り絵作品を投稿。「静かな夜に、そっと色を重ねる時間。バッスルドレスの淑女を塗りながら、過去と現在がふわりと重なるような感覚に包まれました」と、制作時の気持ちをつづった。
さらに、「忙しい日々の中で、塗り絵は私の心の深呼吸。色に身をゆだねるだけで、心が優しくほどけていく」「Coloring heals my heart. A pequena magia da minha alma.（色塗りは私の心を癒す。私の小さな魔法。）」と、塗り絵をする時間が息抜きになっていることを明かしている。
コメント欄には「めっちゃ素敵」「色彩がいい感じ」「センスが良い」「色に明暗や濃薄があってすごく綺麗」「心を優しく映し出していて大好き」などの声が寄せられている。
【写真】「色彩がいい感じ」「センスが良い」マルシアの塗り絵作品
マルシアは「マルシアの真夜中の囁き / Sussurros da Meia-Noite」と書き始め、鮮やかな色使いの塗り絵作品を投稿。「静かな夜に、そっと色を重ねる時間。バッスルドレスの淑女を塗りながら、過去と現在がふわりと重なるような感覚に包まれました」と、制作時の気持ちをつづった。
コメント欄には「めっちゃ素敵」「色彩がいい感じ」「センスが良い」「色に明暗や濃薄があってすごく綺麗」「心を優しく映し出していて大好き」などの声が寄せられている。