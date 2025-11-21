日本の敗戦が近づいてくると…「太平洋戦争」で銀行に何が起きたのか「知られざる実態」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

近づく敗戦の足音：東アジア・東南アジア

ところで昭和18年も半ばを過ぎると、外地にいる人たちは、それとなく日本の敗色が濃くなっていることが分かってくる。

昭和18年の夏には横浜正金銀行が内部報告書の中で、日系通貨に対する中国人の信認が低下していることを指摘している。実際に昭和19年の半ばの上海では、それまで親日政権の通貨に有利だった、蒋介石政権通貨との交換相場が逆転した。軍の強制力や大本営発表も、利にさとい金融市場相手では神通力を発揮し得ない。

昭和18年末頃の京城（現：ソウル）では、朝鮮銀行員が「市内の図書館から英語会話の本や英語の辞書が盗まれている」という街の噂を耳にしている。もちろん、占領軍として米軍が進駐することを予想しての行動だ。

台湾島も情勢は楽観視できないとして、台湾銀行では台銀券の発行準備（台銀の資産）となっていた日銀券を、受領後は日本本土の支店に留め置き始めた。つまり台銀の資産が、少しずつ日本に移っていた。

サイパン島などの南洋各地では噂どころではなく、昭和19年に入ると連合国軍の本格的な攻撃が始まった。

台銀は南洋諸島にも出張所を持っていた。このため現地では日銀券を保有していたが、戦況が厳しくなり爆撃や戦禍による焼失が避けられなくなった。そこで昭和18年12月にはトラック島（東京から南南東に3500キロ）、クェゼリン島（東京から南東に4000キロ）の両出張所に対して、損失（戦災による日銀券の喪失）が生じた場合には日銀において一定額を補償することになった。

その後、適用対象となる支店・出張所は順次拡大されたが、戦況の推移に伴い本店と各支店間の連絡・通信が困難となり、実効性は上がらなかったと見られている。ちなみにトラック島は昭和19年2月の空襲で海軍基地が壊滅的な打撃を受けたが、米軍が上陸し占領行政が始まるのは戦後の昭和20年10月中旬となった。しかし、クェゼリン島は昭和19年2月に日本軍守備隊が玉砕、台銀行員2名も殉職している。

住民も巻き込んだ、凄惨な戦闘が繰り広げられたサイパン島では、日本軍守備隊は、昭和19年7月に全滅となった。行員が4名いた台銀サイパン出張所では2名が犠牲となり、2名は米軍に収容された。

フィリピンでは昭和19年9月下旬のマニラ初空襲以降、連日空襲を受けるようになった。10月20日には、南西太平洋方面連合国軍司令官ダグラス・マッカーサー大将（12月に元帥に昇進）がレイテ島に上陸する。

そこで日本軍は10月に、18歳以上50歳未満の在比邦人男子を現地召集した。当時ルソン島にいた日本人約5800人のうち、およそ3300人が召集・徴用された。

さらに11月下旬にマニラの軍政監部が、正金銀行と台銀の支配人退任と、両行の業務を政府系金融機関である南方開発金庫（南発）に移管するように命じてきた。フィリピンの軍事情勢が厳しくなり、民間銀行（台銀も株式会社だった）ではリスクを負担し切れないので、政府系金融機関にそれを肩代わりさせるというわけだ。

もちろん両支配人は、民間企業の人事や経営判断への軍政監部の介入に反対した。資本主義社会では、民間企業は収益性・公益性・リスクの均衡を睨みながら経営判断を行っている。この判断への介入は、資本主義の否定でもある。

軍政監部に対する両行の申し入れは、『台湾銀行史』には戦時の世相を反映して「陳情」と記してある。このような軍民の関係そのものが常軌を逸していたと言わざるを得ない。銀行にしてみると、軍が「民間銀行の戦時リスクに配慮する」など大きなお世話だ。大体このような重大事は銀行本部の判断を仰ぐ必要があるし、銀行本部も大蔵省や日銀との協議は欠かせない。金融当局（大蔵省・日銀）は管理監督だけでなく、民間金融機関が負担するリスクへの保険としても機能する。

しかし軍は、フィリピンの戦況が「かかる措置を必要とするまで逼迫していることを、両行本部に通告することは軍機（引用者註：軍事機密）に属する」として認めなかった（台湾銀行史編纂室編『台湾銀行史』）。

最終的に両支配人は現地の判断で、軍政監部が求めた支店業務の南発への12月15日付譲渡契約書に判を押した。同じ日に、マニラに残っていた高齢・女性・幼少の日本人たち2000名は、軍の命令でマニラ北方250キロの山間部バンバンに移動した。

正金銀行と台銀のマニラ支店も疎開することとなり、昭和20年1月5日に帳簿を締め切った。重要書類などを焼却した後、行員らはマニラを離れる部隊とともにバンバンより海寄りのバギオに向けて疎開を始める。

軍の説明では、米軍をルソン平原に誘い込んで攻撃し、4月29日の天長節（天皇誕生日）までにはマニラを奪還するとなっていた。度重なる空襲に加えて、マニラ市内外では米軍に支援された抗日ゲリラが跋扈しており、軍の説明もカラ元気の響きは隠せない。しかし銀行の方では疎開に際して、マニラの支店内金庫室（ストロングルーム）に伝票・帳簿などを整理格納し、マニラ奪還後すぐに営業再開できる準備を一応整えた。

軍は疎開用になけなしのトラックを1台提供してくれた。支配人車や取引先のトラックにも分乗する。こうしてフィリピンでは、「疎開」という名の逃避行が始まった。この逃避行には南発も同行した。いくら「リスクに耐性のある」政府系金融機関であっても、連日爆撃があり、街には銃砲弾が飛び交う中で営業などできるものではなかった。

