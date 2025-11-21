一足先の敗戦、そのとき何が…パリとベルリンで日本人銀行員が体験したこと

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

未曾有の戦争の「舞台裏」には、銀行員（バンカー）たちの奮闘があった。注目の新刊『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

一足先の敗戦：パリ・ベルリン

1944（昭和19）年には、正金銀行パリ支店が「敗戦」を経験する。6月6日にノルマンディーに上陸した連合国軍は、8月18日のゼネスト、翌19日のレジスタンス一斉蜂起に続いて24日にパリに入る。8月25日にドイツ軍のパリ軍事総督が降伏文書に署名して、パリは解放された。

連合国軍にとって日本人は欧州にあっても敵国民であり、捕まれば抑留されるだろう。正金銀行は8月12日にパリ支店を閉鎖した。2人いた行員は8月15日、大使館員・商社社員・報道機関職員・研究者ら残っていた日本人と共に8台の車に分乗してパリを出発。8月20日にベルリンに着いた。正金銀行は非常用資金を在仏日本大使館に貸し付けていたが、これもベルリンに引き揚げ、正金銀行ベルリン支店に再度預けられた。

当時のドイツには、日本の銀行店舗は2つあった。正金銀行のベルリン支店とハンブルク支店だ。パリ支店閉鎖後は、欧州に存在する日本の銀行店舗はこの2ヵ所だけとなった。そのうち行員数1人のハンブルク支店は、1943年の大空襲で半焼状態となる。

ベルリン支店の主な業務は、日本にあるドイツ資産の売却代金やライセンス料などの決済と、日本からの在留邦人宛送金の受け取りなどだ。ベルリンには大使館員のほか、商社や軍需関連企業の駐在員がいた。東京−ベルリン間の物理的な交流は途絶しているので、これらは銀行勘定上の手続きとなる。

正金銀行の日本の口座に入金され、ベルリンの口座から引き出す。例えば1943（昭和18）年10月に、第2次大戦勃発で帰国できなくなったドイツの日本企業の駐在員・長期出張者たちが中立国とソ連（シベリア鉄道）経由で帰国した。その際に日本の本社が送金した渡航費用を、彼らは正金銀行ベルリン支店で受け取っている。

変わったところでは、連合国軍捕虜への慰問品購入資金の送金があった。連合国は中立国スイスのスイス国立銀行（中央銀行）に資金を入金、スイス国立銀行はそれを正金銀行の勘定に入れる。スイスの外交官が日本国内や日本の占領地で、その資金を正金銀行の口座から引き出す。彼らはその金で酒・タバコなどの慰問物品を購入し、連合国軍捕虜に差し入れるというものだ。

正金銀行は、昭和19年後半より空襲が激しくなったベルリンでの資金操作を避けるようになる。そしてその機能を、スイスを中心にスウェーデン、スペイン、ポルトガルなど中立国の提携先銀行に移した。日本や満洲、朝鮮、台湾などとは裏腹に、ベルリンのバランスシートは縮小していった。

そのような中で、北村孝治郎・正金銀行ベルリン駐在参事は昭和18年10月に、BISの理事に就任した。前々任BIS理事の野原大輔、前任の加納久朗は正金銀行ロンドン支店支配人だったが、ロンドン支店は閉鎖となったので、ベルリン駐在の北村がBIS理事に就いた。日本もBISに出資しており、北村の理事就任は問題ないのだが、戦争中には理事会が開催されることも少なくなった。

さらに、「なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」」では、国力を大きく上回る規模の長期総力戦がなぜ可能だったのかについて見ていく。

【つづきを読む】なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」