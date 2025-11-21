40・50代の秋冬コーデに！【ユニクロ】大人がこなれる♡「グリーン系アイテム」

落ち着きと華やかさを両立してくれる「グリーン系アイテム」は、秋冬の大人コーデにもってこいのカラー。今季の【ユニクロ】には、40・50代の大人女性にこそ取り入れてほしい上品グリーンが勢ぞろい。シンプルな着こなしに一点プラスするだけで、ナチュラルに洗練された印象にしてくれるはず。売り切れる前に、ぜひチェックしてみて。

前後で表情が変わる配色デザイン

【ユニクロ】「プリーツロングスカート」\4,990（税込）

深みのあるグリーンに深いブルーを組み合わせたプリーツロングスカート。前後で色の配置が異なり、見る角度によってガラッと表情が変わります。軽やかに揺れる2トーンのプリーツが、動くたびにエレガントで上品な雰囲気を生み出してくれそう。シンプルなセーターやシャツを合わせるだけで、一気にコーデをアップデートできるかも。

リラクシーなのに上品な秋冬の定番ワンピ

【ユニクロ】「スフレヤーンワンピース」\3,990（税込）

ユニクロ公式サイトで「ベストセラー」と紹介されているグリーンのニットワンピ。派手すぎず、それでいて存在感のある大人カラーが魅力的です。素材はチクチクしにくいスフレヤーンを使用しており、心地よくリラクシーに着こなせそう。ベーシックなストレートシルエットは癖がなく、生地の厚みも「長い期間着用しやすい厚さ」に設計されており、秋口から冬の終わりまでしっかり活躍が期待できるかも。

シックカラーと立体シルエットで魅せる大人カジュアルパンツ

【ユニクロ】「コットンカーブアンクルパンツ」\4,990（税込）

緩やかなカーブシルエットが美しい、コーデの主役になりそうなワイドパンツ。カーブデザインとダボつかないアンクル丈が足のラインのすっきり感を演出し、美脚見えも期待できそう。深みのあるダークグリーンはほどよい重厚感があり、秋冬らしいベージュやブラウンとの相性も抜群。落ち着いた雰囲気でシーズンムードを盛り立ててくれるはず。大人っぽいこなれたカジュアルコーデを目指すなら、1本ゲットしておくと便利かも。

暖かさもおしゃれも備えた冬のワンポイント

【ユニクロ】「ヒートテックリブビーニー」\1,500（税込）

冬のスタイリングにさりげないアクセントを添えるビーニー。シンプルな形が特徴のビーニーは幅広いスタイルに合わせやすく、被るだけでこなれ感をプラスしてくれそう。暖かなヒートテック素材を使用しており、機能性も優秀です。落ち着いたグリーンは、ダークトーンが増えがちな秋冬のコーデにさりげないワンポイントとして活躍が期待できます。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ