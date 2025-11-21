じつは、ラマヌジャンがいなかったらフェルマーの最終定理は解けなかった！彼の残した数式たちから「天才数学者の実像」に迫る

異端、魔術師などの言葉で称される天才数学者・ラマヌジャン。彼はいったい何者だったのか？ラマヌジャンの数感覚や思考を、残された数式から読み解きながら、数学者としての実像、そして、数学未解決問題「リーマン予想」や「フェルマーの最終定理」解決への端緒を切り拓いた現代数学への功績を紹介した話題の書『ラマヌジャンの数学 無限を掴んだ数学者』（小島寛之・著）。この記事では、この本の「まえがき」を公開します。

この不思議な数式はどこから!?

ラマヌジャンは、インドから彗星のようにあらわれた数学者です。英才教育を受けたわけでもないのに、他の数学者が舌を巻くような式を膨大に発見しました。

例えば、円周率を計算できる次の式もそのひとつです。

2を掛けて逆数にすれば円周率πになりますから、右辺の途中までを計算して、それに2√2 を掛けて逆数にすれば円周率の近似値が得られます。

なんと、右辺の第2 項までの計算だけで小数第15 位まで一致する円周率の近似値が得られます(詳しくは第6 章)。

この式をどうやって思いついたのか、と聞かれたラマヌジャンは「夢で神様が教えてくれた」と答えたそうです。

このエピソードを聞くと、ラマヌジャンが「数学の魔法使い」のように思えます。そのせいか、ラマヌジャンの数学史上の扱いは「異端の数学者」というものでした。

果たして、本当にラマヌジャンは「異端の数学者」なのでしょうか？

ラマヌジャンは本当に「異端の数学者」なのか？

この本の目的は、数学者ラマヌジャンの実像に迫ることです。

ラマヌジャンは、自分の見つけた数式を日記のようにノートに書いていました。それはまさに日記というもので、つれづれなるままに記され、膨大な量にのぼります。

中にはよく知られた数式も混じっていますが、その多くは、それまで数学者たちが目にしたこともないたぐ類いのものでした。誰かに説明するために書いたものではないので、証明も導出のプロセスもなく、他の数学者にとってさえも真偽不明で奇々怪々な数式たちです。

それはラマヌジャンが伝統的な数学教育を受けず、また当時のインドが数学文化から隔絶した状態にあったことに起因したのでしょう。

数学者を魅了する「ラマヌジャンのΔ（デルタ）」と「ラマヌジャンのF」

しかし、イギリスの数学者ハーディは、ラマヌジャンから手紙で送られてきた数式たちを一目見ただけで、それが尋常ならざるものであることを看破し、ラマヌジャンをイギリスに招聘しました。

その後、ラマヌジャンの数式たちは多くの数学者を魅了することになります。

とりわけ、ラマヌジャンが愛した2 つの保型形式（デルタΔとF）は、「ラマヌジャン予想」という魅力的な予想を生み出し、後に数学の大きな進化を促しました。

本書は、そのラマヌジャン予想を主たるテーマとして、それにまつわる保型形式・ゼータ関数・オイラー積・楕円曲線・モジュラー曲線などをできるかぎりやさしく解説することを目指します。それらの理解に必要となる複素数、モジュラー変換、フーリエ級数などのアイテムも、一般の読者が読み進む上で高い壁にならない程度に準備しています。

ラマヌジャンの残した数式から見える実像とは

本書の構成は、次のようになっています。

序章でラマヌジャンの数奇な生涯を描きます。

第1、2、3 章では、彼の初期の発見である、高次合成数、分割数、発散級数をそれぞれ説明します。

第4、5 章では、50 年以上にわたって数学者をとりこ虜にした「ラマヌジャンのデルタΔ 」に関するラマヌジャン予想について、一般の読者にもわかるように解説します。

第6、7 章では、ラマヌジャンが夢中になって研究した保型形式というものが、何であるかを初歩から解説した上で、保型形式「ラマヌジャンのF」と楕円曲線との深遠な関係をお見せします。

クライマックスの終章では、ラマヌジャン予想を解決する数学者たちの悪戦苦闘が、結果的にフェルマーの最終定理の解決に結びついた、その道程を概説します。この終章を読めばラマヌジャンが異端の数学者どころか、数学を変革した立て役者のひとりであることがわかってもらえることでしょう。

それでは、ラマヌジャンの数学がどのようなものだったのか、彼の残した数式をもとに、その思考と発想の軌跡を見ていくことにしましょう。

ラマヌジャンの失われた論文には「リーマン予想」への重要なアプローチがあった。ラマヌジャンの初期研究「高次合成数」とはなにか