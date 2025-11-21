英語で「How′s it going? （調子はどう？） 」と聞かれたときの返答フレーズ

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

「How’s it going?」は友だちなど親しい人に会ったときによく使われるカジュアルな挨拶で、日本語では「調子はどう？」「どんな感じ？」「元気？」などと訳されます。そこで今回は、「How’s it going?」と聞かれたときの返し方を紹介。会話のバリエーションを広げてみましょう。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「How's it going?」の返答フレーズ

「How's it going?」（調は子どう？／どんな感じ？）はカジュアルな挨拶としてよく使われます。フレンドリーに聞こえる返し方を覚えておくと、会話がスムーズになります。ここでは、初心者でも簡単に使えるフレーズをいくつか紹介します。

【1】 Pretty good, thanks. 「いい感じだよ、ありがとう」

【解説】明るくポジティブに返したいときの定番フレーズです。たとえば、「Pretty good, thanks. How about you?（いい感じだよ、ありがとう。君は？）」のように相手に聞き返すと、より会話が弾みます。

【2】 Not bad at all. 「悪くないよ」

【解説】「not bad」は「まあまあ」の意味ですが、「at all」をつけると少しポジティブな響きになります。「Not bad at all. Just busy with work.（悪くないよ。ちょっと仕事で忙しいけどね）」のように軽く近況を加えるのも良いでしょう。

【3】 Same old, same old. 「いつも通りだよ」

【解説】友人との気軽な会話で使うスラング的表現で、変化や面白みのない状況を指すことが多く、ややネガティブなニュアンスです。「Same old, same old. Just the usual stuff.（いつも通りだよ。変わらずって感じ）」のようにカジュアルに使えます。

