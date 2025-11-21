【難解略語】「GPA」が何の略か分かりますか？ 成績評価の指標。知ってたらすごい…
突然ですが、「GPA」が何の略か知っていますか?
主に大学の成績で目にした…
気になる正解は・・・？
正解は・・・
正解は、「Grade Point Average」でした！
「GPA」とは「Grade Point Average」の略。学生の成績を数値化した指標です。
各科目の成績をA＝4.0、B＝3.0といった点数に置き換え、単位数で重みづけした平均値として算出されます。社会人に置き換えるなら、単なる“点数”ではなく「成果の質と量を合わせて評価したスコア」に近いイメージです。
海外では大学・大学院の進学だけでなく、企業の採用選考でも重視されることが多く、日本でも外資系企業や一部の大手企業では応募書類にGPAの記載を求めることがあります。GPAが高いということは、長期間にわたり安定して学業成績を維持できた証拠として評価され、自己管理能力や継続的な努力を示す材料になります。逆に、GPAが低くても「なぜそうなったか」「そこから何を学んだか」を説明できれば、マイナスにはならないケースもあります。
みなさん正解できましたか？
次回の難解略語もお楽しみに！