ニューストップ > 車ニュース > ジムカーナなのに２台同時出走ってどういうこと？ 優勝も狙えると評… ジムカーナなのに２台同時出走ってどういうこと？ 優勝も狙えると評価されながらも最下位に沈んだ金沢大学自動車部員が「2025 フォーミュラジムカーナ」から学んだこと ジムカーナなのに２台同時出走ってどういうこと？ 優勝も狙えると評価されながらも最下位に沈んだ金沢大学自動車部員が「2025 フォーミュラジムカーナ」から学んだこと 2025年11月21日 7時0分 WEB CARTOP リンクをコピーする みんなの感想は？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 優勝校には１年間86を貸与ってマジ⁉︎ 日本最速自動車部を決める「2025 フォーミュラジムカーナ」最終戦 Rd.4が富士で開幕 2025年の最速自動車部の座を勝ち取ったのは駒澤大学！ 「2025フォーミュラジムカーナ」Rd.４全国大会で学生たちが熱戦を繰り広げた 2025年に日本一ジムカーナが上手かった女子大生が決定！ フォーミュラジムカーナ女子クラス攻略のカギは「サーキット走行」だった 関連情報（BiZ PAGE＋） 新幹線