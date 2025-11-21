

健康に気を使う人は発酵食品を取り入れるなど腸内環境にも気を配っているのではないでしょうか？ 実はそうした人ほど陥りやすい、健康上の落とし穴があります。

本記事は、鍼灸師、臨床分子栄養医学研究会認定カウンセラーであり、YouTubeチャンネル「体質改善を終わらせる方法」を運営する中村ひろき氏の著書『腸から体を変える本』から一部抜粋・再構成してお届けします。

謎の不調…原因はまさかの“糖質制限”だった？

腸活という言葉が広く認知されたのは2017年頃。今ではブームにとどまらず、すっかり定着してきた感があります。納豆やヨーグルトなどの発酵食品を積極的に摂ったり、塩麹を取り入れたりと、みなさんも腸活を行ったことが一度はあるのではないでしょうか？

けれど、その一方で発酵食品を食べているけれど、余計にお腹の調子が悪い気がする、ストイックに食材を選び、腸活を意識した食事をしているけれど不調から抜け出せない……という腸活迷子さんも多いのです。

僕のカウンセリングに訪れたクライアントさんの一例をご紹介します。

ある日、初めてカウンセリングに来られた方がいました。食事への意識は非常に高く、栄養学に関する知識も豊富でした。けれど、2年前から続く「お腹の張り」が一向に改善しないとのご相談でした。

1週間の食事記録を見せてもらうと、そこには一見完璧な朝食が並んでいました。オーガニック野菜やオートミールたっぷりのサラダボウル。体に良さそうな物ばかりで、まるで健康雑誌の特集のようでした。

ところが、決定的に足りなかったものが1つ。それが「糖質」でした。なぜ腸にとって糖質が必要なのかというと、腸の修復や調子を整えるのに欠かせない栄養素だからです。糖質＝悪というような風潮があるものの、そもそも糖質は五大栄養素の1つで、生命維持に欠かせないものです。

糖質が足りなくなると、エネルギー不足となり、基礎代謝が低下してしまいます。すると、せっかく摂った栄養素を働かせることができなくなってしまうのです。つまり、腸のために栄養を摂っているのに使えない状態です。

これでは、どれだけ食事に気を遣っていても、成果を実感できません。

過剰な糖質制限が「だるい」「疲れやすい」に…

糖質をなるべく減らそうとしている方は、太るのではないか、メタボになるのではないか、血糖値が乱高下するのではないか、などの心配があってのことだと思います。けれど、体が1日に必要としているエネルギー量は、厚生労働省の基準によれば、男性で2300kcal前後、女性で1700kcal前後です。けっこう多いなと感じる方もいるのではないでしょうか。

このエネルギー量が食事で摂れていないと、腸の修復はもちろん、だるい、疲れやすいなどの不調も改善されにくくなります。糖質はきちんと消化吸収できれば、まったく怖がるものではないのです。

前述のクライアントさんは、1日の総摂取量が900kcalしかなく、体はエネルギー不足の状態でした。この状態で繊維質の多い野菜を大量に食べたら、お腹が張ってもおかしくありません。この場合、まず行いたいのは「質より量が大事」に着目することです。栄養の質というと、どうしても添加物の有無やオーガニックなど体に良さそうなものばかりに目が行きがちですが、その前に必要なのは、エネルギー源である糖質や、体の材料となるたんぱく質をしっかり摂ることなのです。

腸などに不調があると、「ちゃんと栄養を摂らねば」と身構えてしまうかもしれませんが、最初から完璧な食事を目指す必要はありません。カウンセリングにいらっしゃる方の中には、「朝はお腹が空かない」「3食きちんと食べないとダメですか？」と聞かれることがあります。

このように朝食を摂らないと、朝は低血糖状態になっているはずです。まずは血糖値を安定させたいので、朝食で必ず何か糖質を摂ってくださいとお伝えします。もしご飯などの食事が喉を通らないのであれば、果汁100％のジュースからでも良いのです。果汁100％のジュースは液体である分、消化への負担も少ないうえ、すぐエネルギーになってくれるメリットがあります。胃腸が弱っている場合でも取り入れやすい糖質といえます。

これを続けていくうちに、低血糖を脱出するために出ていたアドレナリンが抑制され、自然と空腹を感じるようになってきます。すると、義務感からではない、体の自然な欲求としてご飯を食べたいという欲求が出てくるようになるのです。はじめから3食きちんと食べなければと無理をすると、食事に対するストレスがかかり、それが消化不良の要因になってしまうこともあります。今の自分ができる範囲で始め、徐々にステップアップしていくことが、結局は健康への近道になるのです。

一方で、気をつけたいこともあります。よく「朝食にプロテインやゆで卵でもいいですか？」と聞かれることがありますが、これはあまりおすすめしていません。たしかにたんぱく質は大切な栄養ですが、血糖値にはほぼ影響しないのです。それは、たんぱく質を摂ってもすぐに使えるエネルギーにはならないことを意味しています。

繰り返しになりますが、まず血糖値を上げて低血糖をケアし、安定させること。たんぱく質を気にするのは、次のステップで大丈夫です。無理せず、今の自分にとって、できる・続けられるところまでハードルを下げて始めていきましょう。

たんぱく質の無理のない上手な摂り方

糖質が摂れるようになってきたら、次のステップがたんぱく質の摂取です。たんぱく質は言わずもがな、体の材料として欠かせない栄養素。筋肉や内臓、消化酵素、ホルモン、免疫細胞など、あらゆる組織のもとになるため、一般的にはたんぱく質を積極的に摂取することが推奨されています。

しかし、たんぱく質はただたくさん摂れば良いものではありません。大切なのは、摂ったたんぱく質をきちんと消化・吸収して、体の中で役立てられているかどうかです。

消化吸収できなかったたんぱく質は、体に負荷をかけます。特に胃腸が弱っている時に無理をしてたんぱく質を摂ると、未消化の大きな塊のまま腸に届き、ガスや膨満感、便秘、下痢などを引き起こす要因になってしまうことがあります。

特に、年齢を重ねると胃の運動機能が徐々に低下してくるため、消化に時間のかかるたんぱく質は胃の中に長時間残りやすくなり、胃の不快感を引き起こしてしまうこともあります。

たんぱく質の消化を助ける摂り方

たんぱく質をしっかり消化するために、まず基本となるのは、再三いわれていることですが、よく噛んで食べることです。たんぱく質は胃液に含まれるペプシンという消化酵素で分解されますが、いかにこの咀嚼で食べ物を小さくして胃に届けるかがまず鍵となります。

ただ、食べる以前の料理中の香りや咀嚼によって唾液や胃酸の分泌が促され、消化の準備が始まっていることもお忘れなく。五感を使って食事を楽しみながらしっかり噛むことで、消化がぐんとスムーズになるので、ぜひ意識してみてください。小さなことですが、消化力はかなり変わってくるはずです。

次に意識したいのが、消化吸収できる分だけを食べることです。血液検査などで「低たんぱく」と指摘されると、多くの人が「もっと摂らなければ」と思いがちですが、実は逆の発想も大切なのです。消化力が落ちているときほど、あえてたんぱく質の摂取量をいったん減らすことで、胃酸の負担を一時的に軽くし、吸収率を高めるようにします。たんぱく質を20g摂っても消化しきれずに不調を起こすくらいなら、確実に消化できる5gを摂る方が体にははるかに効果的なのです。

また、プロテイン飲料についても注意が必要です。液体だから消化しやすいだろうと思われがちですが、たんぱく質である以上、消化には多くの胃酸や酵素の助けが必要になります。体調によっては負担になるので、摂る場合は規定量を超えないようにし、一度に飲み切るのではなく、何回かに分けて少しずつ飲みましょう。そして、できれば口に含んでゆっくり噛むようにして飲むようにし、消化を助けてあげてください。実際、よく噛んで飲んだら胃もたれしなくなったという声もいただいています。

そのほか、アミノ酸の形でたんぱく質を補うという選択肢もあります。たんぱく質はアミノ酸に分解されてから体の各所で利用されますが、この分解の過程が体にとっては意外と重労働なプロセス。特に疲労が溜まっているときや、胃腸が弱っているときは、はじめからアミノ酸の状態に分解されているものを摂ることで消化の負担を軽減することができます。





また、消化酵素もたんぱく質が材料なので、アミノ酸で摂取すると、すぐに活用でき、消化がスムーズになります。具体的には、BCAA（分岐鎖アミノ酸）やEAA（必須アミノ酸）のサプリメント、魚の粉末が入っただしパック、ボーンブロススープなどを活用するとよいでしょう。お味噌汁やスープなら自然に取り入れられますし、何より消化に優しいのがメリットです。実際、「サラダチキンやゆで卵だと胃もたれする」という方でも、お味噌汁を飲んで不調になるケースはほぼありません。

そして、くどいようですが、何よりも食事で楽しんでください。五感で味わって食べることは、栄養吸収だけでなく、自律神経のバランスや消化機能そのものにもプラスに働きます。

たんぱく質は、量を食べることよりも、しっかり体の材料として使えるように体内に届けることが何よりも大切です。摂るだけで満足せず、今の自分に合った形で体の中で効かせるまで考えられるようになると、たんぱく質はあなたの強い味方になってくれます。

成果を出すには腸活以前の見直しが功を奏する

腸活以前に、体を動かすエネルギーがあるかどうかが鍵となります。灯台下暗し的な話ですが、まずは栄養をしっかり使える体に整えることが大切です。そのためには、糖質が足りていない低血糖状態から抜け出すことが必要になります。低血糖をケアしていくと、腸活の効果も実感しやすくなるはずです。腸活の成果が実感できないという方は、一度ここから見直してみてください。

