数十億円のクルーザーが停泊、会員権約4900万円のホテル、専用ゲートのある住宅街……大富豪が集う「芦屋のハワイ」とは何か？

芦屋といえば、「富豪が住み豪邸が並ぶ関西屈指の住宅街」というイメージを持たれているかもしれない。だが、実際のところ、どんな街なのかをよく知らない人は多いのではないだろうか。

長らく芦屋を取材し、『誰も知らない「芦屋」の真実――最高級邸宅街にはどんな人が住んでいるか』（講談社＋α新書）を刊行したばかりのフリーライターの加藤慶氏が、その内実を明かす。

防潮堤が整備されて

南芦屋浜は約125ヘクタール、甲子園球場の32倍に相当する人工島である。南側のエリアには後述する芦屋マリーナやビーチがあり、2025年には、竣工して28年を迎えた。

その美しい景色から、一部の人からは「芦屋のハワイ」と称された。

1969年11月、旧海岸線の芦屋浜から工事が着工された。学校や公共施設などがある住宅街が芦屋浜エリアで、マリーナがある南芦屋浜は、1971年から工事を進めたもののオイルショックにより1977年に一度中断。

10年後の1987年に再開し、阪神・淡路大震災の2年後の1997年に全面竣工した。島の一角を占める陽光町には高層マンションが立ち並び、海洋町、南浜町、涼風町には低層の住宅エリアが広がった。

2018年9月には台風21号による高潮の被害があり、沿岸部の涼風町で約150軒が冠水した。もともとの護岸を越えて浸水したことで、防潮堤のかさ上げ工事をすることになり、2021年に竣工した。

市外から訪れる人も多い芦屋マリーナの特徴といえば、停泊する多数のクルーザーと豪華なホテルが調和する景観にある。そして、マリーナに隣接する南浜町には、ゲートで囲まれた超高級住宅街もある。クルーザーを自宅に停泊し、ハリウッド映画に出てきそうな街並みが広がる。

マリーナの近くにはリゾートウエディングで有名な西洋風の結婚式場もかつて存在し、優雅かつ上品だ。雰囲気はまるでハワイのリゾート地のようで、ドラマやＣＭのロケ地としても業界人からよく知られた場所である。

殺人のシーンで使いたい……

この芦屋マリーナの元従業員から以前、こんな話を聞いた。某テレビ局から承諾できない相談をされたそうだ。

「マリーナをドラマで使用させてほしい、と依頼されたんです。それ自体は有り難い話なんですけれど、場合によってはマリーナのイメージを傷つけかねない。ドラマだからといって、どんな企画でもお貸しする訳ではないんですね。そこで、番組企画を聞いてみるとサスペンスドラマだという。

そこまでは良しとしましょう。では、どんなシーンで使用するのかを聞いたところ、『殺人のシーンで使いたいんです……』。さすがにイメージが悪くなるので、断ったことがありました（笑）。

もちろん、そんな依頼ばかりではありませんよ。雑誌の表紙ほかファッション誌のモデル撮影のロケ地依頼が一番多いですね。南芦屋浜を背景に入れると映えるそうです」

ところがこの南芦屋浜でも、六麓荘と同じような悩みがある。撮影目的の観光客、ユーチューバーやインスタグラマーたちが押し寄せるのだ。

ときには外国人観光客がスマホ片手に結婚式場の中まで侵入してくる。敷地内は関係者以外、立ち入り禁止なのにお構いなし。カメラを従業員に手渡して、「彼女と一緒に写してくれ！」とお願いした外国人カップルもいたという。今では入り口の門を閉めて勝手に立ち入れないようにしたそうだ。

船の持ち主に芦屋市民は少ない

停泊させているクルーザーでクルージングや釣りへ出たり、クルーザーでパーティを楽しめる芦屋マリーナは、隣町の西宮にあるマリーナよりも停泊料と管理費の合計が２〜３割高い。

その代わりにブランドイメージがあり、サービス面が充実している。芦屋マリーナは西洋のマリーナに近いと言われ、出入港どきのロープワークもマリーナ側のスタッフが対応。入港後には船を洗ったりしてくれる。

芦屋マリーナはVIPを案内するには非常に優れた環境で、車から降りると電動カートで船への送迎までつく。驚くのは停泊するその数で、約150艇ほどもある。高級輸入車以上の値段がする、まさに億単位の船が停泊しているのだ。中には数十億円のクルーザーもあるという。

停泊する船は日本でも有数の多さと言われているのに、実は芦屋マリーナに停泊している船の持ち主に芦屋市民はほとんどいない。芦屋市民はせいぜい5名前後。中には芦屋マリーナで自身の船を停泊させたいがために、芦屋市に移住した人もいる。

マリーナがオープンして27年が過ぎた。数字から見ると芦屋市民の間では、船の所有はメジャーになりきれていない。

淡路島までクルージング

芦屋発のクルージングで一番人気なのが淡路島を巡るコースだ。

片道1時間と近く、なおかつ停泊場所も豊富なので、この界隈にあるマリーナでは淡路島へのクルージングが定番だ。釣り好きな人にとって、芦屋は地理的な利便性がある。なぜなら釣り船が盛んに行き交う明石海峡の他にも、和歌山沖まで行けばトローリングでカジキが釣れるからだ。さらには夏の長期休暇を利用して、九州へ遠出する人までいる。

「瀬戸内海は大きな波が立ちにくいんです。今の天気予報では1週間後の波まである程度正確に予測してしまうので、穏やかな時期を見計らって出発すれば安全です。それに芦屋から九州の西側にある長崎や佐賀にも、3日あれば行けるんです。スピードを出す人だと初日に広島まで行き、翌日には到着しているようです」（クルーザーを所有する芦屋市の住民）

さらに夏場には、船の所有者だけに許される、ある特権もある。

「みなとHANABI」「芦屋サマーカーニバル」といった、海岸から打ち上げられる花火大会は、その1年のメインイベントのようなもので、夕方に出港すれば海上から花火を観覧できるのだ。

人混みの喧騒から離れ、海上から観る花火大会は格別で、海上にはおびただしい数のクルーザーが浮かぶのだ。

「芦屋ベイコート俱楽部」の会員権は約4900万円

富の象徴はいくつかあるが、今、絶大な力を持つと言われるのが「東京ベイコート俱楽部」の会員権だ。お台場近くにある会員制リゾートホテルの中には、スパやトリートメントサロン、各種高級レストランが入る。

実は2018年2月、芦屋マリーナの隣に「芦屋ベイコート俱楽部」も開業した。外観は豪華客船をモチーフにして、中に一歩入ると、白を基調とした内観に、総大理石の床が映える。入るのにドレスコードもあるほど、格式が高い。

運営しているのは、全国にエクシブなどのリゾートホテルを展開する「リゾートトラスト株式会社」だ。会員のランクによって泊まれる部屋のランクも変動し、一番上のランクはロイヤルスイートで、会員権の価格はなんと約4900万円（年間24泊）。

これに別途、運営管理費として年間30万円ほどかかる。最も安い会員権で約1100万円（年間12泊）かかり、運営管理費が約14万円。ただし、会員が宿泊する場合でも宿泊費が別に必要となる。ちなみに、これらの会員権は完売している。

まるで豪華客船ホテル

東京ベイコート俱楽部同様、多くの有名人が滞在しており、人目を気にする芸能人は、大阪で宿泊せずにわざわざ芦屋までやってきて泊まる。

「実は当初、芦屋マリーナさんがホテルの敷地まで全て管理するはずでした。ところが、ホテル事業をする気がなかったので、その管轄から外してもらったところ、マリーナの顧客の中にリゾートトラストの重役がいたそうで、事態は急展開したんです。『是非ともうちで運営したい』と言われて、トントン拍子にベイコート俱楽部ができました。

その外観はまるで豪華客船のようなので、工事が始まると、市民の中には『造船業でも始めたんですか？』という声があがったほど、素晴らしいデザインです。もちろんホテルとしても超高級で、最上階のフロアにはプールとサウナ、その下のフロアにロイヤルスイートルームがありますね。部屋の窓からはマリーナと大阪湾が一望できるんです」（芦屋ベイコート俱楽部関係者）

芦屋マリーナの話と似ているが、ここの会員権を買ったのは芦屋以外に在住する人たちで、圧倒的に大阪近郊が多かった。芦屋市民からすると、ホテルの会員権を購入する必要性などあまり感じない。大阪の人々も家族や友人と利用するというより、大多数がビジネス目的でこのホテルを利用しているという。

ちなみに、数年前に建ったベイコート俱楽部向かい側にある分譲マンションの価格帯は4000万円弱と、ロイヤルスイートの会員権とほぼ同額。流行りモノ好きなセレブの間で、どっちを購入するかと話題になったらしい。

お隣さんが買うなら私も……

芦屋ベイコート俱楽部の会員権を、実際に芦屋の市民の方々が買い出した時期が非常に面白いと関係者は明かす。

「『なんで南芦屋浜にホテルなんか建てるのですか？ 必要じゃないでしょう』と、私の周りでは否定的な声が多かったんです。ところが開業してしばらくすると、芦屋市民が購入し始めた。その理由は、おカネに余裕のある人たちが買い出したから。

『あの人が買ったんなら、ほな、うちも買うわ』

そんなノリで買い始めたのです。芦屋の本物の金持ちからすると、２０００万円や３０００万円は安いものですが、行動が実に慎重なんですね。それにもう一つ、このホテルが賢かったのが、１階にあるダイニングレストランを一般の客にも開放したこと。会員制のホテルなので開放するのは不思議な話ですが、芦屋市民の本質を理解していたんでしょうね。実際に足を踏み入れてもらうと、『なかなか良いところじゃないか』と、会員権が売れ始めたそうです」

当然ながらインフルエンサーも押し掛けた。窓越しに映るマリーナを画角に入れる写真は定番中の定番。ひと目見ただけで、芦屋ベイコートにいることがわかるのがポイントである。

ゲーテッドタウンの宅地が完売

神戸や西宮にも芦屋浜のように人工島があるが、その多くには大企業の工場が並んでいる。有名企業でいえば、神戸製鋼所や川崎重工業。企業の倉庫も多くある。

一方の南芦屋浜では、超高級住宅街が建設されて話題になった。「レジデンシャルコーヴ」という名の住宅街で、芦屋マリーナの隣にある。プライベートバース（私設の埠頭）がある宅地エリアで、邸宅に桟橋が接続されている。自宅に愛艇を停泊できる住宅なのだ。

この住宅街はフェンスで囲まれ、その中に入るには専用ゲートを通らなければならない。警備員が常駐しているので、部外者は許可なく立ち入りできず、防犯カメラも至る所に設置されている。いわゆる「ゲーテッドタウン」であり、さながらアメリカの高級住宅街のようだ。

「レジデンシャルコーヴにある二十数戸の宅地は、ほぼ完売しています。7〜8年前の価格で2億円や3億円の地価。それがどんどん売れたそうですが、やはりと言いますか、芦屋市民がいない（笑）。購入者は日本全国にいますが、そればかりか全世界の富豪が買っているそうです。大企業の社長さんばかりです」（前出の関係者）

芦屋マリーナに停泊している顧客よりも、ランクがさらに一つ上だという。たしかに土地の価格だけでも安くて2億円。上物を建てれば、計5億円はかかってもおかしくない。

「建てただけで終わりません。維持費がかかりますからね。管理費が年間１００万円ぐらいで、桟橋代が年間２００万〜３００万円ぐらいです」（同前）

間違いなく、庶民には買えない物件。大半がこの地を別荘と考えているような人なので、当然ながら個人の趣向がかなり反映された独創的な家屋が少なくない。

ある家には、1階から3階まで吹き抜けのリビングがある。音楽好きが高じて自宅をコンサートホールのようにして、美しい音の反響を満喫しているそうだ。おカネをかけるポイントが、庶民とは決定的に異なっている。

【こちらも読む】「日本のビバリーヒルズ」と呼ばれる最高級邸宅街「芦屋・六麓荘」を歩いてわかったこと……電柱、スーパー、ATMもなくて

【こちらも読む】「日本のビバリーヒルズ」と呼ばれる最高級邸宅街「芦屋・六麓荘」を歩いてわかったこと……電柱、スーパー、ATMもなくて